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Kinh tế

Gia đình hiện đại: Khi quản lý tài chính cũng là cách để gắn kết yêu thương

P.V

Trong cuộc sống hiện đại, sự gắn kết của một gia đình không chỉ được vun đắp bằng những khoảnh khắc bên nhau, mà còn từ cách các thành viên cùng sẻ chia trách nhiệm và xây dựng những kế hoạch cho tương lai. Đây cũng là lý do ngày càng nhiều gia đình lựa chọn quản lý tài chính trên một nền tảng chung để đồng hành và tạo dựng những giá trị bền vững.

Không gian tài chính cho cả gia đình

Cùng với sự phát triển của ngân hàng số, các giải pháp tài chính cũng đang chuyển dịch theo hướng tăng cường sự kết nối mang lại lợi ích tối đa cho người dùng. Thay vì chỉ đáp ứng nhu cầu giao dịch của từng cá nhân, nhiều nền tảng số đã hướng tới việc hỗ trợ các gia đình và nhóm những người đồng hành cùng nhau quản lý tài chính trên một không gian chung.

Nắm bắt xu hướng đó, VietinBank cho ra mắt gói giải pháp tài chính V-Family trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile, mang đến một không gian tài chính chung dành cho gia đình, người thân hoặc nhóm những người cùng đồng hành. Thông qua V-Family, khách hàng có thể tạo nhóm ngay trên ứng dụng, mời các thành viên tham gia bằng số điện thoại và cùng quản lý tài chính trên một nền tảng thống nhất qua đó gia tăng lợi ích cho tất cả các thành viên trong nhóm. Mỗi nhóm có thể đặt tên, lựa chọn hình ảnh đại diện riêng, trong khi hệ thống tự động tổng hợp giá trị tài chính của các thành viên để xác định hạng nhóm và gợi ý những quyền lợi phù hợp.

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Gia tăng kết nối, cùng vun đắp những giá trị bền vững

Không chỉ mang đến trải nghiệm quản lý tài chính thuận tiện hơn, V-Family còn mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn, vượt trội cho các thành viên tham gia nhóm khi đồng hành trên một nền tảng chung như: Cộng đến 0,3%/năm lãi suất tiết kiệm, giảm lãi suất vay đến 0,2%/năm, miễn trọn đời phí thường niên thẻ, tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng cùng nhiều đặc quyền khác trong hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng.

Hơn cả những quyền lợi tài chính, điều VietinBank hướng tới là xây dựng một trải nghiệm ngân hàng số gắn với nhu cầu của các gia đình hiện đại, nơi công nghệ trở thành cầu nối để các thành viên cùng sẻ chia, đồng hành trong những kế hoạch dài hạn và cùng vun đắp nền tảng tài chính bền vững, minh bạch.

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Nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28/06), cùng nhau vun đắp tài chính từ những mục tiêu nhỏ trong cuộc sống hằng ngày đến những dự định lớn trong tương lai. VietinBank đồng hành cùng cộng đồng khách hàng xây dựng kế hoạch tài chính cũng là một cách để các thành viên thêm gắn kết, hướng tới một cuộc sống đủ đầy.

Khách hàng có thể trải nghiệm V-Family trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile để cùng gia đình, người thân hoặc nhóm bạn bè tạo dựng một không gian tài chính chung minh bạch, hiệu quả và tận hưởng nhiều giá trị. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ các chi nhánh/phòng giao dịch VietinBank trên toàn quốc hoặc Tổng đài hỗ trợ khách hàng 1900 558 868, email contact@vietinbank.vn.

P.V
#VietinBank

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