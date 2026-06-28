28 thương hiệu ô tô, xe máy xác nhận tương thích với xăng E10

TPO - Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương cho biết đến ngày 25/6 đã nhận được báo cáo từ 2 hiệp hội và 15 doanh nghiệp, với tổng cộng 28 thương hiệu ô tô, xe máy công bố danh mục phương tiện tương thích với xăng sinh học E10.

Hàng loạt hãng xe xác nhận tương thích

Kết quả rà soát cho thấy phần lớn các dòng xe được sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam đều tương thích với xăng E10 theo các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế và quy chuẩn nhiên liệu hiện hành.

Cụ thể, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam cho biết toàn bộ các mẫu xe do hãng sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và phân phối chính thức từ năm 1997 đến nay đều được thiết kế tương thích với xăng không chì có pha ethanol tới 10% (E10), không yêu cầu điều chỉnh kỹ thuật khi sử dụng.

Công ty TNHH Ô tô Mitsubishi Việt Nam khẳng định toàn bộ các dòng xe động cơ xăng phân phối tại Việt Nam từ năm 2005 đến nay tương thích hoàn toàn với xăng E10, đáp ứng các quy chuẩn chất lượng nhiên liệu hiện hành. Hệ thống nhiên liệu, kim phun, gioăng cao su và đường ống dẫn nhiên liệu được thiết kế bảo đảm vận hành ổn định, an toàn mà không cần thay đổi kỹ thuật hoặc chế độ bảo dưỡng đặc biệt.

Đối với Mercedes-Benz, kết quả đánh giá kỹ thuật từ Tập đoàn Mercedes-Benz AG cho thấy toàn bộ các dòng xe du lịch, Mercedes-Maybach, Mercedes-AMG, Smart và các mẫu xe sử dụng động cơ xăng đều tương thích với nhiên liệu E10.

Các doanh nghiệp khác như Hyundai Thành Công, Ford Việt Nam và Skoda cũng xác nhận các dòng xe chính hãng đang phân phối tại Việt Nam đáp ứng yêu cầu sử dụng nhiên liệu có hàm lượng ethanol tối đa 10%.

28 thương hiệu ô tô, xe máy công bố danh mục tương thích với xăng E10.

Trong khi đó, các thương hiệu Kia, Mazda, Peugeot, BMW, Mini, Jeep và RAM do THACO sản xuất, lắp ráp hoặc phân phối tại Việt Nam cũng được xác nhận tương thích với xăng E10.

Honda Việt Nam cho biết các dòng ô tô do doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và phân phối chính thức từ năm 2006 đến nay đều có thể sử dụng xăng E10 theo tiêu chuẩn nhiên liệu quốc tế. Suzuki Việt Nam cũng khẳng định các dòng ô tô do hãng phân phối từ năm 2001 đến nay được thiết kế để tương thích với loại nhiên liệu này.

Ngoài ra, nhiều dòng xe thương mại và xe tải sử dụng động cơ xăng đang lưu hành trên thị trường như Towner của THACO, các sản phẩm của TCIE Việt Nam, Daehan Motors, Ô tô Chiến Thắng, Kim Long Motor Huế và TMT Motors cũng được xác nhận tương thích với xăng E10.

Ở phân khúc xe máy, Honda Việt Nam cho biết toàn bộ các mẫu xe máy do hãng sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và phân phối chính thức từ năm 1997 đến nay đều tương thích với xăng E10. Các dòng mô tô BMW Motorrad do THACO nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam cũng nằm trong danh sách này.

Khuyến cáo với xe đời cũ

Theo Cục Công nghiệp, kết quả rà soát bước đầu cho thấy hầu hết ô tô, xe máy chính hãng đang lưu hành tại Việt Nam có thể sử dụng xăng E10 mà không cần cải tạo động cơ hay thay đổi kết cấu kỹ thuật.

Tuy nhiên, cơ quan này lưu ý một số phương tiện đời cũ đã ngừng sản xuất, sử dụng bộ chế hòa khí, ít vận hành trong thời gian dài hoặc có hệ thống nhiên liệu xuống cấp cần được kiểm tra, bảo dưỡng trước khi chuyển sang sử dụng xăng E10.

Bộ Công Thương khuyến cáo người dân tham khảo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất hoặc liên hệ các đại lý, trung tâm bảo dưỡng chính hãng để được tư vấn cụ thể đối với từng dòng xe.

Theo Cục Công nghiệp, việc các hãng xe đồng loạt công bố danh mục phương tiện tương thích với xăng E10 là cơ sở quan trọng để người tiêu dùng yên tâm chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học, góp phần thực hiện mục tiêu giảm phát thải và bảo đảm an ninh năng lượng theo lộ trình của Chính phủ.