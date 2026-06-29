Pháp: Máy bay rơi xuống khu vực đông dân cư, nhiều người thiệt mạng

TPO - 11 người thiệt mạng khi một chiếc máy bay nhỏ rơi xuống thị trấn Tomblaine (phía đông bắc nước Pháp) ngày 28/6, theo thông báo của chính quyền địa phương.

Chiếc máy bay thuộc về một trường dạy nhảy dù. Phi công và tất cả 10 hành khách - gồm 5 học viên và 5 huấn luyện viên - đều đã thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Reuters)

Một quan chức khu vực nói với đài truyền hình BFM rằng chiếc máy bay dường như đã bị hư hại trước khi lao thẳng đứng xuống mặt đất.

Vụ tai nạn xảy ra ở khu vực đông dân cư gần một trung tâm mua sắm. "Chỉ cần sai lệch vài mét, vụ tai nạn có thể đã gây thương vong ngoài ý muốn", quan chức này nói.