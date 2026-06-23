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Tỷ phú Phạm Nhật Vượng là cổ đông lớn thứ 2 của LPBank

Duy Quang - Ngọc Mai

TPO - Ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup - sở hữu hơn 146 triệu cổ phiếu LPB, tương ứng 4,89% vốn điều lệ LPBank.

Ngày 23/6, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank - mã chứng khoán: LPB) công bố danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên.

Theo danh sách này, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) - sở hữu hơn 146 triệu cổ phần LPB, tương ứng 4,89% vốn điều lệ ngân hàng. LPBank ghi chú thay đổi so với thời điểm 31/12/2025 là bổ sung cổ đông Phạm Nhật Vượng từ ngày 23/6. Ước tính, giá trị thương vụ trị giá khoảng 6.725 tỷ đồng.

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LPB công bố thông tin về cổ đông sở hữu 1% cổ phần trở lên.

Ngoài ông Vượng, cổ đông sở hữu trên 1% vốn còn lại của LPBank là Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) nắm hơn 195 triệu cổ phiếu LPB, tương ứng 6,537% vốn điều lệ. Người liên quan của Vietnam Post sở hữu thêm 100.544 cổ phần, tương ứng 0,0034% vốn LPBank.

Từ khi Luật Các tổ chức tín dụng 2024 yêu cầu công khai cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên, danh sách được LPBank công bố trước đây chỉ ghi nhận hai cổ đông gồm VNPost và ông Nguyễn Đức Thụy.

Quý I năm nay, LPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 2.826 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/3, dư nợ cho vay khách hàng của LPBank đạt 403.026 tỷ đồng, tăng gần 3% so với cuối năm 2025 và tăng 14% so với cùng kỳ. Ba tháng đầu năm, huy động thị trường 1 (thị trường dân cư và tổ chức kinh tế) đạt 409.657 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cuối năm trước và tăng gần 18% so với cùng kỳ.

Những biến động giao dịch quy mô lớn của cổ phiếu LPB trong các năm gần đây luôn dấy lên nhiều đồn đoán về sự thay đổi trong cơ cấu sở hữu. Đặc biệt, thị trường từng chứng kiến nhiều đợt giao dịch thỏa thuận với khối lượng lên tới hàng trăm triệu cổ phiếu LPB, tương đương hàng chục nghìn tỷ đồng giá trị chuyển nhượng. Việc ông Phạm Nhật Vượng chính thức lộ diện với tỷ lệ sở hữu gần 5% phần nào hé mở một mảnh ghép quan trọng trong bức tranh cổ đông của LPBank.

Theo cập nhật của Forbes, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đã tăng thêm khoảng 2 tỷ USD chỉ trong một ngày, lên gần 34 tỷ USD. Với khối tài sản này, ông Vượng hiện đứng thứ 67 trong danh sách những người giàu nhất thế giới và tiếp tục giữ vị trí người giàu nhất khu vực Đông Nam Á. Động lực chính đến từ đà tăng của cổ phiếu VIC, VHM.

Không chỉ ông Phạm Nhật Vượng, các thành viên trong gia đình ông cũng ghi nhận khối tài sản gia tăng mạnh nhờ đà tăng của cổ phiếu VIC. Theo đó, bà Phạm Thu Hương - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup (vợ ông Phạm Nhật Vượng) đã có thêm hơn 245 triệu USD trong phiên 22/6. Tổng tài sản của bà Hương hiện đạt khoảng 3,8 tỷ USD.

Trong khi đó, bà Phạm Thúy Hằng, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup (em gái bà Hương) ghi nhận tài sản tăng khoảng 173 triệu USD, nâng tổng giá trị tài sản lên khoảng 2,7 tỷ USD.

Duy Quang - Ngọc Mai
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