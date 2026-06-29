Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Miền Bắc tiếp tục mưa rất to

Nguyễn Hoài

TPO - Từ chiều tối nay (29/6) đến đêm mai, miền Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to, thời tiết mát mẻ, riêng Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và Ninh Bình sáng nay cũng có mưa dông. Miền Trung tiếp tục có nắng nóng nhưng giảm về cường độ. Tây Nguyên, Nam Bộ mưa dông rải rác vào chiều tối và tối.

Đêm qua và sáng sớm nay (29/6), khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 28/6 đến 3 giờ ngày 29/6 có nơi trên 100mm như Xuân Lập (Tuyên Quang) 211mm, Tân Lập 2 (Tuyên Quang) 165mm, Tân Khánh (Thái Nguyên) 111mm, Cần Yên (Cao Bằng) 116.2mm, Thượng Cát (Hà Nội) 107.2mm.

Dự báo từ sáng sớm 29/6 đến đêm 30/6, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ, có thể gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất tại các sườn dốc vùng núi và trung du.

Nhờ mưa dông thời tiết miền Bắc mát mẻ. Nhiệt độ cao nhất hôm nay từ 30-33 độ, thấp nhất 24-27 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

dsc08443.jpg
Miền Bắc tiếp tục có mưa lớn từ chiều tối nay (29/6).

Dự báo trong những ngày tới, miền Bắc tiếp tục có mưa dông rải rác vào đêm và sáng, tập trung ở khu vực trung du và vùng núi Bắc Bộ.

Nghệ An đến Phú Yên cũ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Khánh Hoà và Bình Thuận cũ có nắng nóng cục bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên ngày ít mưa, chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ ngày nắng gián đoạn, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TPHCM ngày nắng gián đoạn, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo lượng mưa trong chiều tối và tối nay ở Tây Nguyên, Nam Bộ từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #mưa dông #thiên tai #nắng nóng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe