Petrovietnam ký kết các hợp đồng quan trọng, tạo động lực bảo đảm an ninh năng lượng và mục tiêu tăng trưởng '2 con số'

Ngày 19/6/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức Lễ ký Hợp đồng Chia sản phẩm dầu khí (PSC) các Lô 10/11 và 10&11-1 và Hợp đồng Mua bán khí (GSPA) mỏ Sư Tử Trắng giai đoạn 2B, Lô 15-1.

Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Petrovietnam, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và các đối tác trong việc thúc đẩy các hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác và phát triển các nguồn tài nguyên mới; góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nâng cao hiệu quả khai thác các nguồn lực hiện hữu và tạo động lực tăng trưởng mới cho ngành công nghiệp năng lượng Việt Nam.

Hợp đồng PSC Lô 10/11 và 10&11-1: Thành quả của hành trình bền bỉ vượt qua nhiều thách thức

Lô 10/11, Lô 10&11-1 và Lô 15-1 là các lô dầu khí thuộc bể Nam Côn Sơn và bể Cửu Long ngoài khơi Việt Nam – những khu vực có lịch sử hoạt động dầu khí lâu đời, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm nguồn tài nguyên và sản lượng khai thác dầu khí của quốc gia với các cấu tạo triển vọng như Cá Chó, Gấu Chúa và Gấu Ngựa. Tuy nhiên, trong một thời gian dài, việc phát triển dự án gặp nhiều khó khăn do điều kiện địa chất phức tạp, yêu cầu vốn đầu tư lớn, hiệu quả kinh tế chưa đủ hấp dẫn trong điều kiện công nghệ và giá dầu tại từng thời kỳ, cũng như những hạn chế trong khả năng kết nối hạ tầng khai thác.

Trải qua nhiều năm nghiên cứu, đánh giá, cập nhật mô hình địa chất, tối ưu phương án phát triển và tìm kiếm giải pháp thương mại phù hợp, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, năng lực triển khai các dự án ngoài khơi của PVEP và khả năng tận dụng hiệu quả hệ thống cơ sở hạ tầng hiện hữu tại khu vực Đại Hùng do PVEP điều hành, các nút thắt tồn tại nhiều năm đã từng bước được tháo gỡ để đi đến thành công ngày hôm nay.

Việc phát triển dự án tại Lô 10/11 và 10&11-1 kết hợp cùng các lô dầu khí hiện hữu của PVEP tại khu vực này sẽ tận dụng được cơ sở vật chất hiện có và đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm để đảm bảo khai thác có hiệu quả và tận thu nguồn tài nguyên dầu khí, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số trong những năm tới. Bên cạnh đó, việc duy trì hoạt động dầu khí tại Lô 10/11 và 10&11-1 góp phần khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán thềm lục địa Việt Nam trên Biển Đông.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng trao giấy chứng nhận đầu tư PSC Lô 10/11 và Lô 10&11-1.

Hợp đồng Chia sản phẩm dầu khí Lô 10/11 và Lô 10&11-1 được ký giữa Petrovietnam và PVEP. PVEP là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí ở trong nước và quốc tế, sở hữu đội ngũ chuyên gia kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao và năng lực điều hành nhiều dự án dầu khí ngoài khơi quy mô lớn. Việc ký kết PSC mới không chỉ mở ra cơ hội đưa các phát hiện dầu khí hiện hữu vào phát triển thương mại mà còn cho thấy sức hấp dẫn của môi trường đầu tư dầu khí Việt Nam, đồng thời khẳng định quyết tâm của Petrovietnam và PVEP trong việc tiếp tục mở rộng hoạt động tìm kiếm, thăm dò nhằm gia tăng trữ lượng, mở rộng nguồn tài nguyên mới trong bối cảnh nhiều mỏ dầu khí truyền thống đang bước vào giai đoạn suy giảm tự nhiên.

Hợp đồng GSPA mỏ Sư Tử Trắng giai đoạn 2B: Hoàn thiện chuỗi giá trị khí – điện quốc gia

Lễ ký kết Hợp đồng mua bán khí mỏ Sư Tử Trắng Giai đoạn 2B, Lô 15-1 giữa Petrovietnam và các đối tác trong PSC Lô 15-1, bao gồm: PVEP, Perenco, KNOC, SKEO và Geopetrol.

