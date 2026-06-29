Bài toán khó đã có lời giải

TPO - Đến tận những phút cuối cùng trước khi âm thanh - ánh sáng tắt đi, rất đông khán giả không muốn ra về. Đó chính là hình ảnh thể hiện cho sự thành công của concert Thanh xuân.

Một tiếng trước concert, khán giả đã lấp đầy khu vực tổ chức sự kiện. Ảnh: Trọng Tài.

Chỉ vài phút trước khi chương trình bắt đầu, phóng viên Báo Tiền Phong trao đổi cùng DJ/Producer Hoaprox - người sẽ biểu diễn đầu tiên tại concert Thanh xuân. Hoaprox cho biết cảm xúc đầu tiên của anh là hồi hộp, vì ở ngay tiết mục mở màn lúc 19h30, 20.000 khán giả đã ổn định chỗ ngồi theo từng khu vực được BTC bố trí sẵn.

Hoaprox từng bước lên nhiều sân khấu âm nhạc quy mô hàng chục nghìn khán giả, từ trong nước đến các thị trường quốc tế nhưng lần này khác biệt hơn cả. Anh chia sẻ: "Tôi biết concert Thanh xuân là chương trình đặc biệt, có yếu tố nghệ thuật chính luận. Việc một DJ được hiện diện ở đây là điều khiến tôi tự hào. Và set diễn DJ được chọn mở đầu, khi concert đã lấp đầy khán giả khiến tôi vừa hứng khởi, đan xen cảm giác lo lắng".

Âm nhạc cảm xúc, pháo hoa sáng rực một vùng trời

BTC đã huy động hàng trăm nhân viên, tình nguyện viên để thiết lập "trận địa" soát vé. Toàn bộ thành viên bắt tay vào công việc trong tâm thế khẩn trương, xử lý dứt khoát để đảm bảo xác minh từng tấm vé trùng khớp thông tin của khán giả trên CCCD bản gốc (hoặc VNeID). Tiếp theo là công tác phân luồng, hỗ trợ khán giả để đảm bảo tất cả kịp có mặt ở concert trước giờ "G".

DJ/Producer nhận trọng trách biểu diễn set nhạc kéo dài khoảng 30 phút, như một món "khai vị" để hâm nóng "bữa tiệc âm nhạc". Âm nhạc của concert lần đầu cất lên với giai điệu quen thuộc của With You (Ngẫu hứng), bản hit ở vị thế biểu tượng của làng nhạc điện tử Việt.

Pháo hoa ngập trời ở concert Thanh xuân. Ảnh: Hiếu Duy.

Mang một set DJ lên sân khấu để khuấy động đám đông trước giờ khai màn chương trình, đó là sự phá cách nằm trong tính toán rõ ràng từ ban tổ chức - concert Thanh xuân là sự kiện âm nhạc quy tụ đầy đủ tầng lớp khán giả trên 16 tuổi. Âm nhạc của DJ là một phần quan trọng để kích thích sự hứng khởi trong không gian rộng lớn và kết nối các thế hệ khán giả.

Concert Thanh xuân đưa khán giả đi qua 3 cung bậc cảm xúc. Đầu tiên là loạt ca khúc kinh điển gắn với truyền thống của Đoàn thanh niên, được đầu tư công phu về dàn dựng - biên đạo sân khấu và hiệu ứng visual trên các cụm màn hình khổng lồ.

Bùng nổ cảm xúc trong âm nhạc và mãn nhãn phần nhìn, đây là cách concert Thanh xuân gợi nhớ năm tháng hào hùng của các cuộc kháng chiến, nơi cha - anh chúng ta từng dành trọn tuổi trẻ để hy sinh vì độc lập dân tộc. Sau đó là chương 2 của concert Thanh xuân để phản ánh cuộc sống hiện đại và tràn đầy năng lượng của các thanh niên đại diện màu áo xanh của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày nay.

Concert Thanh xuân chạm đến cao trào ở chương 3 bằng loạt tiết mục thể hiện cho tinh thần nhiệt huyết, bản lĩnh và tinh thần yêu nước của thanh niên thời nay. Lần lượt Hòa Minzy, Lâm Phúc, Đông Hùng, Double2T, Võ Hạ Trâm, Hà Myo, Trần Ngọc Ánh, buitruonglinh, CONGB, Muộii và Quang Hùng MasterD bước ra sân khấu với sự vỡ òa của khán giả.

Bên cạnh đó là những "người hùng thầm lặng" với hàng trăm người từ Khối sinh viên, Khối thiếu nhi, dàn vũ công, tham gia biểu diễn, dàn dựng sân khấu. Điểm nhấn đặc biệt của concert Thanh xuân nằm ở các màn bắn pháo hoa cho từng màn biểu diễn của nghệ sĩ, trước khi kích hoạt màn pháo hoa kéo dài 6 phút để đi đến cái kết bùng nổ và trọn vẹn cho concert.

﻿ Đông Hùng, Võ Hạ Trâm làm nức lòng khán giả với đẳng cấp hát live. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Bài toán khó đã có lời giải

Báo Tiền Phong mời đến concert 12 nghệ sĩ, phân chia thành 4 tổ hợp khác biệt. Đầu tiên là nhóm vocalist (giọng hát thực lực) với Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Lâm Phúc, Trần Ngọc Ánh. Tiếp theo là những ngôi sao đang dẫn đầu xu hướng thịnh hành âm nhạc Vpop: Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, Double2T, buitruonglinh, Hà Myo và Hoaprox. Và cuối cùng là 2 gương mặt trẻ tiềm năng: CONGB và Muộii.

