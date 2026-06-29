Phẫu thuật thành công ca bệnh hiếm gặp, y văn thế giới chưa có phác đồ điều trị chuẩn

TPO - Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa cứu sống một nam bệnh nhân bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng hậu môn - trực tràng nặng. Đây là tổn thương đặc biệt hiếm gặp, chưa từng được ghi nhận trong thực hành lâm sàng tại Việt Nam và hiện y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị chuẩn.

Bệnh nhân là nam giới, 42 tuổi, được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ một cơ sở y tế trong tình trạng viêm nhiễm nghiêm trọng vùng hậu môn - trực tràng.

Trước đó khoảng 7-10 ngày, người bệnh đã trải qua hai cuộc phẫu thuật gồm cắt trĩ và dẫn lưu áp xe hậu môn. Tuy nhiên, sau mổ tình trạng không cải thiện mà diễn biến ngày càng nặng, buộc gia đình xin chuyển lên tuyến trên.

Theo BSCKII Nguyễn Đắc Thao, Trung tâm Phẫu thuật Tiêu hóa và Bệnh lý sàn chậu, khi tiếp nhận, bệnh nhân bị viêm tấy lan rộng vùng tầng sinh môn, có nguy cơ tiến triển thành nhiễm trùng huyết, đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp nhằm kiểm soát ổ nhiễm trùng.

Kết quả thăm khám và đánh giá tổn thương cho thấy người bệnh bị đứt rời trực tràng - một tổn thương cực kỳ hiếm gặp. Do chưa có tiền lệ trong nước cũng như chưa có hướng dẫn điều trị cụ thể trên thế giới, toàn bộ chiến lược xử trí được xây dựng dựa trên kinh nghiệm chuyên môn, kết hợp đánh giá trực tiếp tình trạng tổn thương trong quá trình phẫu thuật.

Sau hội chẩn kỹ lưỡng, ê-kíp phẫu thuật đã kiểm soát ổ nhiễm trùng, thực hiện hậu môn nhân tạo tạm thời để bảo vệ vùng tổn thương, đồng thời nỗ lực tối đa nhằm bảo tồn hậu môn tự nhiên cho người bệnh.

Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, có thể ăn uống và đi lại bình thường. Tuy nhiên, quá trình điều trị vẫn còn kéo dài khi người bệnh dự kiến phải trải qua thêm 3-4 cuộc phẫu thuật nhằm từng bước phục hồi chức năng hậu môn tự nhiên.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân khi mắc các bệnh lý hậu môn - trực tràng cần đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế có chuyên khoa sâu, tránh tự ý áp dụng các phương pháp truyền miệng hoặc can thiệp tại nhà vì có thể dẫn đến biến chứng nghiêm trọng, thậm chí phải mang hậu môn nhân tạo vĩnh viễn hoặc đe dọa tính mạng.

Đối với những trường hợp xuất hiện biến chứng sau phẫu thuật, người bệnh cần được chuyển sớm đến các bệnh viện chuyên khoa để được xử trí kịp thời. Các cơ sở y tế tuyến dưới cũng nên chủ động hội chẩn với các bệnh viện chuyên sâu như Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khi gặp những ca bệnh phức tạp nhằm nâng cao hiệu quả điều trị và hạn chế biến chứng.