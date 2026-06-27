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Kinh tế

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Công ty có hơn 1.800 cổ đông nhưng... không ai đi đại hội

Duy Quang

TPO - Công ty CP Quốc tế Holding có hơn 1.800 cổ đông sở hữu và đại diện cho hơn 25,6 triệu cổ phần có quyền biểu quyết. Tuy nhiên, tại đại hội cổ đông thường niên 2026 lần 1, không có bất kỳ cổ đông nào tham dự.

Công ty CP Quốc tế Holding (mã chứng khoán: LMH) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo đại hội cổ đông thường niên năm 2026 lần thứ nhất không thể tiến hành do không đáp ứng điều kiện tổ chức theo quy định.

Theo danh sách cổ đông chốt quyền ngày 25/5, LMH có hơn 1.800 cổ đông sở hữu và đại diện cho hơn 25,6 triệu cổ phần có quyền biểu quyết. Tuy nhiên, tại đại hội tổ chức ngày 22/6 tại TPHCM, không có bất kỳ cổ đông nào tham dự, đồng nghĩa tỷ lệ tham dự chỉ ở mức 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Do không đủ tỷ lệ tham dự theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ công ty, đại hội cổ đông của LMH buộc phải hủy. Công ty CP Quốc tế Holding cho biết, sẽ tiếp tục gửi thông báo triệu tập đại hội cổ đông thường niên lần thứ 2 trong thời gian tới.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên LMH rơi vào tình trạng tổ chức đại hội cổ đông bất thành. Trong năm 2024-2025, Quốc tế Holding đều phải triệu tập cổ đông đến lần thứ 3 mới đủ điều kiện tiến hành đại hội cổ đông thường niên.

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Hơn 1.800 cổ đông của LMH không ai đi đại hội cổ đông thường niên 2026. Ảnh: LMH.

Cụ thể, trong năm 2024, cả hai đại hội đầu tiên đều không thành công khi chỉ có 9 cổ đông tham dự, tương đương 0,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Phải đến lần triệu tập thứ 3, đại hội mới được tổ chức với sự tham gia của 11 cổ đông, đại diện cho 1,9% vốn có quyền biểu quyết.

Đến năm 2025, hai lần đại hội đầu tiên của LMH cũng chỉ ghi nhận 9 cổ đông tham dự, tương đương 0,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Ở thứ 3, số cổ đông LMH tham dự vẫn chỉ dừng ở 9 người.

Theo tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2026, Quốc tế Holding dự kiến trình cổ đông xem xét việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030.

Cụ thể, LMH dự kiến miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Bích Phượng, miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Duyên và ông Đinh Văn Hiếu. Sau đó, doanh nghiệp sẽ bầu bổ sung 3 thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế các vị trí trên.

Đến nay, LMH vẫn chưa công bố báo cáo tài chính quý IV/2025 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Do đó, cổ phiếu LMH hiện đang thuộc diện hạn chế giao dịch.

Theo báo cáo tài chính quý III/2025, LMH tiếp tục trắng doanh thu. Cả năm 2024 cũng tương tự. Do đó, LMH lỗ ròng 4,3 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2025. Tổng tài sản tại thời điểm cuối tháng 9/2025 là hơn 100 tỷ đồng song nợ phải trả gần 157 tỷ đồng.

Công ty CP Quốc tế Holding có tiền thân là Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Thăng Long, được thành lập năm 2012 với vốn điều lệ ban đầu 30 tỷ đồng. Năm 2017, LMH đổi tên thành Landmark Holding và trở thành công ty đại chúng vào năm 2018. Cũng trong năm 2018, cổ phiếu LMH được niêm yết trên HoSE trước khi chuyển sang giao dịch trên UPCoM vào năm 2020. Đến năm 2021, LMH tiếp tục đổi tên thành Công ty CP Quốc tế Holding.

Duy Quang
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