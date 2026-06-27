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Kinh tế

Giá vàng thế giới bật tăng, dầu thô lao dốc

Hồng Nhung

TPO - Giá vàng thế giới tăng trở lại trong phiên giao dịch cuối tuần nhờ đồng USD suy yếu và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ bớt quyết liệt trong việc tăng lãi suất sau khi dữ liệu lạm phát được công bố. Tuy nhiên, kim loại quý này vẫn đang trên đà khép lại tuần giảm thứ tư liên tiếp, trong khi giá dầu ghi nhận tuần sụt giảm mạnh nhất trong nhiều tháng.

Sáng 27/6 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 1,3%, lên 4.077,64 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 trên sàn Comex cũng tăng 1,2%, chốt ở mức 4.096,30 USD/ounce.

Dù phục hồi trong phiên cuối tuần, giá vàng vẫn giảm khoảng 2,1% trong cả tuần. Trước đó, kim loại quý đã rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 7 tháng do chịu áp lực từ đồng USD mạnh và kỳ vọng Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Đà tăng của vàng trong phiên cuối tuần chủ yếu đến từ việc đồng bạc xanh suy yếu sau khi số liệu lạm phát của Mỹ không tạo thêm áp lực buộc Fed phải nâng lãi suất mạnh hơn trong thời gian tới. Đồng USD giảm giá khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

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Giá vàng thế giới tăng trở lại trong phiên giao dịch cuối tuần. Ảnh: Reuters.

Các kim loại quý khác cũng đồng loạt đi lên. Giá bạc giao ngay tăng 2,2%, lên 59,12 USD/ounce; bạch kim tăng 2%, đạt 1.632,80 USD/ounce; còn palladium tăng 2,5%, lên 1.213,87 USD/ounce. Tuy vậy, cả ba kim loại này đều vẫn ghi nhận mức giảm trong tuần.

Trong khi đó, thị trường năng lượng chứng kiến diễn biến trái chiều khi giá dầu tiếp tục lao dốc hơn 3% và khép lại một tuần với mức giảm gần 10%.

Giá dầu Brent chốt phiên ở mức 71,99 USD/thùng, giảm 3,27 USD, tương đương 4,34%. Dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 2,69 USD, tương đương 3,74%, xuống còn 69,23 USD/thùng.

Tính chung cả tuần, giá dầu Brent giảm 10,86%, trong khi WTI mất 9,62%. Đây là mức giảm mạnh sau khi thị trường từng tăng nóng vì lo ngại xung đột tại Trung Đông có thể làm gián đoạn nguồn cung.

Áp lực bán gia tăng khi ngày càng nhiều tàu chở dầu tiếp tục lưu thông qua eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng của thế giới. Diễn biến này góp phần xoa dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung, bất chấp việc một tàu hàng bị tấn công gần bờ biển Oman trước đó một ngày.

Giới đầu tư hiện sẽ tiếp tục theo dõi các tín hiệu từ Fed cũng như diễn biến địa chính trị tại Trung Đông để đánh giá triển vọng của cả thị trường vàng và dầu trong thời gian tới.

Hồng Nhung
Reuters
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