DETEC và SmartVeneer tổ chức workshop chia sẻ về Veneer và phát triển phòng khám bền vững

Nhằm cập nhật xu hướng phục hình Veneer bảo tồn và nâng cao hiệu quả vận hành phòng khám, DETEC phối hợp cùng SmartVeneer tổ chức workshop "Từ Veneer đến phát triển phòng khám bền vững". Chương trình quy tụ các chuyên gia và đông đảo bác sĩ cùng trao đổi kiến thức và thực hành thực tiễn.

Trước xu hướng phục hình nha khoa đòi hỏi cao hơn về thẩm mỹ và tính bảo tồn, an toàn và trải nghiệm điều trị, các bác sĩ cũng đứng trước thách thức mới trong việc nâng cao chuyên môn lẫn phát triển dịch vụ tư vấn và phòng khám.

Xuất phát từ thực tế đó, DETEC phối hợp cùng nhãn hàng SmartVeneer tổ chức workshop “Từ Veneer đến phát triển phòng khám bền vững” trong ngày 20 và 21/6 tại trụ sở DETEC. Chương trình quy tụ nhiều bác sĩ cùng các chuyên gia trong lĩnh vực phục hình răng thẩm mỹ và vận hành kinh doanh phòng khám, tập trung chia sẻ xu hướng mới trong điều trị Veneer và giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành

Khác với nhiều chương trình đào tạo chuyên môn trước đây, workshop được thiết kế theo hướng kết hợp giữa kiến thức lâm sàng và tư duy phát triển phòng khám. Bên cạnh việc cập nhật kỹ thuật phục hình Veneer bảo tồn, các bác sĩ còn được tiếp cận phương pháp nhận diện nhu cầu khách hàng, xây dựng kịch bản tư vấn và nâng cao khả năng chuyển đổi dịch vụ thẩm mỹ tại phòng khám.

Trong ngày đầu tiên, Thầy thuốc Nhân dân, Tiến sĩ - Bác sĩ Lê Hưng chia sẻ về xu hướng ứng dụng các vật liệu phục hình trong điều trị Veneer hiện nay, đồng thời phân tích những ưu điểm của Zirconia trong phục hình bảo tồn như khả năng che màu, độ bền chắc và khả năng tương thích sinh học.

Thầy thuốc Nhân dân, Tiến sĩ - Bác sĩ Lê Hưng chia sẻ chuyên môn trong phiên làm việc sáng ngày đầu tiên của workshop. Ảnh: DETEC.

Tuy nhiên, trước đây việc ứng dụng vật liệu này trong Veneer còn gặp nhiều hạn chế do khả năng bám dính trên bề mặt vật liệu. Tại workshop, TS.BS Lê Hưng đã giới thiệu công nghệ SmartVeneer và những tiến bộ trong xử lý bề mặt Zirconia nhằm nâng cao liên kết bám dính, góp phần mở rộng khả năng ứng dụng Zirconia trong phục hình Veneer bảo tồn, đặc biệt đối với các trường hợp nền răng sậm màu.

Chia sẻ thêm về SmartVeneer, ông Vũ Đề, nhà sáng lập DETEC Dental Lab, cho biết: “SmartVeneer là kết quả của nhiều năm nghiên cứu với mong muốn tạo ra một giải pháp phục hình bảo tồn tốt hơn cho cộng đồng. Xa hơn, chúng tôi kỳ vọng công nghệ này sẽ từng bước khẳng định năng lực nghiên cứu, sáng tạo của ngành nha khoa Việt Nam, đưa công nghệ Việt vươn ra thị trường quốc tế."

Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, chương trình còn dành phần lớn thời lượng cho thực hành. Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các chuyên gia và đội ngũ trợ giảng, các bác sĩ tham dự được thực hành sửa soạn trên mẫu phantom, đồng thời quan sát quy trình lâm sàng thực tế từ khâu sửa soạn, lấy dấu đến hoàn tất và gắn phục hình.

Các bác sĩ thực hành trên mẫu phantom dưới sự hướng dẫn của đội ngũ chuyên gia. Ảnh: DETEC.

Đặc biệt, bác sĩ Ngô Văn Hùng (Nha khoa Hùng Lĩnh) đã trực tiếp trải nghiệm công nghệ SmartVeneer ngay trong chương trình, đây là cơ hội để các bác sĩ khác quan sát toàn bộ quy trình điều trị thực tế và đánh giá hiệu quả miếng dán sau khi gắn.

Chia sẻ sau khi trải nghiệm, bác sĩ Ngô Văn Hùng cho biết quá trình thực hiện nhẹ nhàng, không xuất hiện tình trạng ê buốt và kết quả phục hình tự nhiên. Việc trực tiếp trải nghiệm giúp anh có thêm góc nhìn thực tế về quy trình phục hình, cơ sở để đánh giá và ứng dụng triển khai giải pháp tại phòng khám.

Điểm nhấn của workshop còn nằm ở buổi chia sẻ kỹ năng nhận diện và thấu hiểu nhu cầu khách hàng vào ngày thứ 2 của chuyên gia Nguyễn Đức Hiếu. Thông qua các hoạt động thảo luận và thực hành theo nhóm, các bác sĩ được tiếp cận nhiều nội dung về tư duy bán hàng, phương pháp nhận diện nhu cầu khách hàng và được chuyên gia hướng dẫn cách xây dựng quy trình tư vấn phù hợp với từng nhóm đối tượng. Nhờ đó các bác sĩ có thể hoàn thiện kỹ năng giao tiếp và nâng cao hiệu quả chuyển đổi dịch vụ.

Chuyên gia Nguyễn Đức Hiếu chia sẻ về các kỹ năng kinh doanh tại phòng khám. Ảnh: DETEC.

Tiếp nối các phiên chia sẻ chuyên đề là buổi tọa đàm trực tiếp giữa diễn giả và người tham dự. Đây là cơ hội để các bác sĩ trao đổi những tình huống lâm sàng cũng như các vấn đề thực tế trong quá trình vận hành phòng khám và nhận tư vấn cụ thể từ chuyên gia.

Sau hai ngày làm việc, workshop "Từ Veneer đến phát triển phòng khám bền vững" không chỉ mang đến những kiến thức cập nhật về phục hình răng bảo tồn mà còn mở ra góc nhìn mới về mối liên hệ giữa chuyên môn, trải nghiệm khách hàng và phát triển dịch vụ.

Thông qua chương trình, DETEC và SmartVeneer kỳ vọng đồng hành cùng các bác sĩ trong việc nâng cao chất lượng điều trị, cập nhật xu hướng mới và xây dựng mô hình phòng khám phát triển bền vững.