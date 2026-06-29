Quân đội Việt Nam sẽ tìm kiếm nạn nhân do thảm hoạ động đất ở Venezuela thế nào?

TPO - Đội sử dụng chó nghiệp vụ sẽ là lực lượng đầu tiên xác định vị trí nạn nhân trong đống đổ nát; sau đó công binh sử dụng radar xuyên tường, thiết bị dò tìm hình ảnh, âm thanh cùng các phương tiện chuyên dụng để khoanh vùng, cứu hộ; trong khi quân y sẵn sàng cấp cứu và điều trị tại hiện trường. Đây là phương án tìm kiếm cứu nạn của Quân đội Việt Nam khi thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo tại Venezuela.

Ngay sau khi nhận được thông tin về trận động đất tại Venezuela, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng đánh giá tình hình, xây dựng phương án hỗ trợ trước khi quyết định cử đoàn công tác gồm 82 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp sang thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, động viên, giao nhiệm vụ cho các quân nhân tới hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất.

Theo Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ - Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu), Trưởng đoàn công tác, đây là lần thứ ba Quân đội nhân dân Việt Nam đưa lực lượng và phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa.

Theo phương án của đoàn công tác, Đội sử dụng chó nghiệp vụ của lực lượng Biên phòng sẽ tiếp cận hiện trường trước để xác định vị trí nghi có nạn nhân mắc kẹt trong các công trình đổ sập. Thông tin sau đó được chuyển cho lực lượng Công binh và các lực lượng cứu hộ tại chỗ để tổ chức tìm kiếm, giải cứu.

Lực lượng Công binh sử dụng hệ thống radar xuyên tường, thiết bị dò tìm hình ảnh, âm thanh cùng các phương tiện chuyên dụng nhằm hỗ trợ xác định vị trí nạn nhân, phục vụ công tác cứu hộ. Những trang thiết bị và phương pháp này đã được Quân đội nhân dân Việt Nam sử dụng hiệu quả trong các nhiệm vụ cứu trợ động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023 và Myanmar năm 2025.

Song song với nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, đoàn còn triển khai Tổ quân y với đầy đủ bác sĩ nội khoa, ngoại khoa cùng trang thiết bị, thuốc men để cấp cứu, điều trị người dân vùng thiên tai cũng như lực lượng trực tiếp tham gia cứu hộ.

Ngoài trang thiết bị phục vụ tìm kiếm cứu nạn, đoàn công tác còn mang theo hơn 60 tấn lương thực, thuốc men và nhu yếu phẩm hỗ trợ nhân dân Venezuela.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ. Ảnh: Nguyễn Minh

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ cho biết, so với các nhiệm vụ quốc tế trước đây, đoàn công tác lần này tiếp tục sử dụng các trang thiết bị đã được kiểm chứng, đồng thời tăng cường chó nghiệp vụ và lực lượng dò tìm nhằm rút ngắn thời gian phát hiện nạn nhân.

"Chúng tôi tăng thêm chó nghiệp vụ và lực lượng dò tìm với mục tiêu phát hiện nạn nhân nhanh nhất, bằng mọi phương pháp để đưa nạn nhân ra khỏi đống đổ nát sớm nhất", Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ nói.

Đoàn công tác sẽ lên đường trên chuyến bay chở lực lượng làm nhiệm vụ, trong khi máy bay vận chuyển trang thiết bị và hàng cứu trợ cất cánh ngay sau đó để bảo đảm triển khai nhiệm vụ ngay khi tới Venezuela.

Chia sẻ trước giờ lên đường, Trưởng đoàn công tác của Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định toàn bộ cán bộ, chiến sĩ đều xác định rõ trách nhiệm, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong mọi điều kiện.

"Chúng tôi xác định cứu người ở Venezuela cũng như đang cứu người trên chính quê hương mình", Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ chia sẻ.