Tinh thần của concert Thanh xuân là kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và âm nhạc thịnh hành theo thị hiếu khán giả trẻ. Nhìn vào khu vực khán giả, có những bạn trẻ mang theo một loạt poster để "đu" thần tượng. Và có cả những khán giả khoác lên mình chiếc áo Cờ đỏ sao vàng, mang theo Cờ đỏ sao vàng để hòa vào tinh thần yêu nước.

Âm nhạc ở concert sẽ không nghiêng hẳn về yếu tố nào, thay vào đó là sự cân bằng. Đấy chính là bài toán khó cho ê-kíp. Vì một khi chương trình nặng yếu tố hàn lâm, sẽ khó tiếp cận người trẻ. Và một chương trình quá dễ dãi, thuần yếu tố giải trí, sẽ không truyền tải đầy đủ thông điệp của concert Thanh xuân.

Ê-kíp sản xuất âm nhạc vạch ra nhiều phương án để chọn ra danh sách ca khúc biểu diễn ở concert Thanh xuân. Một trong những phương án hiệu quả được lựa chọn là mashup ca khúc truyền thống và thịnh hành. Từng màn trình diễn của ca sĩ phần lớn xen giữa một ca khúc truyền thống và bản hit nổi tiếng với khán giả.

Khi concert Thanh xuân là một phần "thanh xuân" của 20.000 khán giả

Từng nghệ sĩ bước ra sân khấu concert Thanh xuân đều tỏa sáng theo cách khác nhau. Đông Hùng khiến khán giả sửng sốt với màn gằn giọng, treo nốt cao liên tục ở đoạn cao trào của It's My Life. Võ Hạ Trâm hát live như "nuốt đĩa" và làm rất tốt nhiệm vụ bắt nhịp để 20.000 khán giả cùng hát.

Hòa Minzy mang lên sân khấu phiên bản mới của Thị mầu, với điểm nhấn là 2 đoạn drop có tính chất khuấy động sân khấu mạnh hơn. Nữ ca sĩ Hà Myo sáng tác phân đoạn mới hoàn toàn dành riêng cho concert Thanh xuân, chỉ kịp hoàn thành trước chương trình vài tiếng.

Hà Myo phối lại các ca khúc Xẩm sang màu sắc EDM (House, Drum & Bass), khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng vì sự mới lạ của một màu sắc âm nhạc tưởng chừng khó nghe nhưng lại khuấy động sân khấu một cách tuyệt vời đến thế.

Quang Hùng MasterD chứng minh đẳng cấp ngôi sao với set diễn "đốt cháy" sân khấu trong khoảng 30 phút. Chỉ riêng đoạn intro giới thiệu của nam ca sĩ kéo dài hơn 3 phút, kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm nhạc bùng nổ, hiệu ứng sân khấu mãn nhãn và dàn dựng vũ đạo công phu, đã thổi bùng sức nóng cho concert Thanh xuân.

Quang Hùng MasterD đốt cháy sân khấu. Ảnh: Trọng Tài.

Những ca khúc gây sốt trên các nền tảng như Catch Me If You Can, Tình đầu quá chén và Thủy triều được làm mới hoàn toàn so với phiên bản trên MV, mang đến concert Thanh xuân cảm xúc mới gắn với giọng hát Quang Hùng MasterD. Loạt bản hit đình đám khác như Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời của buitruonglinh mang đến cảm xúc tự hào và phấn khích khi chính chủ nhân ca khúc đã cất giọng ở concert Thanh xuân.

Quang Hùng MasterD kết thúc set diễn và rời sân khấu, đó chưa phải là điểm kết. Concert Thanh xuân chào đón sự hiện diện của đội ngũ đông đảo gồm Khối thiếu nhi, Khối sinh viên và các vũ công trong bản mashup Nhà tôi có treo một lá cờ - Nhớ mãi chuyến đi này.

Hình ảnh lá Cờ đỏ sao vàng xuất hiện ngập tràn ở các màn hình led khổng lồ, trên tay của các vũ công, sinh viên và được khoác lên người các em thiếu nhi. Hơn 20.000 khán giả cùng hát theo, tạo nên sân khấu xúc động nhất ở concert Thanh xuân. Và đó chính là cái kết trọn vẹn của phần chính của chương trình âm nhạc đặc biệt do Báo Tiền Phong tổ chức.

BTC chiêu đãi khán giả "bữa tiệc âm nhạc" đến những phút cuối cùng của thời lượng chương trình. DJ/Producer và MC khuấy động trở lại sân khấu. Theo ý đồ ban đầu, đây là set nhạc để thay lời cảm ơn, tạm biệt khán giả đã dành thời gian tham gia chương trình. Tuy vậy, hàng nghìn người nán lại để thưởng thức loạt bản nhạc EDM bùng nổ. Họ nắm tay nhau, xếp thành "đoàn tàu" để cùng cháy hết mình với âm nhạc.

Phóng viên Báo Tiền Phong lại tìm đến Hoaprox và hỏi: "Bạn cảm thấy thế nào khi rất đông khán giả vẫn ở lại với DJ và MC Hype cho đến tận phút cuối của concert". Hoaprox xúc động thốt lên: "Thật tuyệt vì sân khấu bùng nổ đến tận cuối. Đây chắc chắn là concert để lại nhiều dấu ấn và mở ra nhiều điều đột phá".

Hoaprox nói vui cùng ê-kíp chương trình: "Nếu nhạc vẫn còn mở, tôi nghĩ khán giả sẽ tiếp tục ở lại và cháy cùng âm nhạc của thanh xuân, của tuổi trẻ nhiệt huyết".