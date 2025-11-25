Con trai ông Phạm Nhật Vượng giữ chức vụ mới

TPO - Vị trí Tổng Giám đốc Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal được chuyển giao lại cho ông Phạm Nhật Quân Anh, con trai ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup. Ngoài ra, ông Quân Anh hiện là thành viên Hội đồng quản trị VinFast.

Ngày 25/11, Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) công bố hợp tác và hỗ trợ Công ty CP Thép Pomina (mã chứng khoán: POM). Theo đó, Vingroup thông qua Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal sẽ cung cấp cho Pomina khoản vay vốn lưu động trong vòng tối đa 2 năm với lãi suất 0%. Nguồn vốn ưu đãi từ Vingroup sẽ giúp Pomina có điều kiện cải thiện dòng tiền, khôi phục chuỗi cung ứng, đảm bảo hoạt động sản xuất diễn ra ổn định.

Bên cạnh việc cấp vốn, Vingroup cũng sẽ ưu tiên chọn Pomina là nhà cung cấp thép cho các công ty thành viên trong hệ sinh thái VIC như VinFast, Vinhomes, VinSpeed… nhằm góp phần đảm bảo đầu ra bền vững cho POM. Việc ưu tiên chọn thép Pomina cũng là một phần trong kế hoạch gia tăng tỷ lệ nội địa hóa vật liệu trong các dự án lớn của Vingroup tại Việt Nam.

Ông Phạm Nhật Quân Anh - tân Tổng Giám đốc Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal.

Ông Nguyễn Việt Quang - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup - chia sẻ: “Với sự hỗ trợ tài chính và đầu ra từ Vingroup, cộng hưởng cùng nền tảng công nghệ sản xuất thép từ Pomina, chúng tôi kỳ vọng doanh nghiệp có cơ hội lấy lại đà tăng trưởng, củng cố vị thế trên thị trường trong nước để từ đó tiếp tục tạo giá trị và cùng đóng góp cho đất nước”. Ngoài ra, Vingroup cũng tham gia vào việc giúp Pomina tăng tốc quá trình tái cấu trúc, củng cố đội ngũ quản trị.

Vị trí Tổng Giám đốc VinMetal được chuyển giao cho ông Phạm Nhật Quân Anh, con trai ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup - để đảm tính liên tục trong chiến lược phát triển lĩnh vực luyện kim của tập đoàn này.

Ông Phạm Nhật Quân Anh hiện là thành viên Hội đồng quản trị VinFast. Trước đó, ông Quân Anh đã giữ nhiều vị trí quản lý chủ chốt tại VinFast như Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó tổng Giám đốc Thường trực phụ trách hậu mãi toàn cầu, Giám đốc khối Kế hoạch…

Tính tới ngày 30/9, Pomina đã lỗ lũy kế gần 3.051 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 187 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính quý III vừa qua của Pomina, doanh thu thuần trong quý đạt 203 tỷ đồng (giảm 58% so với cùng kỳ), lỗ sau thuế gần 183 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 286 tỷ đồng).

Pomina cho biết, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý III ghi nhận lỗ chủ yếu là do Nhà máy Pomina 3 vẫn đang trong tình trạng tạm ngưng hoạt động. Hoạt động sản xuất chính tại các nhà máy khác chưa được phục hồi hoàn toàn, trong khi chi phí lãi vay ngắn hạn vẫn ở mức cao, dẫn đến kết quả kinh doanh lỗ trong kỳ.