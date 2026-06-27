TPHCM: Lộ diện nhà đầu tư chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và chợ Gà - Gạo

TPO - Tờ trình của UBND TPHCM nêu rõ, Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền là đơn vị đề xuất dự án. Hiện, Khang Điền đang lấy ý kiến cổ đông về việc tham gia đầu tư dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và chợ Gà - Gạo.

Vốn đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng

Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH) đang thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc KDH sẽ tham gia đầu tư dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và chợ Gà - Gạo trên địa bàn phường Cầu Ông Lãnh và phường Bến Thành (TPHCM).

Khu Mả Lạng được bao quanh bởi 4 tuyến đường Nguyễn Trãi - Cống Quỳnh - Trần Đình Xu - Nguyễn Cư Trinh.

Phương thức thực hiện là đối tác công tư (PPP), giá trị thanh toán bằng quỹ đất kết hợp bằng ngân sách Nhà nước (thanh toán quỹ đất tương ứng khoảng 10.734 tỷ đồng và thanh toán bằng ngân sách dự kiến 5.634 tỷ đồng). Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 16.369 tỷ đồng.

Mục đích dự án là chỉnh trang đô thị, xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và xây dựng khu nhà ở phục vụ tái định cư.

Đối với khu Mả Lạng, diện tích thực hiện hơn 37.740 m2. Dự án bao gồm đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (trường học liên cấp 1-2), xây dựng khu nhà ở phục vụ tái định cư (gồm nhà ở xã hội 38 tầng với 1.400 căn hộ và nhà ở thấp tầng 93 căn).

Đối với dự án khu Chợ Gà - Gạo, diện tích thực hiện 4.350 m2, gồm đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và xây dựng khu nhà ở phục vụ tái định cư (nhà ở xã hội 35 tầng với 760 căn hộ).

Dự án Chỉnh trang đô thị khu Mã Lạng và Chợ Gà - Gạo được thực hiện theo chủ trương của HĐND TPHCM tại Nghị quyết số 59. Dự án được khởi công vào quý III/2026, hoàn thành quý IV/2028 và bàn giao đưa vào khai thác, vận hành năm 2029.

Dự án Chỉnh trang đô thị khu Mã Lạng và Chợ Gà - Gạo được thực hiện theo chủ trương của HĐND TPHCM.

Khu Mả Lạng nằm trên địa bàn phường Cầu Ông Lãnh, giới hạn bởi các tuyến Nguyễn Trãi - Trần Đình Xu - Nguyễn Cư Trinh. Khu vực này có 1.070 nhà, đất thuộc diện chỉnh trang, trong đó 943 trường hợp bị ảnh hưởng trực tiếp.

Còn khu Chợ Gà - Gạo thuộc phường Bến Thành nằm trong các tuyến Nguyễn Thái Học - Võ Văn Kiệt - Yersin. Khu vực này có 238 hộ dân bị ảnh hưởng cùng hơn 220 sạp chợ.

Tái định cư tại chỗ

Tại kỳ họp thứ 3 khai mạc sáng 19/6 của HĐND TPHCM khóa XI, UBND TPHCM đã có tờ trình xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và chợ Gà - Gạo. Tờ trình của UBND TPHCM nêu rõ, KDH là đơn vị đề xuất dự án.

Nhà nhỏ, chật chội nên sinh hoạt của người dân thường diễn ra ngay ngoài đường.

Theo đại diện UBND phường Bến Thành, các hộ dân thuộc dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và chợ Gà - Gạo đều được hỗ trợ tạm cư trong quá trình chờ triển khai dự án.

Cụ thể, 1.600 hộ dân đủ điều kiện tái định cư sẽ được hỗ trợ chi phí tạm cư. Mức hỗ trợ là 8 triệu đồng/hộ/tháng đối với hộ có từ 4 nhân khẩu trở xuống, từ 5 nhân khẩu trở lên được hỗ trợ thêm 2 triệu đồng/người/tháng nhưng tối đa không quá 24 triệu đồng/hộ/tháng.

Với các trường hợp phức tạp - hộ tạm trú, nhà không giấy tờ hợp lệ, nhiều hộ trên một địa chỉ, các hộ buôn bán nhỏ mất mặt bằng sinh kế thì phường Bến Thành đang phối hợp với đơn vị thực hiện nhiệm vụ bồi thường.