Miền Bắc tiếp tục mưa rất to

TPO - Từ chiều tối nay (29/6) đến đêm mai, miền Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to, thời tiết mát mẻ, riêng Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và Ninh Bình sáng nay cũng có mưa dông. Miền Trung tiếp tục có nắng nóng nhưng giảm về cường độ. Tây Nguyên, Nam Bộ mưa dông rải rác vào chiều tối và tối.

Đêm qua và sáng sớm nay (29/6), khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 28/6 đến 3 giờ ngày 29/6 có nơi trên 100mm như Xuân Lập (Tuyên Quang) 211mm, Tân Lập 2 (Tuyên Quang) 165mm, Tân Khánh (Thái Nguyên) 111mm, Cần Yên (Cao Bằng) 116.2mm, Thượng Cát (Hà Nội) 107.2mm.

Dự báo từ sáng sớm 29/6 đến đêm 30/6, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ, có thể gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất tại các sườn dốc vùng núi và trung du.

Nhờ mưa dông thời tiết miền Bắc mát mẻ. Nhiệt độ cao nhất hôm nay từ 30-33 độ, thấp nhất 24-27 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Miền Bắc tiếp tục có mưa lớn từ chiều tối nay (29/6).

Dự báo trong những ngày tới, miền Bắc tiếp tục có mưa dông rải rác vào đêm và sáng, tập trung ở khu vực trung du và vùng núi Bắc Bộ.

Nghệ An đến Phú Yên cũ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Khánh Hoà và Bình Thuận cũ có nắng nóng cục bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên ngày ít mưa, chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ ngày nắng gián đoạn, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TPHCM ngày nắng gián đoạn, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo lượng mưa trong chiều tối và tối nay ở Tây Nguyên, Nam Bộ từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.