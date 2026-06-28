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Từ ngày 1/7, viên chức được trực tiếp điều hành doanh nghiệp

Phan Thiên

TPO - Theo quy định hiện hành, viên chức được phép góp vốn nhưng không được tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp. Tuy nhiên, Luật Viên chức năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1/7 mở rộng hơn quyền này.

Luật Viên chức năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1/7 với nhiều quy định mới đối với lực lượng viên chức so với quy định hiện hành, trong đó mở rộng quyền kinh doanh với viên chức.

Theo Khoản 1 Điều 13, viên chức được ký hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dịch vụ với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác nếu pháp luật về ngành, lĩnh vực không cấm.

Hợp đồng này phải bảo đảm không xung đột lợi ích theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, không trái với thỏa thuận tại hợp đồng làm việc và không vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

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Viên chức được trực tiếp điều hành doanh nghiệp từ ngày 1/7. Ảnh minh họa.

Theo Khoản 3 Điều 13, viên chức được góp vốn, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã, bệnh viện, cơ sở giáo dục, tổ chức nghiên cứu khoa học ngoài công lập (trừ trường hợp pháp luật về phòng, chống tham nhũng, pháp luật về doanh nghiệp hoặc pháp luật về ngành, lĩnh vực có quy định khác).

Trong khi đó, theo quy định hiện hành, viên chức được phép góp vốn nhưng không được tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Ngoài ra, Luật Viên chức năm 2025 có nhiều quy định mới về cơ chế tuyển dụng, sử dụng viên chức.

Theo quy định hiện hành, việc tuyển dụng viên chức thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển.

Tại Điều 17, Luật Viên chức năm 2025 bổ sung hình thức tiếp nhận vào làm viên chức không qua thi tuyển.

Phương thức này áp dụng đối với một số đối tượng như: Chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng, năng khiếu đặc biệt, người có kinh nghiệm phù hợp, người đang ký hợp đồng làm công việc tại đơn vị sự nghiệp công lập…

Tại Điều 1 Luật Viên chức năm 2025 quy định: “Viên chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập và từ các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật”.

Có thể thấy, Luật Viên chức năm 2025 bổ sung nguồn thu để chi lương cho viên chức là “từ các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật”, tạo tiền đề cho việc thực hiện cơ chế trả lương theo hiệu quả công việc, thu nhập tăng thêm và gắn với mức độ tự chủ tài chính của đơn vị.

Một điểm mới khác tại Luật Viên chức năm 2025 là chuyển đổi phương thức quản lý viên chức theo vị trí việc làm.

Tại Khoản 2 Điều 3 quy định nguyên tắc để thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức là theo vị trí việc làm và căn cứ vào hợp đồng làm việc...

Phan Thiên
#Bảo hiểm xã hội #trợ cấp hưu trí #Bộ Nội vụ #người lao động #lương hưu

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