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Kinh tế

Công ty Đồ hộp Hạ Long tái khởi động sản xuất, siết chặt kiểm soát an toàn thực phẩm

PV

Sau hơn nửa năm tạm dừng sản xuất, Công ty CP Đồ hộp Hạ Long đã chính thức tái sản xuất nhà máy ở Hải Phòng trở lại từ tháng 6/2026. Trước khi vận hành nhà máy trở lại, doanh nghiệp này đã rà soát lại toàn bộ chuỗi kiểm soát an toàn thực phẩm, từ khâu nhà cung cấp, nguyên liệu đầu vào đến từng công đoạn trong nhà máy.

Đại diện Công ty CP Đồ hộp Hạ Long cho biết, điểm thay đổi lớn nhất là hệ thống kiểm soát đầu vào, sản xuất đã được rà soát, củng cố và vận hành theo hướng đồng bộ hơn, tăng cường kiểm soát đa lớp, phát hiện sớm rủi ro và nâng cao khả năng truy xuất trong toàn bộ chuỗi sản xuất.

Đối với nhà cung cấp, công ty đã rà soát và hoàn thiện thêm quy trình lựa chọn, phê duyệt và giám sát với 5 nhóm tiêu chí bắt buộc, gồm: tính pháp lý và hệ thống quản lý chất lượng; mức độ tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn của nguyên vật liệu; khả năng truy xuất nguồn gốc và thu hồi; điều kiện sơ chế, bao gói, vận chuyển và giao hàng an toàn; cam kết kiểm soát các mối nguy vật lý, hóa học, sinh học và chất gây dị ứng.

Nếu nhà cung cấp không đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm, chất lượng, số lượng, điều kiện giao hàng hoặc chứng từ hàng hóa, sẽ được ghi nhận, xử lý, thay thế. Nguyên liệu đầu vào sẽ được kiểm tra hồ sơ, tình trạng hàng hóa và điều kiện bảo quản đảm bảo yêu cầu mới được tiếp nhận, đưa vào sản xuất.

Nhà máy cũng tăng cường các công cụ hỗ trợ giám sát và truy xuất như số hóa biểu mẫu kiểm soát tại các công đoạn trọng yếu, bổ sung camera giám sát tại các khu vực quan trọng và áp dụng mã vạch trong quản lý kho để giảm sai sót thủ công, đồng thời nâng cao khả năng truy xuất đối với từng lô nguyên liệu và thành phẩm.

Đối với các sản phẩm đóng hộp và xúc xích tiệt trùng, công tác kiểm soát được chú trọng đặc biệt như kiểm soát độ kín bao và quy trình tiệt trùng.

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Nhà máy Đồ hộp Hạ Long trên phố Lê Lai, TP Hải Phòng.

Đại diện Công ty CP Đồ hộp Hạ Long cũng thông tin, sau hơn nửa năm tạm dừng hoạt động, công ty đã thực hiện rà soát, sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục nhà xưởng, máy móc, thiết bị và hoàn thiện thêm các điều kiện vận hành cần thiết trước khi tái triển khai hoạt động.

Song song với đó, đơn vị tổ chức tập huấn, bồi dưỡng thêm kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân và người lao động trực tiếp tham gia sản xuất. Nhà máy cũng đã có giai đoạn vận hành thử nghiệm từ tháng 5 để rà soát thêm tính ổn định của hệ thống, trước khi bước sang giai đoạn tái triển khai chính thức từ tháng 6 theo lộ trình phù hợp.

Công ty đã sáp nhập nhân sự xưởng sản xuất và tái bố trí lại mặt bằng sản xuất để tăng tính đồng bộ trong vận hành, cải thiện sự phối hợp giữa các công đoạn và nâng cao khả năng giám sát tại các điểm kiểm soát trọng yếu. Trọng tâm bộ máy vận hành ổn định, rõ trách nhiệm và phù hợp với điều kiện sản xuất sau khi nhà máy hoạt động trở lại.

Trong thời gian tạm dừng hoạt động, công ty đã cố gắng thực hiện các chế độ liên quan theo quy định và điều kiện thực tế của doanh nghiệp, bao gồm lương tạm dừng việc, bảo hiểm và các chế độ liên quan. Khi nhà máy tái hoạt động, tiếp tục ưu tiên việc làm, thu nhập và ổn định tâm lý cho người lao động.

Vị đại diện doanh nghiệp cũng cho biết, hiện nay công ty tập trung tổ chức lại hoạt động điều hành và vận hành nhà máy trên cơ sở rõ trách nhiệm, tăng cường kiểm soát chất lượng và bảo đảm tính liên tục của hoạt động sản xuất với mục tiêu trước hết là giữ sự ổn định của nhà máy, siết chặt kỷ cương nội bộ và nâng cao hiệu quả kiểm soát trong từng khâu.

Ngày 25/5/2026, Công ty CP Đồ hộp Hạ Long đã được cấp lại chứng nhận ISO 22000:2018 đối với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm tại Nhà máy Hải Phòng. Trước khi chính thức tái sản xuất, công ty đã rà soát và hoàn thiện các điều kiện vận hành, các yêu cầu pháp lý và các chương trình kiểm soát nội bộ theo quy định hiện hành đối với cơ sở sản xuất thực phẩm. Việc tổ chức sản xuất trở lại được thực hiện trên cơ sở bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm và vận hành nhà máy theo quy định.

PV
#Hải Phòng #Đồ hộp Hạ Long #an toàn vệ sinh thực phẩm

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