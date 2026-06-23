Chủ tịch VWS David Dương: Đa Phước hướng tới trở thành biểu tượng chuyển đổi xanh của TPHCM

TP - Nhìn xa hơn câu chuyện xử lý rác thải, ông David Dương - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam (VWS) bộc bạch những kế hoạch về mô hình kinh tế tuần hoàn quy mô lớn. Từ Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước, bãi chôn lấp hợp vệ sinh của Mỹ, dự án đốt rác phát điện, khai thác năng lượng tái tạo đến khu công nghiệp công nghệ xanh Việt - Mỹ và kế hoạch chuyển đổi bãi chôn lấp thành khu phức hợp sinh thái… VWS kỳ vọng góp phần hiện thực hóa mục tiêu Net Zero và tạo dựng một hệ sinh thái phát triển bền vững cho tương lai.

Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng

Trong bối cảnh Chính phủ và TPHCM đang đẩy mạnh lộ trình phát thải ròng bằng “0” (Net Zero), VWS xác định đây không chỉ là một xu hướng phát triển mà còn là trách nhiệm của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường.

Toàn cảnh dự án Khu Công nghệ Môi trường xanh Long An (nay là Tỉnh Tây Ninh)

Theo ông David Dương, TPHCM đã đạt được những thành tựu quan trọng về kinh tế, kéo theo yêu cầu ngày càng cao đối với hạ tầng môi trường. Muốn phát triển bền vững, thành phố không thể tiếp tục dựa vào các giải pháp xử lý chất thải truyền thống mà cần chuyển sang mô hình kinh tế tuần hoàn, trong đó rác thải được xem là nguồn tài nguyên có thể tái tạo năng lượng và tạo ra các giá trị mới.

“Chúng tôi luôn hưởng ứng lộ trình Net Zero của Chính phủ và TPHCM. Khi thành phố phát triển đến tầm cao mới thì hạ tầng môi trường cũng phải được đầu tư tương xứng. Xử lý rác thải gắn với sản xuất năng lượng tái tạo và các dự án xanh là bước đi tất yếu”, ông David Dương nói.

Ông David Dương - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam – VWS

Từ định hướng đó, VWS đang theo đuổi dự án đốt rác phát điện tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước. Đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược chuyển đổi công nghệ của VWS, cũng như lộ trình phát triển xanh của thành phố. Dự án đang chờ cơ quan chức năng thẩm định và phê duyệt. Nếu hoàn tất các thủ tục cần thiết, công trình dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong vòng 18 - 24 tháng.

Không chỉ sản xuất điện, dự án còn hướng tới việc tạo ra vật liệu xây dựng, khí nén lỏng và các dạng nhiên liệu của tương lai nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Theo tính toán của VWS, khi nhà máy vận hành, tỷ lệ tro xỉ sau đốt sẽ giảm xuống dưới 5%, thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ chất thải phải chôn lấp hiện nay. Mỗi ngày, hệ thống có thể xử lý khoảng 3.500 tấn rác, bao gồm cả lượng rác mới phát sinh và rác cũ đang tồn lưu tại Đa Phước. “Đây là phương án tối ưu nhất để tận dụng giá trị của khu đất và bảo vệ môi trường lâu dài”, ông David Dương nhận định.

Khu liên hợp Xử lý Chất thải Đa Phước

Người đứng đầu VWS cho biết, khi quyết định đầu tư vào Việt Nam từ năm 2003, triết lý nhất quán của công ty là không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế. Ông David Dương kể rằng, trong quá trình tìm kiếm giải pháp công nghệ, công ty từng nhận được nhiều đề xuất với chi phí thấp hơn. Tuy nhiên, VWS kiên quyết từ chối các công nghệ sao chép hoặc chưa được kiểm chứng để chỉ lựa chọn những giải pháp đến từ các thương hiệu quốc tế uy tín, đã vận hành ổn định trong nhiều năm tại các quốc gia phát triển.

“Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng không phải là khẩu hiệu, mà là quyết tâm của VWS. Chúng tôi đặt yếu tố môi trường lên hàng đầu, còn lợi nhuận chỉ là kết quả đạt được sau khi đã đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường khắt khe”, ông David Dương khẳng định.

Theo ông David Dương, thách thức lớn nhất trong quá trình chuyển đổi hiện nay nằm ở chi phí đầu tư và việc lựa chọn công nghệ phù hợp. Muốn xử lý chất thải theo hướng bền vững thực sự cần phải đầu tư đến nơi đến chốn. Những công nghệ đáp ứng tiêu chuẩn môi trường cao thường đòi hỏi nguồn vốn rất lớn và phải có lịch sử vận hành thành công trong nhiều năm.