Hợp đồng Mua bán khí mỏ Sư Tử Trắng Giai đoạn 2B, Lô 15-1 được ký giữa Petrovietnam và các đối tác trong PSC Lô 15-1 gồm PVEP, Perenco, KNOC, SKEO và Geopetrol. Việc ký kết hợp đồng là bước tiến quan trọng sau khi PSC Lô 15-1 được ký kết vào năm 2025 và là tiền đề để PVEP Cửu Long triển khai thành công FDP Sư Tử Trắng giai đoạn 2B với mục tiêu có dòng khí đầu tiên vào cuối năm 2027.

Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng, đặc biệt là nhu cầu khí cho phát điện và công nghiệp tại khu vực Đông Nam Bộ tiếp tục gia tăng, việc thúc đẩy phát triển các nguồn khí từ mỏ Sư Tử Trắng Giai đoạn 2B có ý nghĩa hết sức quan trọng khi bổ sung sản lượng khí dự kiến khoảng 1,2 tỷ m³/năm. Nguồn khí từ Lô 15-1 sẽ góp phần bổ sung nguồn cung ổn định cho các nhà máy điện khí trọng điểm trong khu vực như Trung tâm Điện lực Phú Mỹ, các Nhà máy điện Nhơn Trạch…, nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống hạ tầng khí hiện hữu, đồng thời tăng cường khả năng bảo đảm nguồn nhiên liệu cho sản xuất điện và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, dự án còn góp phần nâng cao hiệu quả khai thác tổng thể của chuỗi khí – điện khu vực Đông Nam Bộ, tăng cường khả năng liên kết giữa các khâu trong chuỗi giá trị dầu khí và tạo thêm động lực cho sự phát triển của chuỗi giá trị khí – điện trong thời gian tới.

Tổng Giám đốc PVEP Nguyễn Thiện Bảo khẳng định việc ký kết PSC Lô 10/11 và Lô 10&11-1 cũng như GSPA mỏ Sư Tử Trắng giai đoạn 2B là những dấu mốc có ý nghĩa quan trọng.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc PVEP Nguyễn Thiện Bảo khẳng định việc ký kết PSC Lô 10/11 và Lô 10&11-1 cũng như GSPA mỏ Sư Tử Trắng giai đoạn 2B là những dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm của Petrovietnam, PVEP trong việc thúc đẩy các hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác và phát triển nguồn tài nguyên dầu khí, góp phần thực hiện mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Lãnh đạo PVEP cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Petrovietnam và các đối tác để triển khai các công việc tiếp theo một cách an toàn, hiệu quả và đúng tiến độ, bảo đảm tối đa hóa giá trị tài nguyên dầu khí và đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành công nghiệp - năng lượng Việt Nam.

Những dấu mốc này không chỉ là kết quả của các hoạt động thương mại hay đầu tư đơn thuần, mà còn thể hiện quyết tâm chính trị và trách nhiệm của Petrovietnam trong việc thực hiện hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về bảo đảm an ninh năng lượng, khai thác hợp lý, hiệu quả tài nguyên quốc gia và tạo động lực tăng trưởng "2 con số" cho nền kinh tế.

Việc ký kết hợp đồng Chia sản phẩm dầu khí (PSC) các Lô 10/11 và 10&11-1 và hợp đồng mua bán khí mỏ Sư Tử Trắng, giai đoạn 2B, Lô 15-1 tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của Petrovietnam và PVEP trong hành trình tìm kiếm, thăm dò và phát triển các nguồn năng lượng mới; góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo dựng những động lực phát triển bền vững cho đất nước trong giai đoạn mới.

Lô 10/11 và 10&11-1 có diện tích khoảng 7.915 km², nằm ở rìa phía Tây bể Nam Côn Sơn, cách thành phố Vũng Tàu khoảng 210 km về phía Đông Nam, trong vùng nước sâu từ 80–110 m. Khu vực này tiếp giáp với Lô 05-1(a) do PVEP điều hành với 100% quyền lợi tham gia và nằm gần các công trình dầu khí hiện hữu tại khu vực Nam Côn Sơn.

Lô 15-1 nằm tại bể Cửu Long, ngoài khơi Đông Nam Việt Nam, cách thành phố Vũng Tàu khoảng 120 km. Đây là một trong những lô dầu khí có lịch sử phát triển thành công nhất của ngành Dầu khí Việt Nam với các phát hiện lớn như Sư Tử Đen, Sư Tử Vàng, Sư Tử Nâu và Sư Tử Trắng. Mỏ Sư Tử Trắng là phát hiện khí - condensate lớn của Lô 15-1 và hiện là một trong những nguồn cung khí quan trọng cho khu vực Đông Nam Bộ.