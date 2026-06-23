Hơn 40 sự kiện đặc sắc tại Festival Biển Khánh Hòa 2026

Festival Biển Khánh Hòa 2026 với chủ đề “Sắc màu Đại dương - Vươn tầm Quốc tế” sẽ diễn ra từ ngày 17 - 19/7/2026, dự kiến thu hút từ 600 - 800.000 lượt khách trong nước và quốc tế.

Nhiều hoạt động đặc sắc tại Festival Biển Khánh Hòa

Chiều 22/6, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo thông tin về Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 với chủ đề “Sắc màu Đại dương - Vươn tầm Quốc tế”. Theo Ban Tổ chức, Festival Biển Khánh Hòa 2026 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 17 - 19/7/2026. Chuỗi hoạt động hưởng ứng được tổ chức từ ngày 10/7 đến hết ngày 10/8/2026 tại Quảng trường 2 tháng 4, phường Nha Trang và nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.

Bà Thái Thị Lệ Hằng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, phát biểu tại buổi họp báo.

Festival do UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tham mưu tổ chức, phối hợp cùng các sở, ban, ngành, địa phương, Hiệp hội Du lịch và cộng đồng doanh nghiệp triển khai thực hiện. Với hơn 40 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch đặc sắc, sự kiện dự kiến thu hút từ 600 - 800.000 lượt khách trong nước và quốc tế.

Điểm nhấn của Festival năm nay là Lễ Khai mạc diễn ra lúc 20h ngày 17/7 tại Quảng trường 2 tháng 4, phường Nha Trang. Chương trình được dàn dựng quy mô lớn, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại như: AR Realtime, 3D Mapping, kết hợp trình diễn pháo hoa tầm thấp và tầm cao, được truyền hình trực tiếp trên VTV và KTV.

Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 với hơn 40 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch đặc sắc.

Tiếp đó, Lễ hội Carnival và Diễu hành xe hoa sẽ diễn ra lúc 17h ngày 18/7 trên tuyến đường Trần Phú, hứa hẹn mang đến không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Lễ Bế mạc kết hợp Đại nhạc hội quốc tế “Unite the Continents” sẽ được tổ chức vào lúc 20h ngày 19/7.

Bên cạnh các sự kiện chính, Festival Biển Khánh Hòa 2026 còn có nhiều hoạt động hưởng ứng phong phú như: Lễ hội Yến sào Khánh Hòa; chương trình “Vị ngon phố biển - Giai điệu mùa hè”; Lễ hội Áo dài Việt Nam; Tuần lễ Nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm địa phương Khánh Hòa năm 2026; Lễ hội Trái cây Lâm Sơn; các triển lãm, biểu diễn nghệ thuật đường phố, thả diều nghệ thuật; cùng nhiều giải thể thao như Giải đua thuyền buồm Quốc tế VPS Cup Nha Trang 2026, chạy địa hình, golf và bóng đá bãi biển.

Lan tỏa không khí lễ hội trên toàn tỉnh

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Thái Thị Lệ Hằng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa cho biết: Festival Biển Khánh Hòa 2026 là dịp để địa phương tiếp tục quảng bá hình ảnh điểm đến “An toàn - Chất lượng - Hấp dẫn - Thân thiện”; đồng thời tôn vinh các giá trị văn hóa, thiên nhiên biển đảo đặc sắc của tỉnh. Ban Tổ chức đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục đồng hành, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm lan tỏa các hoạt động của Festival Biển Khánh Hòa 2026 đến đông đảo Nhân dân, du khách trong nước và quốc tế.

"Thông qua sự kiện, tỉnh Khánh Hòa kỳ vọng thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, kinh tế biển, thương mại, dịch vụ; mở rộng giao lưu, hợp tác trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của địa phương trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới", bà Thái Thị Lệ Hằng nhấn mạnh.

Festival Biển Khánh Hòa 2026 dự kiến thu hút từ 600.000 đến 800.000 lượt khách.

Liên quan đến các câu hỏi của phóng viên về giao thông, an ninh, trật tự, chính sách ưu đãi phòng lưu trú và truyền thông, bà Thái Thị Lệ Hằng khẳng định: Ban tổ chức đã chủ động xây dựng kế hoạch tổng thể và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương nhằm bảo đảm các hoạt động diễn ra an toàn, thuận lợi và hiệu quả.

Theo bà Hằng, các cơ quan chức năng đã xây dựng phương án phân luồng, điều tiết giao thông tại các khu vực tổ chức sự kiện, đặc biệt là dọc tuyến đường Trần Phú và khu vực Quảng trường 2 tháng 4, nhằm hạn chế ùn tắc và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, du khách tham gia các hoạt động của Festival. Lực lượng công an, quân sự và các đơn vị liên quan sẽ phối hợp triển khai đồng bộ các phương án bảo vệ, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các địa điểm tập trung đông người, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các chương trình diễn ra trong khuôn khổ Festival.

Đối với lĩnh vực du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa đã làm việc với Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa, các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú để xây dựng các gói kích cầu, chương trình ưu đãi về giá phòng, dịch vụ du lịch và các sản phẩm trải nghiệm dành cho du khách trong thời gian diễn ra sự kiện.

Về công tác truyền thông, Ban Tổ chức sẽ đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng báo chí, truyền hình, mạng xã hội và các kênh truyền thông quốc tế nhằm lan tỏa hình ảnh Festival Biển Khánh Hòa 2026 đến đông đảo du khách trong và ngoài nước. Đồng thời, các hoạt động của Festival sẽ được cập nhật thường xuyên trên các kênh thông tin chính thức để người dân và du khách dễ dàng tiếp cận, theo dõi.

Festival Biển Khánh Hòa 2026 sẽ lan tỏa đến nhiều địa phương trên toàn tỉnh.

Đặc biệt, Ban Tổ chức không chỉ tập trung quảng bá các hoạt động Festival tại Nha Trang mà còn chú trọng lan tỏa sự kiện đến người dân khu vực phía Nam của tỉnh. Trong đó sẽ có các hoạt động như: Diễu hành xe hoa trên các tuyến đường ở phường Phan Rang, các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại Quảng trường 16/4 và đặc biệt là Lễ hội Trái cây Lâm Sơn...

Bà Thái Thị Lệ Hằng cho biết thêm, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn tỉnh Khánh Hòa có không gian phát triển rộng hơn, vì vậy Festival Biển Khánh Hòa 2026 là sự kiện văn hóa - du lịch chung của toàn tỉnh. "Nhiều hoạt động hưởng ứng sẽ được tổ chức tại các địa phương ngoài trung tâm Nha Trang nhằm tạo không khí lễ hội rộng khắp, góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch, văn hóa của từng địa phương và tạo điều kiện để người dân khu vực phía Nam của tỉnh cùng tham gia, trải nghiệm các hoạt động đặc sắc của Festival", bà Hằng chia sẻ.