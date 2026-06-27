Đắk Lắk công bố quy hoạch mới, mở 'luồng xanh' cho nhà đầu tư

TPO - Đắk Lắk vừa chính thức công bố quy hoạch phát triển mới, trao chủ trương đầu tư và biên bản ghi nhớ cho các dự án, đồng thời kích hoạt cơ chế "luồng xanh" rút ngắn thủ tục xuống còn tối đa 35 ngày làm việc cho 106 dự án trọng điểm.

Sáng 27/6, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư năm 2026.

Tham dự hội nghị có Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương và hơn 1.000 đại biểu là chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu.

Phát biểu khai mạc, ông Đỗ Hữu Huy - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới với diện tích hơn 18.000 km², dân số trên 3,3 triệu người, giữ vị trí kết nối chiến lược giữa Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ.

Theo quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, Đắk Lắk hướng tới trở thành cực tăng trưởng của Tây Nguyên, trung tâm kinh tế xanh, logistics và đổi mới sáng tạo.

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo tăng trưởng kinh tế và các tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; triển khai cơ chế "luồng xanh" giải quyết thủ tục hành chính trong tối đa 35 ngày làm việc đối với các dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực khu công nghiệp, logistics, nhà ở, năng lượng hoặc có tổng vốn từ 800 tỷ đồng trở lên. Trong 122 dự án được trao chủ trương đầu tư và biên bản ghi nhớ tại hội nghị, có 106 dự án được áp dụng cơ chế này.

Tại hội nghị, Đắk Lắk công bố danh mục 257 dự án kêu gọi đầu tư với tổng vốn đăng ký dự kiến hơn 1 triệu tỷ đồng.

Dịp này, tỉnh cũng khởi công, khánh thành và khởi động 20 dự án với tổng vốn hơn 20.305 tỷ đồng, tạo động lực mới cho tăng trưởng.

Ông Đỗ Hữu Huy - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị sáng 27/6.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup, cho rằng trong bối cảnh nhu cầu điện tăng cao và nhiều dự án nguồn điện gặp khó khăn, Đắk Lắk có cơ hội trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của khu vực và cả nước.

Ông Nguyễn Nguyên - Phó Tổng Giám đốc Phát triển Kinh doanh Tập đoàn Trung Nguyên Legend nhận định cà phê là lợi thế cốt lõi và khác biệt nhất của Đắk Lắk, có thể tạo chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến, thương mại đến văn hóa, du lịch và ngoại giao.

Cụ thể hóa quy hoạch bằng những công trình, dự án hiệu quả

Phát biểu chỉ đạo, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá sau hợp nhất, Đắk Lắk có không gian phát triển rộng lớn từ Tây Nguyên đến duyên hải Nam Trung Bộ, tạo lợi thế phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, logistics, du lịch, kinh tế biển và kinh tế số.

Tuy nhiên, Đại tướng Phan Văn Giang cũng nêu rõ, Đắk Lắk vẫn còn những điểm nghẽn về hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh. Vì vậy, tỉnh cần nhanh chóng chuyển hóa tiềm năng thành động lực tăng trưởng, cụ thể hóa quy hoạch bằng những công trình, dự án hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng đề nghị Đắk Lắk triển khai hiệu quả quy hoạch tỉnh; ưu tiên các dự án trọng điểm có tính liên kết vùng và sức lan tỏa lớn; tập trung đầu tư hạ tầng chiến lược, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trao bản thoả thuận hợp tác cho các doanh nghiệp.

Đồng thời, địa phương cần phát huy lợi thế phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, kinh tế rừng, kinh tế biển, logistics, du lịch, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số; gắn phát triển kinh tế với bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành tiếp tục hỗ trợ Đắk Lắk hoàn thiện cơ chế, chính sách và đầu tư hạ tầng kết nối, tạo điều kiện để tỉnh bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.

Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và khẳng định đây là định hướng quan trọng để tỉnh cụ thể hóa quy hoạch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Các đại biểu tham quan sơ đồ Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, việc công bố quy hoạch không chỉ mở ra không gian phát triển mới mà còn thể hiện quyết tâm đưa quy hoạch vào cuộc sống, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, quy hoạch chỉ có ý nghĩa khi được hiện thực hóa bằng hành động; yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện các quy hoạch liên quan, phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư để sớm triển khai các dự án. Đắk Lắk cam kết tiếp tục cải cách hành chính, rút ngắn thủ tục, đồng hành tháo gỡ khó khăn, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, bởi "thành công của doanh nghiệp và nhà đầu tư cũng chính là thành công của tỉnh".