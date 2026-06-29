Di dời dân vùng thường xuyên ngập úng, nguy cơ sạt lở cao

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 166/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Kết luận 26-KL/TW ngày 24/4/2026 của Bộ Chính trị về phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), giai đoạn 2026-2035.
Theo đó, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương hoàn thành rà soát, bổ sung nội dung về sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn, lấn biển vùng ĐBSCL vào hệ thống quy hoạch; thể chế hóa các chủ trương, định hướng của Đảng vào luật và văn bản hướng dẫn trong các lĩnh vực liên quan.
Các bộ ngành, địa phương cũng được yêu cầu xây dựng chính sách khuyến khích, thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách vào phòng, chống sạt lở, trồng rừng ngập mặn ven biển... Quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng nhà ở, công trình, khai thác cát lòng sông, nước ngầm và các hoạt động khác có nguy cơ làm gia tăng sụt lún, sạt lở, ngập úng, xâm nhập mặn.
Chính phủ cũng yêu cầu các đơn vị rà soát công trình liên quan đến sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn đã đầu tư, kịp thời điều chỉnh các dự án, công trình còn bất cập. Đầu tư các dự án phòng, chống có tính tổng thể, liên vùng, đa mục tiêu, di dời dân ở những vùng thường xuyên xảy ra ngập úng, có nguy cơ sụt lún, sạt lở cao.
Các địa phương được yêu cầu xây dựng, điều chỉnh và thực hiện kế hoạch sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; chủ động trữ nước tại các kênh, rạch, hồ tự nhiên, trữ nước lũ ở vùng ngập sâu, có các phương án, giải pháp sử dụng nguồn nước, thu trữ nước để ứng phó với hạn mặn.
Cùng đó, các bộ ngành, địa phương ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước cho các nhiệm vụ phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn...
Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&MT) cho hay, kết quả các nghiên cứu chỉ ra, hầu hết các khu vực ở ĐBSCL đều xảy ra sụt lún từ 0,5-3 cm/năm; các vùng ven biển lún từ 1,5-2,5 cm/năm, nhiều nơi hơn 2,5 cm/năm. Mức độ sụt lún tại ĐBSCL trong vòng 5 năm gần đây từ 5-10 cm. Sụt lún đất cục bộ đã và đang diễn ra rất phức tạp.
Về sạt lở, từ năm 2016 đến nay xuất hiện 812 điểm sạt lở với tổng chiều dài trên 1.210 km. Trong đó, sạt lở đặc biệt nguy hiểm có 315 điểm (dài 619 km); sạt lở bờ biển 104 điểm (352 km). Ngập úng do triều cường đã gia tăng đáng kể cả về diện tích, độ ngập.
Do các thay đổi đáng kể dòng chảy về đồng bằng, tác động của hồ chứa, xâm nhập mặn có xu thế ảnh hưởng sớm hơn. Hạn mặn khốc liệt cũng diễn ra nhiều hơn, trong 10 năm gần đây, ĐBSCL đã xuất hiện 3 đợt hạn mặn lớn, trong đó có 2 đợt cao lịch sử.