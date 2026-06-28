Cứu dân trong lũ dữ

TP - Trong những ngày mưa lũ lịch sử, khi nhiều ngôi nhà ở tỉnh Bắc Ninh chìm trong biển nước, những màu áo xanh của đoàn viên, thanh niên đã không quản hiểm nguy lao vào tâm lũ cứu dân; giúp bà con dựng lại cuộc sống sau thiên tai. Hình ảnh những người trẻ thức trắng đêm vì dân đã trở thành ngọn lửa ấm áp, lay động lòng người.

Sẵn sàng có mặt khi dân cần

Một đêm đầu tháng 10/2025, mưa như trút xuống những triền núi ở xã Xuân Lương, tỉnh Bắc Ninh. Gió rít từng cơn hòa cùng tiếng lũ về ầm ào khiến cả bản Còn Trang chìm trong biển nước. Trong căn nhà cấp 4 nhỏ nằm nép bên sườn đồi, bà Sầm Thị Miên (gần 70 tuổi), run rẩy ôm chặt đứa cháu nội đang học lớp 4. Nước lũ dâng lên từng phút, lạnh buốt. Ngoài trời tối đen như mực.

Ngôi nhà của bà Miên nằm ở vị trí thấp. Chỉ trong thời gian ngắn, nước tràn vào tận giường ngủ. Giữa lúc nguy hiểm cận kề, đoàn viên, thanh niên và lực lượng chức năng xã Xuân Lương xuất hiện trước nhà của bà Miên cùng ánh đèn pin loang loáng, tiếng hô hoán cứu người.

Di dời hơn 12 nghìn hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm Giai đoạn vừa qua, các cấp bộ Đoàn đã phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong ứng phó thiên tai, bão lũ, huy động hàng trăm nghìn lượt ĐVTN tham gia công tác sơ tán dân, khắc phục hậu quả thiên tai tại các địa phương. Trong năm 2025, T.Ư Đoàn đã tổ chức các đoàn công tác đi trao quà tại Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh với tổng giá trị nguồn lực gần 7 tỷ đồng. Màu áo xanh tình nguyện đã hiện diện ở những điểm nóng thiên tai. Đặc biệt, từ tháng 5 đến tháng 8/2025, các tỉnh, thành Đoàn đã duy trì thường xuyên 1.400 đội hình TNTN phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả bão lũ tại chỗ với sự tham gia của gần 32 nghìn bạn trẻ. Qua đây, các đội hình đã di dời hơn 12 nghìn hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm; chằng chống, gia cố hơn 8.200 ngôi nhà; hỗ trợ sơ tán gần 47 nghìn vật nuôi, gia súc; cắt gọn, chằng chống hơn 17 nghìn cây xanh; gia cố, bảo vệ 524 công trình trọng điểm; dọn dẹp khoảng 2.800 tuyến đường, hơn 3.200 phòng học, 246 trụ sở cơ quan; sửa chữa 87 cầu dân sinh, 196km đường giao thông nông thôn. Xuân Tùng

Không thể tiếp cận bằng cửa chính vì nước chảy xiết và dâng cao, đoàn viên và lực lượng chức năng phải trèo lên mái nhà, dỡ ngói để đưa bà Miên và cháu ra ngoài. Đến nay, người phụ nữ nghèo ấy vẫn chưa quên được đêm kinh hoàng cùng hình ảnh các bạn trẻ lao vào nước lũ cứu người.

“Trong nhà lúc đó chỉ có tôi đã già và cháu nhỏ, nước lũ lại dâng nhanh nên rất sợ. Các đoàn viên, thanh niên và lực lượng chức năng của xã Xuân Lương đã kịp thời cứu giúp, bà cháu tôi rất xúc động...”, bà Miên xúc động nói.

Những ngày sau khi nước rút, bản Còn Trang phủ một màu nâu đặc quánh của bùn đất. Trong căn nhà nhỏ của bà Miên, bàn ghế đổ nghiêng ngả, chăn màn bốc mùi ẩm mốc, sách vở của đứa cháu nội nhòe nát vì ngấm nước.

Để giúp 2 bà cháu sớm ổn định cuộc sống, từ sáng sớm, hàng chục đoàn viên, thanh niên xã Xuân Lương đã có mặt. Người xúc bùn, người cọ rửa, người kê lại giường tủ, người lau từng quyển sách còn sót lại.

Chị Thân Thị Sao Mai - Bí thư Đoàn xã Xuân Lương biết rõ hoàn cảnh của 2 bá cháu. “Bà Miên có hoàn cảnh rất khó khăn. Bà đã già, ở với cháu nội còn nhỏ. Chỉ có hai bà cháu nương tựa vào nhau, thuộc diện hộ nghèo. Bởi vậy, đoàn viên, thanh niên trong xã xung phong hỗ trợ gia đình bà”, chị Mai cho biết.

