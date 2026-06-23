Đón sóng FDI công nghệ tỷ USD

TP - Bất chấp những biến động địa chính trị toàn cầu, dòng vốn đầu tư nước ngoài vào TPHCM vẫn tăng mạnh trong quý I/2026, đạt gần 2,9 tỷ USD, tăng gần 220% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, dòng vốn không chỉ gia tăng về quy mô mà còn dịch chuyển rõ nét vào các lĩnh vực công nghệ, dữ liệu và dịch vụ có hàm lượng tri thức cao.

Vốn ngoại tăng tốc, loạt dự án tỷ USD “đổ bộ”

Ngay từ những tháng đầu năm 2026, bức tranh thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại TPHCM ghi nhận sự khởi sắc mạnh mẽ. Tổng vốn FDI đăng ký đạt gần 2,9 tỷ USD, tăng gần 220% so với cùng kỳ năm ngoái bất chấp những biến động địa chính và kinh tế toàn cầu.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở con số tăng trưởng mà còn ở quy mô và tính chất các dự án. Hàng loạt thỏa thuận đầu tư lớn liên tiếp được ký kết, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, dữ liệu và hạ tầng số - những trụ cột của nền kinh tế tương lai.

Nổi bật là thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn G42 với cổ đông chính là quỹ đầu tư nhà nước của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cùng Tập đoàn Microsoft, Tập đoàn FPT, Quỹ VinaCapital và Tập đoàn Việt Thái nhằm phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại Khu Công nghệ cao TPHCM. Dự án có tổng giá trị dự kiến lên tới 2 tỷ USD. Theo Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM, Tập đoàn G42 đã nhiều lần tiến hành khảo sát để lựa chọn vị trí đầu tư, cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và định hướng lâu dài.

Công ty AQUA Việt Nam tiếp tục đầu tư thêm khoảng 75 triệu USD và gia hạn hoạt động đến năm 2045, nâng cao năng lực sản xuất tại Việt Nam. Ảnh: U.P

Cùng với đó, trong quý I/2026, Khu Công nghệ cao TPHCM dự kiến cấp phép dự án trung tâm dữ liệu 500 triệu USD cho Tập đoàn Evolution. Một dự án đáng chú ý khác là Trung tâm Dữ liệu trí tuệ nhân tạo tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung (xã Củ Chi, TPHCM). Tổng vốn đầu tư khoảng 2,1 tỷ USD do liên doanh giữa Accelerated Infrastructure Capital, Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc và các nhà đầu tư quốc tế triển khai, dự kiến giải ngân hoàn tất vào cuối quý I/2027. Các dự án này cho thấy xu hướng dịch chuyển rõ rệt dòng vốn FDI vào lĩnh vực công nghệ cao và dữ liệu.

Ở lĩnh vực tài chính, Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM đã ký kết hợp tác với VinaCapital và Liên minh Kinh tế On-Chain toàn cầu để nghiên cứu và phát triển Quỹ đầu tư tài sản số TPHCM, hướng tới quy mô 1 tỷ USD.

Song song với các dự án công nghệ, khu vực sản xuất tiếp tục ghi nhận dòng vốn mở rộng. Công ty TNHH Điện máy AQUA Việt Nam quyết định tăng thêm khoảng 75 triệu USD và gia hạn hoạt động đến năm 2045. Ông Fan Guofeng, Tổng giám đốc AQUA Việt Nam cho biết, động thái này thể hiện cam kết lâu dài với thị trường Việt Nam, đồng thời nâng cao năng lực sản xuất lên 1,6 triệu sản phẩm/năm, phục vụ cả thị trường trong nước và xuất khẩu.

Với tầm nhìn rộng hơn cho giai đoạn 2026-2030, ông Trương Minh Huy Vũ - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM cho rằng, động lực thể chế đóng vai trò rất quan trọng đối với TPHCM để đạt tăng trưởng 2 con số. Hai đòn bẩy thể chế lớn nhất đang chờ phía trước là Luật Đô thị đặc biệt và Quy hoạch tổng thể thành phố nhằm giúp TPHCM chuyển từ thực thi chính sách sang chủ thể chủ động kiến tạo chính sách.

Theo các chuyên gia kinh tế, việc đồng loạt xuất hiện các dự án quy mô lớn đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ và dữ liệu, đang góp phần định hình lại cấu trúc tăng trưởng của TPHCM theo hướng hiện đại và bền vững hơn thay vì chỉ tập trung vào sản xuất truyền thống.

