Sau thi hành án, ông Nguyễn Khánh Hưng quay lại Hội đồng quản trị LDG?

TPO - Nếu được cổ đông thông qua tại đại hội cổ đông thường niên 2026 lần 3, ông Nguyễn Khánh Hưng sẽ chính thức quay lại Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư LDG. Hiện, ông Hưng đang nắm giữ 2,2% vốn điều lệ LDG.

Công ty CP Đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG) vừa đề cử ông Nguyễn Khánh Hưng vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030. Nội dung này sẽ được trình cổ đông xem xét tại đại hội cổ đông thường niên 2026 lần 3, dự kiến tổ chức vào ngày 25/6.

Hồi tháng 5, đại hội cổ đông thường niên 2026 lần 2 của LDG tiếp tục bất thành do tỷ lệ tham dự chỉ đạt hơn 15% số cổ phần có quyền biểu quyết. Đây cũng là năm thứ 5 liên tiếp, LDG phải tổ chức đại hội cổ đông đến lần thứ 3.

Nếu được cổ đông thông qua, ông Nguyễn Khánh Hưng sẽ chính thức quay lại vị trí lãnh đạo cấp cao của LDG. Hiện, ông Hưng đang nắm 2,2% vốn điều lệ LDG.

Hồi tháng 3 năm nay, LDG công bố quyết định thành lập Hội đồng chiến lược trực thuộc Hội đồng quản trị công ty. Trong đó, LDG bổ nhiệm ông Nguyễn Khánh Hưng làm Chủ tịch Hội đồng chiến lược.

Ông Nguyễn Khánh Hưng.

Hội đồng chiến lược có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành LDG trong việc định hướng phát triển dài hạn của doanh nghiệp. Đồng thời, hỗ trợ xây dựng và triển khai các chiến lược liên quan đến những chủ trương, quyết sách quan trọng của công ty.

Hội đồng quản trị LDG giao ông Hưng phụ trách tổ chức và điều phối hoạt động của Hội đồng chiến lược, bao gồm việc đề xuất cơ cấu thành viên cũng như xây dựng quy chế hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Việc đề cử ông Nguyễn Khánh Hưng vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị LDG nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra không lâu sau khi ông Nguyễn Văn Minh nộp đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân. Ông Minh mới được bầu vào Hội đồng quản trị LDG nhiệm kỳ 2025 - 2030 cách đây 1 năm.

Ông Nguyễn Khánh Hưng (48 tuổi) tốt nghiệp ngành cử nhân Luật và từng giữ nhiều vị trí quản lý trong hệ sinh thái Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (nay đổi tên thành Bluemarq Group - mã chứng khoán: DXG) trước khi gắn bó với LDG.

Tên tuổi của ông Hưng gắn liền chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư LDG. Cuối tháng 11/2023, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hưng. Việc bắt ông Hưng nằm trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại dự án Khu dân cư Tân Thịnh (xã Đồi 61, huyện Trảng Bom cũ) do LDG làm chủ đầu tư.

Đến ngày 18/12/2023, LDG thông báo miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật của ông Nguyễn Khánh Hưng. Thay vào đó, quyền Tổng giám đốc LDG Ngô Văn Minh sẽ đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị LDG, kể từ ngày 19/12/2023. Ông Trần Công Luận - Phó Tổng Giám đốc LDG - được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc LDG kể từ ngày 19/12/2023, thay ông Ngô Văn Minh.

Tại phiên tòa ngày 28/4/2025, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khánh Hưng 16 tháng tù, Nguyễn Quốc Vy Liêm (46 tuổi - cựu Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh tiếp thị LDG) 12 tháng tù vì tội Lừa dối khách hàng.

Hội đồng xét xử cũng buộc LDG phải hoàn trả hơn 668 tỷ đồng cho hơn 500 khách hàng đã mua nhà tại dự án Khu dân cư Tân Thịnh.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai, vào tháng 9/2016, UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương và thỏa thuận địa điểm cho LDG lập thủ tục đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư Tân Thịnh với diện tích hơn 18 ha.

Từ ngày 14/5/2018 - 21/8/2020, dù chưa được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận nhưng LDG đã tiến hành san lấp mặt bằng, làm đường, thi công xây dựng 680 căn nhà và công trình hạ tầng trên tổng diện tích đất hơn 18 ha. Quá trình ký kết hợp đồng nguyên tắc mua bán nhà với khách hàng, bị cáo Nguyễn Khánh Hưng và Nguyễn Quốc Vy Liêm đã thu lợi bất chính hơn 533 tỷ đồng của 359 khách hàng.