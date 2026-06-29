GS.TS.BS Nguyễn Đình Hối - Người sáng lập Bệnh viện ĐH Y Dược TPHCM qua đời

Thông tin được PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - con trai của Giáo sư Nguyễn Đình Hối chia sẻ với đồng nghiệp và giới y khoa trong sáng 29/6. Tin buồn nhanh chóng lan rộng, nhận được sự tiếc thương của đông đảo cán bộ y tế trong cả nước. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với nhiều thế hệ thầy thuốc, học trò và những người từng được ông dìu dắt trên con đường y nghiệp.

Sinh năm 1934 tại Thanh Hóa, GS.TS.BS Nguyễn Đình Hối tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội năm 1960. Ông là học trò của cố Giáo sư Tôn Thất Tùng và sớm khẳng định tên tuổi trong lĩnh vực ngoại khoa. Không chỉ là một phẫu thuật viên giỏi, ông còn được biết đến như một nhà giáo mẫu mực, người dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp đào tạo nhân lực y tế và xây dựng nền y học Việt Nam hiện đại.

PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM và GS Nguyễn Đình Hối

Từ năm 1993 đến năm 2007, trên cương vị Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP.HCM, ông đã thực hiện nhiều đổi mới trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản trị đại học. Dấu ấn lớn nhất của ông là kiên trì theo đuổi mô hình kết hợp giữa đào tạo, nghiên cứu và điều trị - mô hình "Trường - Viện", từ đó đặt nền móng cho sự ra đời của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, một trong những bệnh viện đại học đầu tiên và thành công nhất cả nước.

Nhiều đồng nghiệp đánh giá, nếu Đại học Y Dược TP.HCM là cái nôi đào tạo bác sĩ của khu vực phía Nam thì Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM chính là công trình tâm huyết gắn với tên tuổi của Giáo sư Nguyễn Đình Hối. Từ một ý tưởng táo bạo trong bối cảnh ngân sách còn nhiều khó khăn, ông đã cùng các cộng sự xây dựng nên mô hình bệnh viện đại học gắn kết chặt chẽ giữa giảng dạy, nghiên cứu và chăm sóc người bệnh - mô hình sau đó được nhiều cơ sở đào tạo y khoa trong cả nước học tập.

Trong suốt hơn sáu thập kỷ cống hiến, Giáo sư Nguyễn Đình Hối không chỉ trực tiếp cứu chữa người bệnh mà còn đào tạo nhiều thế hệ bác sĩ, chuyên gia ngoại khoa, nhà quản lý y tế. Ông chủ biên nhiều giáo trình, sách chuyên khảo, chủ trì các đề tài nghiên cứu và đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng trong các hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế cũng như các hội nghề nghiệp. Những đóng góp bền bỉ ấy đã góp phần định hình nền tảng phát triển của y học Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

Lễ ra mắt sách “Nhà giáo nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Đình Hối – Cuộc đời và sự nghiệp” tại TPHCM

Năm 2025, ông được Bộ Y tế và Hiệp hội Quản lý Bệnh viện châu Á trao Giải thưởng Thành tựu trọn đời (Lifetime Achievement Award) vì những cống hiến nổi bật đối với sự nghiệp y tế Việt Nam và khu vực. Đây là sự ghi nhận xứng đáng dành cho một người thầy đã dành cả cuộc đời để phụng sự người bệnh, phụng sự giáo dục y khoa và vun đắp y đức cho nhiều thế hệ bác sĩ.

Sự ra đi của Nhà giáo Nhân dân, GS.TS.BS Nguyễn Đình Hối khép lại hành trình của một cuộc đời tận hiến. Nhưng những giá trị ông để lại sẽ tiếp tục hiện diện trong từng giảng đường, từng phòng mổ, từng bài giảng và trong hình ảnh của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - công trình mang đậm dấu ấn của người thầy luôn tâm niệm rằng, người bác sĩ giỏi phải đồng thời là người thầy giỏi và trước hết phải là người hết lòng vì người bệnh.

Nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2016, cuốn sách “Nhà giáo nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Đình Hối – Cuộc đời và sự nghiệp” do cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chủ biên đã được xuất bản. Việc xuất bản sách là dịp để chúng ta vinh danh GS TS BS. Nguyễn Đình Hối, một tấm gương tiêu biểu đã gương mẫu thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thầy thuốc như mẹ hiền”. GS. Nguyễn Đình Hối là niềm tự hào của ngành Y tế, của Trường ĐH Y Dược và BV ĐH Y Dược TPHCM. Với tình cảm sâu sắc, ông Nguyễn Minh Triết - Nguyên Chủ tịch nước Việt Nam đã chia sẻ: “Chúng tôi giữ mãi trong lòng những tình cảm thân thiết và luôn nghĩ đến nhau, cho dù sau này cả anh Hối và tôi đều rất bận rộn với nhiều trọng trách”.