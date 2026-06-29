Mỹ mở rộng lệnh cấm nhập thiết bị công nghệ Trung Quốc

TPO - Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) vừa mở rộng lệnh cấm nhập khẩu đối với nhiều thiết bị công nghệ do các doanh nghiệp Trung Quốc sản xuất, nhằm siết chặt kiểm soát các sản phẩm điện tử bị cho là có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia. Lệnh cấm này áp dụng từ tháng 7 tới.

Theo thông báo mới đây của FCC, lệnh cấm sẽ được mở rộng đối với các thiết bị do Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision và Dahua sản xuất. Đây đều là những doanh nghiệp từng bị Mỹ đưa vào danh sách hạn chế với cáo buộc sản phẩm của họ có thể gây rủi ro cho an ninh quốc gia.

Khác với quy định ban hành năm 2022 (vốn chỉ áp dụng với các mẫu thiết bị mới được thiết kế từ cuối năm đó), lệnh cấm lần này sẽ bao phủ cả các mẫu thiết bị cũ. Những sản phẩm bị ảnh hưởng bao gồm các thiết bị phục vụ an toàn công cộng, bảo vệ cơ sở của chính phủ, giám sát an ninh vật lý đối với hạ tầng trọng yếu và các mục đích liên quan đến an ninh quốc gia.

FCC cho biết quy định mới sẽ chính thức có hiệu lực từ đầu tháng 7. Cơ quan này nhấn mạnh việc mở rộng lệnh cấm là cần thiết nhằm giảm thiểu các rủi ro đối với lĩnh vực thông tin liên lạc của Mỹ và tăng cường bảo vệ an ninh quốc gia.

FCC vừa mở rộng lệnh cấm nhập khẩu đối với nhiều thiết bị công nghệ do các doanh nghiệp Trung Quốc sản xuất. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, FCC cũng khẳng định người dân và các tổ chức tại Mỹ vẫn được tiếp tục sử dụng những thiết bị đã mua trước thời điểm lệnh cấm có hiệu lực.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cùng các doanh nghiệp liên quan hiện chưa đưa ra bình luận về quyết định mới của phía Mỹ.

Đây là bước đi tiếp theo trong chuỗi biện pháp mà FCC triển khai nhằm hạn chế công nghệ Trung Quốc thâm nhập thị trường Mỹ. Trước đó, vào tháng 12 năm ngoái, cơ quan này đã cấm nhập khẩu tất cả các mẫu máy bay không người lái (drone) mới của Trung Quốc. Đến tháng 3 năm nay, FCC tiếp tục cấm các mẫu bộ định tuyến (router) dân dụng mới do Trung Quốc sản xuất.

Tuy nhiên, tương tự lệnh cấm mới đối với drone và router, các mẫu thiết bị đời cũ vẫn không thuộc diện bị cấm nhập khẩu.

Hồi tháng 10 năm ngoái, FCC cũng đã nhất trí thông qua quyết định ngăn cấp phép mới đối với các thiết bị sử dụng linh kiện từ những doanh nghiệp nằm trong danh sách hạn chế, đồng thời trao quyền cho cơ quan này cấm lưu hành một số thiết bị đã được phê duyệt trước đó.

Động thái trên đã vấp phải phản ứng từ Hikvision. Tháng 12, công ty này đệ đơn kiện FCC, cho rằng cơ quan quản lý Mỹ đã vượt quá thẩm quyền và không có đủ căn cứ pháp lý để đưa ra quyết định.

Ngoài các biện pháp đã triển khai, FCC hiện còn đang xem xét cấm các nhà mạng viễn thông Mỹ kết nối với các doanh nghiệp viễn thông Trung Quốc. Nếu được thông qua, quy định này có thể khiến các công ty viễn thông Trung Quốc không thể vận hành các trung tâm dữ liệu tại Mỹ, tiếp tục gia tăng căng thẳng công nghệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.