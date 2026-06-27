Cần Thơ 'đãi tiệc' buffet sầu riêng cả tuần

TPO - Tuần lễ buffet sầu riêng Cần Thơ khai trương sáng 27/6, để quảng bá, kết nối cung - cầu giúp nông dân tiêu thụ sầu riêng. Tuần lễ diễn ra trong hai đợt, từ ngày 27-28/6 và 4-5/7.

Sáng 27/6, Tuần lễ buffet sầu riêng Cần Thơ năm 2026 do Sở Công Thương thành phố tổ chức. Sự kiện nhằm quảng bá, kết nối cung - cầu sản phẩm sầu riêng.

Ông Hà Vũ Sơn - Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ - phát biểu.

Ông Hà Vũ Sơn - Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ - cho hay, nửa đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu vượt mốc 3 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ. Kết quả này có đóng góp quan trọng từ ngành hàng nông sản, trong đó có sầu riêng. Ngành hàng sầu riêng đang phát triển mạnh, một trong những loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Theo ông Sơn, trong các cuộc tiếp xúc với đối tác quốc tế, đặc biệt doanh nghiệp Trung Quốc, nhiều ý kiến đánh giá cao chất lượng sầu riêng Cần Thơ. Đây là tín hiệu tích cực để thành phố tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ cho sầu riêng.

Tuần lễ diễn ra trong hai đợt, từ ngày 27-28/6 và 4-5/7.

Tuần lễ Buffet sầu riêng Cần Thơ năm 2026 giới thiệu thực đơn buffet bao gồm sầu riêng tươi và gần 20 sản phẩm chế biến ẩm thực (chè bí đỏ sầu riêng, cốm dẹp sầu riêng, chè Thái sầu riêng, khúc bạch sầu riêng…). Tại tuần lễ, ban tổ chức triển khai phiên livestream để tăng quảng bá, kết nối trực tiếp nhà vườn với người tiêu dùng toàn quốc.

Tuần lễ buffet sầu riêng Cần Thơ diễn ra trong hai đợt, từ ngày 27-28/6 và 4-5/7, với giá vé 199.000 đồng/người lớn và 120.000 đồng/trẻ em từ 7-10 tuổi vé.