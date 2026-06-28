Tuổi trẻ Ninh Bình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân

TPO - Ngày 28/6, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Ninh Bình phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị đồng hành tổ chức Chương trình khám bệnh, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân, thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

Chương trình khám bệnh, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí với chủ đề: “Chăm sóc sức khỏe cộng đồng - vì một cuộc sống tốt đẹp hơn” được tổ chức nhằm chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Tham dự chương trình có anh Vũ Trần Tùng Anh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam.

Anh Vũ Trần Tùng Anh phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, anh Vũ Trần Tùng Anh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh khẳng định, việc chăm lo sức khỏe cho nhân dân là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của tuổi trẻ đối với cộng đồng.

Thông qua chương trình, Tỉnh Đoàn và Hội LHTN Việt Nam tỉnh mong muốn mang đến cho bà con những phần việc cụ thể, thiết thực, góp phần giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế, nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật.

Nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa được thực hiện trong khuôn khổ chương trình.

Hơn 1.300 người dân được tư vấn sức khỏe, khám bệnh tổng quát, cấp phát thuốc miễn phí, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe và phòng ngừa một số bệnh lý thường gặp.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao trao tặng 20 phần quà đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng 10 phần quà đến các em học sinh vượt khó vươn lên và người có công trên địa bàn xã Phú Long.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, đã có 1.300 người dân được tư vấn sức khỏe, khám bệnh tổng quát, cấp phát thuốc miễn phí, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe và phòng ngừa một số bệnh lý thường gặp.

Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn - Hội trong việc đồng hành cùng nhân dân, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, chung tay cùng xã hội đưa các dịch vụ y tế thiết thực đến gần hơn với người dân, nhất là các đối tượng yếu thế.