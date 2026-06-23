Hà Nội xử lý gần 3.000 vụ vi phạm thị trường trong 6 tháng đầu năm

6 tháng đầu năm 2026, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đội Quản lý thị trường số 12 Hà Nội phối hợp kiểm tra, phát hiện gần 8.300 bao thuốc lá điếu có dấu hiệu nhập lậu tại cơ sở kinh doanh số 81 ngõ 29/78 Khương Hạ, phường Khương Đình, Hà Nội

Trong bối cảnh hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn Thủ đô tiếp tục phát triển sôi động, lực lượng Quản lý thị trường Thành phố Hà Nội đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh quyết liệt với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giữ vững môi trường kinh doanh lành mạnh và ổn định thị trường.

Mặc dù nguồn cung hàng hóa thiết yếu trên địa bàn cơ bản được bảo đảm, thị trường duy trì ổn định, song các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm về an toàn thực phẩm và vi phạm trên môi trường thương mại điện tử vẫn diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Trước thực tế đó, lực lượng Quản lý thị trường Thành phố Hà Nội đã tập trung kiểm tra các lĩnh vực, mặt hàng tiềm ẩn nguy cơ vi phạm cao, đặc biệt là hàng tiêu dùng, thực phẩm, mỹ phẩm, thiết bị điện tử và các hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử.

Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng Quản lý thị trường Thành phố Hà Nội đã kiểm tra 2.992 vụ việc, xử lý 2.864 vụ vi phạm hành chính. Đồng thời, chuyển 43 vụ việc có dấu hiệu hình sự sang cơ quan điều tra để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt trên 56,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trị giá hàng hóa vi phạm bị tịch thu, tiêu hủy lên tới gần 47,8 tỷ đồng, cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của các lực lượng chức năng trong việc ngăn chặn hàng giả, hàng lậu và các hành vi gian lận thương mại trên địa bàn.

Đáng chú ý, công tác đấu tranh với hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ đã ghi nhận nhiều kết quả nổi bật. Nhiều vụ việc có quy mô lớn, tính chất phức tạp đã được phát hiện và xử lý kịp thời.

Điển hình, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp kiểm tra một kho hàng tại xã Phúc Thịnh, phát hiện và tạm giữ gần 30.000 sản phẩm gồm camera, bộ phát wifi, máy sấy tóc, mỹ phẩm cùng nhiều mặt hàng khác có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Đây là một trong những vụ việc lớn, phản ánh tình trạng buôn bán hàng giả vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ và diễn biến ngày càng tinh vi.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn phát hiện một cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu ACECOOK tại xã An Khánh. Nhiều vụ việc khác có dấu hiệu vi phạm hình sự cũng đã được chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Song song với công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hà Nội cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới người dân và cộng đồng doanh nghiệp; tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về tác hại của hàng giả, hàng lậu và các hành vi gian lận thương mại.

Đơn vị cũng chú trọng công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, tăng cường kiểm tra công vụ, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và xử lý vi phạm, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường trong tình hình mới.

Bước sang 6 tháng cuối năm 2026, Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hà Nội xác định tiếp tục tập trung kiểm tra các mặt hàng thiết yếu và các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ vi phạm cao; tăng cường đấu tranh với các hành vi vi phạm trên môi trường thương mại điện tử; kiểm soát chặt chẽ lĩnh vực an toàn thực phẩm, xăng dầu và các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt và trách nhiệm, lực lượng Quản lý thị trường Thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại, góp phần giữ vững ổn định thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, cạnh tranh lành mạnh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.