Không chỉ giúp dọn dẹp nhà cửa, các đoàn viên còn gom góp quần áo, sách vở, đồ dùng học tập cho em Nông Bảo An, cháu nội bà Miên. Bố mẹ ly hôn, An sống với bà từ nhỏ. Sau trận lũ, góc học tập nhỏ của An bị hư hỏng, sách vở nhòe hết chữ do ngập nước. Biết được hoàn cảnh éo le ấy, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh cùng Đoàn xã Xuân Lương đã vận động hỗ trợ để em An tiếp tục được đến trường. Sau đó, 2 bà cháu An còn được Trung ương Đoàn trao hỗ trợ 10 triệu đồng, sách vở, đồ dùng học tập cùng nhiều nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm, sữa, dầu ăn...

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy thăm hỏi, trao quà động viên bà Sầm Thị Miên và cháu nội. Ảnh: Nguyễn Thắng

Không riêng Xuân Lương, những ngày đầu tháng 10/2025, nhiều địa phương ở tỉnh Bắc Ninh cũng chìm trong nước sau trận lũ lịch sử. Ở xã Mỹ Thái, nước lũ tràn qua nhiều tuyến đường, cô lập nhiều thôn. Có nơi chỉ nhìn thấy mái nhà nhô lên giữa biển nước đục ngầu.

Thời điểm đó, anh Nguyễn Văn Hòa - Bí thư Đoàn xã Mỹ Thái gần như thức trắng nhiều đêm liền. Suốt nhiều ngày, anh cùng khoảng 100 đoàn viên, thanh niên chia nhau đến từng khu dân cư hỗ trợ người dân sơ tán. Có nhiều người già yếu, thanh niên phải cõng từng người vượt dòng nước xiết. Có nhà bị cô lập, các bạn trẻ chèo thuyền mang mì tôm, nước uống và thuốc men tiếp tế.

“Lúc đó, chúng tôi chỉ nghĩ làm sao giúp được bà con trong bão lũ. Có hôm chúng tôi làm việc cả đêm. Ở đâu người dân cần, chúng tôi sẵn sàng có mặt giúp đỡ”, anh Hòa nói.

Bếp ăn nghĩa tình

Đầu tháng 10 năm ngoái, lũ trên sông Cầu dâng cao khiến hàng trăm hộ dân ở hai thôn ngoài đê (thuộc xã Tam Giang) chìm sâu trong biển nước. Nhiều căn nhà chỉ còn thấy mái. Những con đường quen thuộc biến thành dòng sông mênh mông. Trước tình hình khẩn cấp, nhiều học sinh được di chuyển đến trường học để tránh lũ và tiếp tục học tập. Có em phải xa bố mẹ nhiều ngày vì gia đình vẫn mắc kẹt trong vùng ngập.

Trong những căn phòng tạm trú thiếu thốn ấy, điều khiến lũ trẻ ấm lòng nhất là những bữa cơm nóng hổi. “Bếp ăn nghĩa tình” được dựng lên trong những ngày mưa lũ. Lực lượng nòng cốt chính là đoàn viên, thanh niên xã Tam Giang.

Đoàn viên, thanh niên xã Xuân Lương thu dọn bùn đất giúp người dân sau lũ.

Anh Trần Văn Đăng - Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh cho biết, đợt mưa lũ năm 2025, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã thành lập các tổ phản ứng nhanh. Không quản ngày đêm, hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên đã có mặt tại các điểm xung yếu, tham gia đắp đê, gia cố bờ kè, chằng chống nhà cửa, di dời tài sản, hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn và dọn dẹp vệ sinh khi nước lũ rút.

Chị Dương Thị Quỳnh - Bí thư Đoàn xã Tam Giang đến giờ vẫn nhớ như in hình ảnh gian bếp đỏ lửa suốt nhiều ngày. “Lúc đó, hai thôn ngoài đê ở xã Tam Giang bị ngập sâu trong nước lũ. Hàng trăm em học sinh phải di chuyển tránh lũ lụt, xa bố mẹ nên chúng tôi cố gắng lo cho các em bữa ăn đầy đủ, đảm bảo sức khỏe học tập”, chị Quỳnh kể.

Mỗi ngày từ 5 giờ sáng, khoảng 30 tình nguyện viên đã có mặt để chuẩn bị bữa ăn. Người vo gạo, người nhặt rau, người thái thịt, người nhóm bếp. Trong gian bếp tạm, khói bốc nghi ngút hòa cùng mùi thức ăn thơm nóng xua đi cái không khí ẩm lạnh của mưa lũ. Ai nấy đều lấm lem bùn đất, nhưng gương họ vẫn ánh lên niềm vui. Trung bình mỗi ngày khoảng 500 suất ăn được chuyển đến học sinh và người già đang tránh lũ.

“Bếp ăn nghĩa tình trong bão lũ không chỉ là cách chống chọi với thiên tai mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, của tình người đằm thắm nơi vùng quê Bắc Ninh. Trong lũ lụt, đoàn viên, thanh niên nơi đây đã thắp sáng ngọn lửa yêu thương để cùng nhau vượt qua thời khắc gian khó”, chị Quỳnh nói thêm.