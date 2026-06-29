Cần Thơ: Khám sàng lọc miễn phí cho hàng nghìn công nhân

TPO - Chương trình đã khám sức khoẻ miễn phí cho hàng nghìn công nhân đang làm việc tại Cần Thơ, trong đó ưu tiên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, lao động nữ, lao động nhập cư, người làm việc trong môi trường có nguy cơ cao mắc các bệnh không lây nhiễm, bệnh nghề nghiệp.

Ngày 28/6, Ngày hội trao sức khỏe công nhân - vì một Việt Nam khỏe mạnh năm 2026 diễn ra tại Cần Thơ, chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. Chương trình đã khám, tư vấn và chăm sóc sức khỏe miễn phí cho hơn 1.000 công nhân, người lao động đang làm việc tại Cần Thơ. Trong đó ưu tiên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, lao động nữ, lao động nhập cư, người làm việc trong môi trường có nguy cơ mắc bệnh không lây nhiễm, bệnh nghề nghiệp...

Công nhân, người lao động tham gia khám sức khoẻ miễn phí.

Ngày hội hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn diện cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, để mỗi người lao động đều được khám sức khỏe định kỳ, được tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản.

Tại sự kiện, các công nhân được khám sức khỏe tổng quát, tư vấn chuyên khoa, tư vấn chăm sóc sức khỏe, các hoạt động trải nghiệm, truyền thông giáo dục sức khỏe...

Bà Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, người lao động là tài sản lớn nhất của doanh nghiệp, lực lượng tiên phong trực tiếp tạo ra của cải vật chất cho xã hội. Thế nhưng, trước những áp lực của cuộc sống hiện đại, nhiều anh chị em vì mưu sinh, hoàn cảnh khó khăn mà quên đi việc chăm sóc chính bản thân mình.

Theo bà Xương, chương trình không chỉ khám chữa bệnh, còn phát động chăm sóc sức khỏe lâu dài, toàn diện tới toàn thể anh chị em công nhân.



Là công nhân ngành may mặc, chị Nguyễn Thị Thùy Nhiên (TP. Cần Thơ) chia sẻ, các chị em đồng nghiệp thường gặp các bệnh về hô hấp, cổ vai gáy. Đến đây, chị được các bác sĩ khuyên về sinh hoạt khoa học, hướng dẫn tư thế làm việc đúng cách để tránh các bệnh về sau.

Tại ngày hội, ban tổ chức cũng phát động đăng ký hiến tặng mô, tạng và được nhiều công nhân, người lao động hưởng ứng.

Tư vấn, khám sức khỏe miễn phí cho công nhân.

Bà Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng quà cho công nhân.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ tặng quà cho chị em công nhân.