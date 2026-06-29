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Người lính

Iran cảnh báo ‘sẽ phản ứng mạnh trước hành vi vi phạm thoả thuận ngừng bắn’

Quỳnh Như

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ đối với bất kỳ hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn nào, đồng thời khẳng định vẫn duy trì trạng thái báo động cao.

Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ông Hossein Mohebi, ngày 28/6 cho biết lực lượng vũ trang Iran đã đáp trả mọi hành động thù địch trong quá khứ và "sẽ tiếp tục làm như vậy trong tương lai".

"Mỗi lần đối phương vi phạm các thỏa thuận hoặc lệnh ngừng bắn, họ sẽ nhận được sự đáp trả nghiêm khắc hơn trước", ông nói.

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Ảnh minh hoạ.

Quan chức IRGC cho rằng Washington đã nhiều lần cho thấy "không đáng tin cậy" trong việc tôn trọng thỏa thuận quốc tế, đồng thời cảnh báo Mỹ và Israel có thể tiếp tục những hành động gây bất ổn ngay cả khi các bên đang tiến hành đàm phán.

Ông Mohebi nhắc lại rằng lực lượng vũ trang Iran vẫn đang trong tình trạng báo động cao và sẽ đáp trả "quyết liệt" bất kỳ hành động thù địch nào.

Những phát biểu được ông Mohebi đưa ra sau khi lực lượng vũ trang nước này tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào tám căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực vào đêm thứ Bảy (27/6), để đáp trả các cuộc tấn công mới vào lãnh thổ Iran.

Iran đã chế tạo nhiều loại vũ khí tinh vi hơn

Cùng ngày, Chuẩn tướng Mohammad Akraminia, người phát ngôn quân đội Iran cho biết Tehran đã đưa vào sử dụng các mẫu máy bay không người lái (UAV) mới ngay trong giai đoạn cuối của cuộc xung đột kéo dài 40 ngày với Mỹ và Israel.

"Chúng tôi đã có thể đưa chúng vào sử dụng ngay giữa cuộc chiến. Ngoài ra, chúng tôi đã tối ưu hóa các tên lửa và sản xuất chúng với chất lượng cao hơn nhiều. Điều này cho thấy trong khi sử dụng 'phần cứng' hiện có, chúng tôi không bỏ qua nghiên cứu và phát triển", Chuẩn tướng Mohammad Akraminia nói.

Người phát ngôn cho biết quân đội đang nghiêm túc theo đuổi kế hoạch trong hai lĩnh vực: Sản xuất trong nước và mua sắm trang thiết bị tiên tiến từ các nước thân thiện.

Bình luận về những tiến bộ gần đây của lực lượng vũ trang trong lĩnh vực sản xuất vũ khí, người phát ngôn quân đội tuyên bố: "Các máy bay không người lái tinh vi hơn nhiều so với các thế hệ trước, chẳng hạn như Arash-2. Chúng tôi sẽ sớm công bố khả năng của chúng. Chúng tôi sẽ sử dụng bước đột phá lớn này để xây dựng một tương lai an toàn và hùng mạnh hơn".

Iran khẳng định quyền kiểm soát eo biển Hormuz

Ngoại trưởng Abbas Araghchi hôm Chủ nhật (28/6) cho biết chỉ có Iran mới chịu trách nhiệm mở lại eo biển Hormuz theo Bản ghi nhớ Tehran-Washington, đồng thời cảnh báo bất kỳ sự can thiệp nào từ nước ngoài sẽ làm phức tạp thêm quá trình này.

Tuyên bố được ông Araghchi đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở eo biển Hormuz vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

"Theo biên bản ghi nhớ, eo biển sẽ khôi phục lại chức năng như trước chiến tranh trong vòng 30 ngày dưới sự quản lý mà Iran sẽ áp dụng và sau khi Cộng hòa Hồi giáo loại bỏ các chướng ngại vật", ông nói.

Đề cập đến những căng thẳng mới ở eo biển Hormuz, nhà ngoại giao hàng đầu của Iran kêu gọi tất cả các bên không can thiệp vào các thỏa thuận mà Iran đang thực hiện để mở lại tuyến đường thủy chiến lược này, và đảm bảo rằng bản ghi nhớ không đi chệch khỏi mục đích ban đầu.

Quỳnh Như
Press TV
#Iran #ngừng bắn #vũ khí #eo biển Hormuz #quân sự #đàm phán #Mỹ

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