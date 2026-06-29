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Pháp luật

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Vụ dàn cảnh cướp giật tại khu du lịch nổi tiếng ở Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng đầu thú

Nhật Huy

TPO - Sau thời gian lẩn trốn, hai đối tượng trong đường dây dàn cảnh cướp giật tài sản du khách tại điểm tham quan Liên Hoa Bảo Tháp (TP. Cần Thơ) đã đến cơ quan công an đầu thú. Công an tiếp tục truy tìm 5 nghi phạm còn lại.

Liên quan vụ dàn cảnh cướp giật dây chuyền xảy ra tại điểm tham quan Liên Hoa Bảo Tháp thuộc Công ty Tân Huê Viên (xã An Ninh, TP. Cần Thơ) hồi đầu tháng 3/2026, ngày 28/6, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP. Cần Thơ cho biết, thêm 2 đối tượng trong đường dây đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hai đối tượng gồm Nguyễn Thị Hoa (SN 1961, ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) và Tô Văn Bé Mười (SN 1970, ngụ xã Định Mỹ, tỉnh An Giang).

Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với cả hai để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

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Nguyễn Thị Hoa và Tô Văn Bé Mười đến cơ quan Công an đầu thú sau thời gian lẩn trốn.

Công an TP. Cần Thơ tiếp tục truy tìm 5 đối tượng liên quan, cùng trú tỉnh An Giang, gồm: Nguyễn Văn Nghĩa (30 tuổi), Sao Văn Đức (34 tuổi), Lê Minh Sơn (37 tuổi), Lê Minh Trâm (34 tuổi) và Nguyễn Thị Kim Phượng (54 tuổi).

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ đã khởi tố 27 bị can trong đường dây dàn cảnh cướp giật tài sản này. Trong số đó, 3 bị can được áp dụng biện pháp ngăn chặn khác do đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ.

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Huỳnh Thị Bích Thủy được xác định là đối tượng cầm đầu.

Kết quả điều tra xác định, Huỳnh Thị Bích Thủy (44 tuổi, ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) cùng chị ruột là Huỳnh Thị Bích Thanh (49 tuổi) giữ vai trò cầm đầu, trực tiếp điều hành và thực hiện các vụ cướp giật. Các đối tượng còn lại được phân công tạo cảnh chen lấn, xô đẩy, bao vây nạn nhân để đồng bọn ra tay giật, móc tài sản; một số đối tượng làm nhiệm vụ cảnh giới, đưa đón bằng xe máy.

Trước đó, ngày 10/3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 30 giây ghi lại cảnh một nữ du khách bị nhóm khoảng 20 người dàn cảnh cướp dây chuyền tại khu vực Liên Hoa Bảo Tháp của Công ty Tân Huê Viên.

Theo hình ảnh trong clip, nhóm người liên tục áp sát, tạo vòng vây, chen lấn khiến nữ du khách bị kẹt giữa đám đông. Chỉ trong khoảng 2 giây, hai phụ nữ tiếp cận từ phía sau, một người đánh lạc hướng, người còn lại giật đứt sợi dây chuyền trên cổ nạn nhân rồi nhanh chóng chuyền tang vật cho đồng bọn tẩu tán. Sau khi gây án, cả nhóm lập tức giải tán khỏi hiện trường, khiến nạn nhân không kịp nhận diện thủ phạm.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã An Ninh phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP. Cần Thơ khẩn trương xác minh, truy xét, lần lượt bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây.

Nhật Huy
#dàn cảnh cướp giật #Liên Hoa Bảo Tháp #Cần Thơ #đầu thú #giật dây chuyền

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