Tổng thống Putin: Ukraine không thể ép Nga dừng bước tiến trên chiến trường

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với nhà báo Pavel Zarubin, rằng Mátxcơva sẽ không cho Kiev cơ hội ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga hoặc buộc Nga phải đàm phán theo điều kiện của Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Tass)

Theo Tổng thống Putin, các cuộc tấn công gần đây của Ukraine vào lãnh thổ Nga không chỉ nhằm mục đích gây thiệt hại mà còn để thúc đẩy một chiến dịch thông tin nhằm làm suy yếu lòng tin của công chúng, gieo rắc chia rẽ trong xã hội Nga và gây áp lực buộc Mátxcơva tạm dừng chiến dịch quân sự.

“Họ muốn buộc Nga tạm dừng, ít nhất là trong thời gian ngắn, việc tiến quân dọc theo tiền tuyến và tạo điều kiện để khởi động các cuộc đàm phán với những điều khoản có lợi cho họ”, ông Putin nói. “Chúng ta sẽ không cho họ cơ hội đó”.

Tổng thống Nga nhấn mạnh, hậu quả các cuộc tấn công của Ukraine đang được khắc phục nhanh chóng, và không ảnh hưởng đến tình hình trên tiền tuyến, trong khi các cuộc tấn công trả đũa của Nga sâu bên trong Ukraine mạnh mẽ hơn nhiều.

Tuy nhiên, các cuộc tiếp xúc về một giải pháp khả thi cho cuộc xung đột vẫn đang diễn ra thông qua nhiều kênh khác nhau, và Mátxcơva đang xem xét cẩn thận mọi đề xuất, ông nói.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Putin cho biết, lực lượng Ukraine đang cố gắng đánh lạc hướng lực lượng Nga khỏi mục tiêu chính là giành quyền kiểm soát hoàn toàn Donbass.

Đáng chú ý, ông cáo buộc quân đội Ukraine đã sử dụng quân phục Nga trong nỗ lực xâm nhập vào các khu vực do Mátxcơva kiểm soát.

Về quan hệ với phương Tây, Tổng thống Putin cho rằng phương Tây vẫn chưa từ bỏ mục tiêu giáng một đòn chiến lược vào Nga. Ông nghi ngờ các nhà lãnh đạo châu Âu có thể “thuyết phục” Tổng thống Mỹ Donald Trump thay đổi lập trường theo hướng có lợi cho họ.

Tổng thống Putin nhắc lại, rằng không có thỏa thuận nào được ký kết trong cuộc đàm phán Nga - Mỹ tại Alaska, mặc dù các phương án khả thi để chấm dứt xung đột Ukraine đã được thảo luận.

“Thực sự không có thỏa thuận nào ở Anchorage. Chúng tôi được yêu cầu chấp nhận các thỏa hiệp do các nhà đàm phán Mỹ đưa ra. Chúng tôi đã đồng ý”, ông Putin nói, nhấn mạnh rằng ông chưa nhận được bất kỳ đề nghị nào khác từ chính quyền Mỹ kể từ đó.

Hội nghị thượng đỉnh Alaska, nơi Tổng thống Putin gặp gỡ người đồng cấp Mỹ Donald Trump, là cuộc tiếp xúc trực tiếp cấp cao đầu tiên giữa Mátxcơva và Washington kể từ sau khi xung đột Ukraine leo thang, và được ca ngợi là một bước đột phá. Tuy nhiên, hôm 25/6, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói với các phóng viên rằng cuộc gặp chỉ đưa ra “một đề xuất” chứ không có thỏa thuận nào.

Ông Putin hy vọng, các nhà đàm phán Mỹ sẽ nối lại các cuộc đàm phán với Nga sau khi “giai đoạn nóng” của xung đột Iran kết thúc.

Trong khi cả Mátxcơva và Washington đều giữ im lặng về những điểm chính xác được thảo luận ở Alaska, thì Tổng thống Trump sau đó gợi ý rằng Kiev có thể cần phải nhượng lại lãnh thổ để đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - và những người ủng hộ ông ở châu Âu - đã kiên quyết bác bỏ bất kỳ sự nhượng bộ lãnh thổ nào.

Tổng thống Putin đã nhiều lần nhấn mạnh rằng để có một thỏa thuận hòa bình lâu dài, Kiev phải rút quân khỏi phần Donbass mà họ vẫn đang kiểm soát. Chừng nào Ukraine còn từ chối thỏa hiệp, Nga sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu của mình bằng các biện pháp quân sự, Mátxcơva tuyên bố.