Giá vàng Việt Nam 'vượt mặt' thế giới

TPO - Sáng nay (28/6), giá vàng miếng SJC duy trì trên mốc 148 triệu đồng/lượng. Dù giá vàng trong nước gần như đi ngang trong cả tuần, khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới đã nới rộng từ khoảng 15 triệu đồng lên 19 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với sáng hôm qua.

Tính chung cả tuần, giá vàng miếng SJC chỉ giảm khoảng 200.000 đồng/lượng. Tuy nhiên, diễn biến của giá vàng thế giới khiến mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế tiếp tục bị kéo giãn.

Nếu cách đây một tuần, giá vàng trong nước cao hơn giá thế giới khoảng 15 triệu đồng/lượng thì đến nay khoảng cách này đã tăng lên 19 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước nới rộng khoảng cách với thế giới.

Ở phân khúc vàng nhẫn, giá bán giữa các doanh nghiệp chênh lệch từ 100.000 - 500.000 đồng/lượng. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý được giao dịch ở mức 145 - 148 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI niêm yết 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng; trong khi vàng nhẫn SJC có giá 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.195 đồng/USD, giữ nguyên so với phiên trước.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.134 - 26.454 đồng/USD (mua vào - bán ra), không có nhiều biến động so với hôm qua.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, đồng USD được giao dịch quanh mức 26.494 - 26.594 đồng/USD, tiếp tục cao hơn đáng kể so với giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại, phản ánh nhu cầu ngoại tệ trên thị trường tự do vẫn ở mức cao.