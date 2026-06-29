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Nhiên liệu xanh quá đắt, hãng bay xoay xở thế nào?

Lộc Liên

TPO - Theo lãnh đạo Vietnam Airlines, quá trình chuyển đổi sang nhiên liệu xanh đang đối mặt hai thách thức lớn. Thứ nhất, năng lực sản xuất SAF trên toàn cầu hiện mới đáp ứng dưới 1% nhu cầu khai thác của ngành hàng không. Thứ hai, giá nhiên liệu SAF đang cao gấp 2-3 lần so với nhiên liệu hóa thạch truyền thống.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) ngày 28/6, ông Lê Hồng Hà - Tổng Giám đốc Vietnam Airlines - cho biết, việc sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) không chỉ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường và khách hàng, mà còn là giải pháp giúp hãng tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động trong dài hạn.

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ông Lê Hồng Hà - Tổng Giám đốc Vietnam Airlines.

Theo lãnh đạo Vietnam Airlines, quá trình chuyển đổi sang nhiên liệu xanh đang đối mặt hai thách thức lớn. Thứ nhất, năng lực sản xuất SAF trên toàn cầu hiện mới đáp ứng dưới 1% nhu cầu khai thác của ngành hàng không. Thứ hai, giá nhiên liệu SAF đang cao gấp 2-3 lần so với nhiên liệu hóa thạch truyền thống.

Vietnam Airlines đã chủ động triển khai nhiều bước chuẩn bị. Trong giai đoạn 2024-2025, hãng đã thực hiện các chuyến bay thử nghiệm sử dụng SAF trên một số đường bay, trong đó có đường bay giữa Việt Nam và Singapore. Đồng thời, hãng phối hợp với Công ty TNHH MTV Nhiên liệu Hàng không Việt Nam (Skypec) và các đơn vị liên quan để chuẩn bị năng lực cung ứng nhiên liệu xanh.

Theo ông Lê Hồng Hà, mục tiêu của Vietnam Airlines không chỉ là sử dụng SAF nhập khẩu mà còn hướng tới việc thúc đẩy hình thành nhà máy sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững ngay tại Việt Nam. Ông Hà cho rằng, những khó khăn về chi phí và nguồn cung hiện nay cũng là cơ hội để Việt Nam từng bước tự chủ nguồn nhiên liệu mới, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngành hàng không.

Được biết, Vietnam Airlines đang đẩy mạnh chiến lược xây dựng hệ sinh thái hàng không đồng bộ thay vì chỉ tập trung vào vận tải hành khách.

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Vietnam Airlines hướng tới việc thúc đẩy hình thành nhà máy sản xuất SAF tại Việt Nam. Ảnh: VNA.

Theo ông Đặng Ngọc Hòa - Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines, hãng đang đầu tư xây dựng trung tâm bảo dưỡng máy bay quy mô lớn tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Trung tâm này không chỉ phục vụ đội tàu của Vietnam Airlines mà còn hướng tới cung cấp dịch vụ bảo dưỡng cho các hãng hàng không quốc tế, từng bước làm chủ các công nghệ kỹ thuật cao như sửa chữa, đại tu động cơ và thiết bị điện tử hàng không.

Ở lĩnh vực logistics, Vietnam Airlines cũng đang tái cơ cấu hoạt động vận tải hàng hóa nhằm tận dụng dư địa tăng trưởng của xuất nhập khẩu Việt Nam. Thay vì chủ yếu khai thác hàng hóa trên khoang bụng máy bay chở khách như trước, hãng đang đầu tư hệ thống nhà ga hàng hóa và trung tâm chuyển phát nhanh tại Long Thành, Tân Sơn Nhất, Nội Bài và Gia Bình. Đây được xem là nền tảng để Vietnam Airlines đưa đội máy bay chở hàng chuyên dụng vào khai thác thương mại trong giai đoạn 2026-2027.

Lộc Liên
#Vietnam Airlines #nhiên liệu xanh #SAF #nhà máy nhiên liệu #hàng không bền vững #tự chủ nguồn nhiên liệu #đại hội cổ đông thường niên VNA

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