Nhiều dự án tiềm năng thu hút nhà đầu tư FDI (trong ảnh, tuyến metro số 1 thu hút người dân TPHCM sử dụng) Ảnh: U.P

Thu hút vốn FDI có chọn lọc

Song hành với sự gia tăng về quy mô, chất lượng dòng vốn FDI cũng có sự cải thiện rõ rệt. Các dự án cấp mới và điều chỉnh vốn đều tập trung vào những lĩnh vực có hàm lượng tri thức cao, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế số và đổi mới sáng tạo.

Theo Sở Tài chính TPHCM, hiện có 10 dự án nổi bật đăng ký vốn “khủng” trong quý I/2026. Như trong nhóm dự án cấp mới, Công ty TNHH TikTok Shop Việt Nam do nhà đầu tư Singapore rót 125 triệu USD vào lĩnh vực thông tin truyền thông. Dự án Nhà máy Techtronic Tools Việt Nam (Singapore) có vốn đầu tư 81 triệu USD, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ chế biến, chế tạo.

Các doanh nghiệp Singapore cũng tích cực mở rộng hoạt động thông qua việc điều chỉnh tăng vốn. Cụ thể, Công ty CP SP Việt Nam Hồ Chí Minh tăng vốn thêm 67 triệu USD trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; Công ty TNHH Momogi Group VN tăng vốn thêm 55,4 triệu USD trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Dòng vốn FDI vào TPHCM trong 3 tháng đầu năm nay còn ghi nhận sự tham gia đến từ nhiều quốc gia khác trong khu vực. Thương vụ có quy mô vốn lớn nhất trong nhóm 10 dự án tiêu biểu thuộc về nhà đầu tư Indonesia, với khoản góp vốn hơn 1,7 tỷ USD vào một doanh nghiệp trong nước. Ngoài ra, các nhà đầu tư đến từ Hà Lan, Hàn Quốc và Trung Quốc cũng tham gia vào nhiều dự án thuộc các lĩnh vực khoa học công nghệ và công nghiệp. Đây là tín hiệu cho thấy thị trường TPHCM không chỉ hấp dẫn với các dự án mới, mà còn có sức hút mạnh mẽ trong hoạt động M&A (sáp nhập và mua lại).

Cải thiện môi trường đầu tư

TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nhìn nhận, TPHCM đang đứng trước cơ hội rất lớn để tái định vị vai trò trong chuỗi giá trị toàn cầu. Tuy nhiên, để thu hút được FDI công nghệ cao, thành phố phải cải cách mạnh mẽ hơn nữa về thể chế, hạ tầng và chất lượng nguồn nhân lực. Nếu không, dòng vốn chất lượng cao sẽ nhanh chóng dịch chuyển sang các địa phương hoặc quốc gia cạnh tranh hơn.

Theo Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Hoàng Vũ Thảnh, quý II là thời điểm “bùng nổ” của thành phố trong thu hút các dự án FDI. Với kế hoạch thu hút 11 tỷ USD trong năm 2026, thành phố có thể hoàn toàn vượt kế hoạch này ngay trong quý II. Hai quý còn lại, Thành phố dự kiến sẽ thu hút thêm 2 tỷ USD vốn FDI.

Theo số liệu của Sở Tài chính TPHCM, tính đến cuối tháng 1/2026, thành phố có hơn 20.470 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký hơn 142,2 tỷ USD. Riêng năm 2025, thành phố thu hút hơn 8,37 tỷ USD vốn FDI, tiếp tục dẫn đầu cả nước.

Để nâng cao hiệu quả thu hút vốn toàn xã hội, vốn FDI, ông Thảnh cho biết, thành phố tiếp tục rà soát, cập nhật, đồng bộ và công khai các quy hoạch, danh mục dự án, quỹ đất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng logistics và tạo điều kiện cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận nhà đầu tư. Đẩy mạnh tạo lập quỹ đất công nghiệp, quỹ đất phát triển công nghệ cao, logistics và dịch vụ hỗ trợ đầu tư; rà soát các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu chức năng có thể điều chỉnh, mở rộng hoặc tái cơ cấu để phù hợp với định hướng phát triển mới của thành phố.

Thành phố cũng tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch thu hút FDI theo hướng có trọng tâm, trọng điểm. Các lĩnh vực ưu tiên là công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, trung tâm dữ liệu, logistics, cảng biển, công nghiệp hỗ trợ, tài chính quốc tế, tăng trưởng xanh và các ngành có giá trị gia tăng cao.