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Đắk Lắk:

'Không để doanh nghiệp đi một mình'

Huỳnh Thủy

TPO - Loạt điểm nghẽn về thủ tục hành chính, đất đai, logistics... đã được doanh nghiệp thẳng thắn "mổ xẻ" tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026 ở Đắk Lắk. Đáp lại, lãnh đạo tỉnh khẳng định "không để doanh nghiệp đi một mình".

Chiều 26/6, UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Hội Doanh nhân trẻ Đắk Lắk tổ chức phiên đối thoại địa phương thuộc Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026 với chủ đề xuyên suốt “Đột phá thể chế - Hợp lực công tư”.

Tại diễn đàn, doanh nghiệp tập trung đối thoại với lãnh đạo tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam về cải cách thủ tục hành chính, tiếp cận vốn và quỹ đất, phát triển hạ tầng logistics, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững.

Theo ông Đặng Hồng Anh - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch VPSF 2026, điểm mới của diễn đàn năm nay là chuyển từ tư duy "kiến nghị - tháo gỡ" sang "đồng kiến tạo chính sách". Doanh nghiệp không chỉ phản ánh khó khăn mà cùng đề xuất giải pháp; Nhà nước không chỉ tiếp nhận mà cùng doanh nghiệp hoàn thiện thể chế. Đây là bước chuyển từ đối thoại sang đồng hành, từ xử lý vướng mắc sang chủ động kiến tạo môi trường phát triển.

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Ông Đặng Hồng Anh - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch VPSF 2026.

Tại diễn đàn, nhiều doanh nghiệp đã thẳng thắn đặt những câu hỏi "nóng" liên quan đến môi trường đầu tư, kinh doanh.

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Ủy viên Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Công ty Kim Song Mã - cho rằng cùng một quy định pháp luật nhưng mỗi địa phương, mỗi cơ quan lại có cách hiểu và áp dụng khác nhau, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Ông Hồng kiến nghị Trung ương sớm có giải pháp thống nhất việc thực thi pháp luật trên phạm vi cả nước, đồng thời nghiên cứu cơ chế ổn định các chính sách về đầu tư, đất đai, thuế trong chu kỳ tối thiểu 5 năm để doanh nghiệp yên tâm xây dựng chiến lược phát triển dài hạn.

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Ông Nguyễn Thanh Hồng đặt câu hỏi tại diễn đàn.

Trong khi đó, ông Nguyễn Công Minh, - Tổng Giám đốc HTX Hải An Đô Lương, đơn vị đang nghiên cứu đầu tư dự án Chợ Tân An và một số công trình hạ tầng thương mại tại Đắk Lắk - đặt vấn đề về cam kết cải cách thủ tục hành chính.

Theo ông Minh, thời gian xử lý hồ sơ quyết định trực tiếp đến tiến độ dự án và niềm tin của nhà đầu tư. Doanh nghiệp mong tỉnh rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, đẩy mạnh số hóa hồ sơ và công khai tiến độ xử lý để tạo môi trường đầu tư minh bạch.

Một trong những vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm là phát triển vùng nguyên liệu. Bà Lê Thị Mỹ Hạnh - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đắk Lắk, Tổng Giám đốc Công ty CP Banana Brothers Farm - cho biết việc tích tụ đất đai để xây dựng vùng nguyên liệu quy mô lớn đang gặp nhiều khó khăn do đất sản xuất còn manh mún.

Bà Hạnh đề nghị tỉnh sớm có quy hoạch vùng trồng, tạo điều kiện hình thành các vùng nguyên liệu tập trung phục vụ chế biến sâu và xuất khẩu.

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Bà Lê Thị Mỹ Hạnh đặt câu hỏi tại diễn đàn.

Trả lời kiến nghị này, ông Trương Công Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, - cho biết: Sau sáp nhập, tỉnh có diện tích tự nhiên khoảng 1,81 triệu ha. Quan điểm của tỉnh là phát triển kinh tế nhưng không đánh đổi môi trường, phấn đấu giai đoạn 2026-2030 duy trì tỷ lệ che phủ rừng tối thiểu 42%, tương đương khoảng 800.000 ha.

Theo ông Thái, Đắk Lắk đang sở hữu quỹ đất lớn từ các nông, lâm trường. Tỉnh sẽ rà soát, sắp xếp lại những đơn vị hoạt động kém hiệu quả để hình thành quỹ đất phục vụ thu hút đầu tư, đồng thời quy hoạch phát triển theo từng vùng sinh thái. Những khu vực có điều kiện đất đai thuận lợi sẽ ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hình thành vùng nguyên liệu tập trung; các khu vực đất kém hiệu quả sẽ được định hướng phát triển phù hợp, trong đó có năng lượng tái tạo.

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Ông Trương Công Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (thứ 3, bên phải) - trả lời các câu hỏi của doanh nghiệp.

Kết luận phiên đối thoại, ông Trương Công Thái ghi nhận những ý kiến thẳng thắn của doanh nghiệp, tập trung vào các vấn đề cốt lõi như cải cách thủ tục hành chính, tiếp cận nguồn lực, nông nghiệp công nghệ cao, logistics, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chế biến sâu. Ông Thái khẳng định tỉnh sẽ phân công rõ trách nhiệm cho từng sở, ngành xử lý các kiến nghị thuộc thẩm quyền; đồng thời tổng hợp những nội dung vượt thẩm quyền để báo cáo Chính phủ và các bộ, ngành.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, mục tiêu tăng trưởng hai con số và phát triển nhanh, bền vững của Đắk Lắk không thể chỉ dựa vào chính quyền mà cần sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân. Đổi lại, doanh nghiệp có quyền kỳ vọng chính quyền hành động nhanh hơn, minh bạch hơn và đồng hành thực chất hơn.

"Tinh thần của tỉnh là không để doanh nghiệp đi một mình. Những khó khăn chính đáng phải được lắng nghe, kiến nghị hợp lý phải được xử lý, sáng kiến có giá trị phải được tạo điều kiện thử nghiệm, còn những dự án và nhà đầu tư tốt sẽ được đồng hành để triển khai hiệu quả", ông Trương Công Thái nhấn mạnh và khẳng định sau đối thoại sẽ có phân công, theo dõi và kết quả cụ thể, thay vì dừng lại ở những cam kết trên diễn đàn.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #doanh nghiệp #hỗ trợ #đầu tư #logistics #đất đai #thủ tục

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