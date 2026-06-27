Thủ tướng: Không lùi tiến độ các dự án trọng điểm quốc gia

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải bảo đảm tiến độ triển khai các dự án đúng theo yêu cầu, kiên quyết không được lùi, kéo dài, điều chỉnh tiến độ khi không có lý do khách quan chính đáng.

Chiều 27/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia (chuyên đề về lĩnh vực giao thông vận tải).

Một số dự án giải ngân dưới 10%.

Theo báo cáo tại hội nghị, thời gian qua, Bộ Xây dựng và các cơ quan đã hoàn thành và đưa vào khai thác các công trình quan trọng, hoàn thành 6 đoạn tuyến với tổng chiều dài 395 km thuộc đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông, nối thông cao tốc từ Lạng Sơn – Cà Mau; đưa vào sử dụng dự án Biên Hòa - Vũng Tàu giúp kết nối thuận lợi giữa Cảng hàng không quốc tế Long Thành và cảng biển Vũng Tàu.

Trong khi đó, các dự án cảng hàng không Cà Mau, Phú Quốc và Gia Bình giai đoạn 1.1 đang triển khai đáp ứng kế hoạch đề ra; các khó khăn tại dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành từng bước được tháo gỡ; nhiều dự án đạt tỉ lệ giải ngân rất cao.

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia. Ảnh: VGP

Về tồn tại, hạn chế, báo cáo cũng chỉ ra tình trạng nhiều dự án thiếu vật liệu. Tiến độ thi công nhiều dự án rất chậm, khối lượng thi công trong 6 tháng đạt thấp. Trong 6 tháng, một số dự án có tiến độ giải ngân thấp, chỉ ở mức dưới 20%, nhiều dự án dưới 10%.

Phát biểu, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, với tổng số dự án lĩnh vực giao thông vận tải thuộc Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm gồm 38 dự án, tổng vốn đầu tư khoảng 5 triệu tỷ đồng. Tổng số vốn đã bố trí năm 2026 cho các dự án là 220.000 tỷ đồng.

Theo Thủ tướng, đây là nguồn lực rất lớn, khi được triển khai tốt sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp hiệu quả mục tiêu tăng trưởng 2 con số, giảm hệ số ICOR.

"Nếu muốn đóng góp cho tăng trưởng 2 con số trong năm nay và những năm tiếp theo thì việc hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các dự án trọng điểm quốc gia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Ưu tiên nguồn vật liệu cho các dự án trọng điểm quốc gia

Khẳng định yêu cầu tiến độ là rất cấp thiết, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, địa phương phải chủ động giải quyết theo thẩm quyền hoặc phối hợp giải quyết, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; không trông chờ, ỷ lại cấp trên.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu kết luận hội nghị.

Các cơ quan, đơn vị phải bảo đảm tiến độ triển khai các dự án đúng theo yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; kiên quyết không được lùi, kéo dài, điều chỉnh tiến độ khi không có lý do khách quan chính đáng. Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý không vì tiến độ mà ảnh hưởng tới tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng, kỹ thuật.

Với Bộ Xây dựng, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hướng dẫn về giá vật liệu xây dựng. Các địa phương có mỏ vật liệu xây dựng tiếp tục rà soát, quy hoạch, đẩy nhanh thủ tục cấp phép và gia hạn các mỏ; đồng thời tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh ngay việc chấp hành pháp luật về giá; kịp thời công bố giá vật liệu và chỉ số giá xây dựng, kiểm soát mặt bằng giá theo quy định.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan hướng dẫn các địa phương tổ chức rà soát, đánh giá trữ lượng các khu vực mỏ vật liệu xây dựng, điều phối giữa các địa phương, ưu tiên nguồn vật liệu cho các dự án trọng điểm quốc gia.

Tổng Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên đề về vật liệu xây dựng tại các địa phương trên để kịp thời có giải pháp tháo gỡ, xử lý các vi phạm nếu có theo quy định pháp luật. Nếu cần thiết, các địa phương thu hồi các giấy phép đã cấp không thực hiện đúng quy định để phục vụ cho việc triển khai các dự án, công trình quan trọng.