Đặc biệt, đặc thù rác sinh hoạt tại Việt Nam có độ ẩm cao, chưa được phân loại triệt để tại nguồn khiến việc lựa chọn công nghệ càng trở nên khó khăn hơn. “Muốn có môi trường sạch cho tương lai, chúng ta phải chấp nhận đầu tư vào công nghệ tử tế ngay từ hôm nay. Không thể đòi hỏi tiêu chuẩn môi trường cao nhưng lại lựa chọn những giải pháp đầu tư rẻ tiền”, ông David Dương nhấn mạnh.

Ông cũng bày tỏ kỳ vọng TPHCM sẽ sớm hoàn thiện các cơ chế, chính sách để khuyến khích những doanh nghiệp dám đầu tư vào công nghệ môi trường hiện đại, thay vì chỉ chạy theo các giải pháp ngắn hạn.

Từ bãi rác đến hệ sinh thái xanh mang tầm quốc tế

Nếu dự án đốt rác phát điện là bước đi quan trọng trong quá trình chuyển đổi công nghệ, thì kế hoạch tái sinh Đa Phước lại thể hiện tầm nhìn dài hạn của VWS đối với tương lai khu vực này.

“Chúng tôi luôn tâm niệm rằng sau khi hoàn thành sứ mệnh xử lý chất thải, khu vực này không nên bị bỏ hoang mà phải trở thành một tài sản giá trị, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân TPHCM. Khi công nghệ đốt rác phát điện (WTE) hiện đại chính thức được vận hành, chúng tôi sẽ xử lý khoảng 3.500 tấn rác/ngày. Trong đó, bao gồm lượng rác phát sinh mới hàng ngày và khoảng 300 - 500 tấn rác cũ được khai thác, phân loại và xử lý mỗi ngày. Đây là bước đi quan trọng để giảm thiểu triệt để gánh nặng môi trường tích tụ từ trước đến nay.

Sau khi công nghệ đốt rác hiện đại đã vận hành và khu vực chôn lấp cũ được xử lý an toàn, chúng tôi sẽ cải tạo toàn bộ diện tích này thành một khu phức hợp sinh thái bao gồm công viên cây xanh, sân golf, các khu thể thao, giải trí cao cấp theo mô hình Universal Hollywood. Đây là cách chúng tôi tri ân người dân thành phố, biến nơi từng là bãi rác thành một điểm đến mang lại lợi ích thực sự cho xã hội”, ông David Dương nói.

Song song đó, VWS cùng Hiệp hội Doanh nhân Việt - Mỹ (VABA) đang thúc đẩy Dự án Khu công nghiệp công nghệ xanh Việt - Mỹ tại tỉnh Tây Ninh. Đây là dự án được nghiên cứu trong nhiều năm với mục tiêu tạo ra môi trường đầu tư chuẩn Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Khác với mô hình khu công nghiệp truyền thống, dự án được định hướng phát triển thành hệ sinh thái khép kín, tích hợp xử lý môi trường, năng lượng tái tạo và cảng trung chuyển hàng hóa nội khu. Đây không chỉ là nơi cho thuê đất mà là một hệ sinh thái hoàn chỉnh giúp nhà đầu tư giảm chi phí vận hành, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe như FDA hay các tiêu chuẩn ESG. Ngoài hạ tầng sản xuất, dự án còn được quy hoạch đồng bộ với nhà ở chất lượng cao và hệ thống đào tạo nghề nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp.

Theo ông David Dương, Việt Nam đang rất cần những khu công nghiệp xanh đạt chuẩn quốc tế để thu hút dòng vốn chất lượng cao từ Hoa Kỳ và các quốc gia phát triển. Đây cũng sẽ là “bệ phóng” giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu và mở rộng cơ hội xuất khẩu sang các thị trường khó tính.

Đánh giá về môi trường đầu tư hiện nay, ông David Dương cho rằng TPHCM đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù tích cực. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là cách các cơ quan quản lý thực thi và tạo dựng niềm tin cho nhà đầu tư. Đối với cộng đồng doanh nhân Việt kiều Mỹ, ông kiến nghị cần có những chính sách riêng rõ ràng hơn để phát huy nguồn lực quan trọng này trong quá trình phát triển kinh tế đất nước.