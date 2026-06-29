Đích đến cuối cùng của IVF là mang em bé khỏe mạnh về nhà

Nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn vỡ òa hạnh phúc khi nghe thông báo "có phôi đẹp”. Song, các bác sĩ Trung tâm Y học Sinh sản và Hiếm muộn Hồng Ngọc Phúc Trường Minh hiểu rằng hành trình IVF chưa dừng lại ở đó. Một chu kỳ IVF thành công không nằm ở việc tạo được phôi trong phòng lab mà là có một em bé khỏe mạnh chào đời.

BS Nguyễn Bình Dương, Trưởng Trung tâm IVF Hồng Ngọc Phúc Trường Minh chia sẻ: “Mục tiêu của chúng tôi không chỉ giúp các cặp vợ chồng mang thai, mà là đưa em bé IVF khỏe mạnh về nhà”. Vì vậy, IVF Hồng Ngọc đã đồng hành cùng nhiều gia đình hiện thực hoá giấc mơ có con nhờ phát hiện sớm các bất thường di truyền ngay từ giai đoạn phôi.

“Có phôi" là chưa đủ để bố mẹ an tâm

Không ít bố mẹ lầm tưởng rằng tạo được phôi đồng nghĩa với việc nắm chắc cơ hội thành công. Trên thực tế, nhiều gia đình vẫn phải đối mặt với những lần chuyển phôi thất bại, thai sinh hóa hoặc sảy thai liên tiếp dù sở hữu phôi được đánh giá chất lượng tốt.

Khi thực hiện thụ tinh ống nghiệm (IVF), tạo được phôi hình thái đẹp là một cột mốc quan trọng nhưng chưa phải yếu tố quyết định đậu thai thành công. Thống kê trên thế giới cho thấy tỷ lệ thai sinh sống sau mỗi chu kỳ chuyển phôi ở phụ nữ dưới 35 tuổi chỉ dao động từ 32%- 39% và giảm dần theo độ tuổi. Nguyên nhân chủ yếu do: một phôi có bề ngoài bình thường dưới kính hiển vi vẫn có thể mang bất thường nhiễm sắc thể bên trong.

Một nghiên cứu được đăng trên Tạp chí Phụ sản đã chứng minh bất thường di truyền chiếm tỷ lệ cao ở phôi ngày 5, khẳng định việc đánh giá đơn thuần qua hình thái chưa phản ánh đầy đủ chất lượng phôi. Nói cách khác, có phôi mới chỉ vượt qua một nửa chặng đường. Để chủ động nâng cao tỷ lệ thành công và bảo vệ sức khỏe thế hệ tương lai, IVF kết hợp sàng lọc phôi đang trở thành giải pháp tất yếu.

Chuyên viên phôi học đang đánh giá phôi tại phòng Lab

IVF kết hợp sàng lọc phôi: Giải pháp sinh con khỏe mạnh

Sàng lọc phôi hay còn gọi là sàng lọc di truyền tiền làm tổ (PGT) là kỹ thuật tiên tiến phát hiện các phôi có đột biến di truyền trước khi đưa vào tử cung của người mẹ. Việc ứng dụng kỹ thuật này trong IVF giúp loại bỏ các phôi mang bất thường nhiễm sắc thể, đảm bảo em bé sinh ra phát triển bình thường và khỏe mạnh.

Nhiều trường hợp mắc các bệnh lý đặc biệt đã có thể can thiệp và loại trừ ngay từ giai đoạn phôi thông qua kỹ thuật sàng lọc di truyền tiền làm tổ. Trong đó, bao gồm các bất thường về số lượng nhiễm sắc thể (lệch bội) gây chậm phát triển trí tuệ và dị tật bẩm sinh như hội chứng Down (thừa NST 21), Edwards (thừa NST 18),…; các bất thường cấu trúc nhiễm sắc thể như chuyển đoạn, đảo đoạn có khả năng gây sảy thai liên tiếp, sinh con dị tật; các bệnh di truyền đơn gen như tan máu bẩm sinh (Thalassemia), máu khó đông (Hemophilia).

Chuyên viên phân tích phôi tại phòng lab Hồng Ngọc PTM

Bên cạnh vai trò tầm soát bệnh lý, sàng lọc phôi còn giúp nâng cao tỷ lệ làm tổ thành công sau mỗi lần chuyển, rút ngắn đáng kể thời gian điều trị và giảm thiểu gánh nặng tâm lý cho gia đình. Dù vậy, đằng sau mỗi phôi được lựa chọn là hành trình đầy nỗ lực của các cặp vợ chồng trải qua nhiều năm hiếm muộn, nhiều lần chuyển phôi chưa thành công hoặc mang trong mình nỗi lo về nguy cơ di truyền cho thế hệ sau. Với họ, sàng lọc phôi chính là cơ hội để tiến gần hơn tới giấc mơ đón con yêu.

“Quả ngọt” của các cặp vợ chồng mang gen bệnh

Bảy năm mong con, 5 lần chuyển phôi và 5 lần nhận tin thai sinh hóa, đó là hành trình mà gia đình chị Lam đã trải qua trước khi tìm đến IVF Hồng Ngọc Phúc Trường Minh. Tiền sử ứ dịch vòi trứng trái, một lần thai ngoài tử cung, kết hợp với tình trạng tinh trùng dị dạng nhiều của chồng khiến quá trình điều trị trước đó liên tục thất bại.

Tiếp nhận ca bệnh, BS Nguyễn Bình Dương đã tiến hành đánh giá lại toàn diện và xây dựng phác đồ IVF kết hợp sàng lọc phôi phù hợp với tình trạng của chị. Sự thay đổi mang tính bước ngoặt này đã giúp chị Lam đậu thai ngay lần chuyển phôi đầu tiên. Bé Linh San chào đời khỏe mạnh ở tuần thai thứ 38, nặng 2,9 kg trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình.

Hình ảnh gia đình chị Lam cùng bé Lisa

Một trường hợp điển hình khác cho thấy sự hiệu quả của việc phối hợp liên chuyên khoa là câu chuyện của gia đình chị Tình. Qua một xét nghiệm máu định kỳ với dấu hiệu hồng cầu nhỏ, vợ chồng chị Tình tình cờ phát hiện cả hai cùng mang gen lặn Thalassemia. Khi cả vợ và chồng cùng mang gen bệnh này, nguy cơ sinh con mắc Thalassemia thể nặng lên tới 25%.

Biết đến BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh có đồng thời Trung tâm IVF và Trung tâm Gen, anh chị đã quyết định đặt trọn niềm tin tại đây. BS Nguyễn Bình Dương đã phối hợp chặt chẽ cùng các chuyên gia Di truyền lên phác đồ IVF kết hợp sàng lọc gen Thalassemia và bất thường nhiễm sắc thể. Nhờ sự đồng hành sát sao của đội ngũ liên chuyên khoa, chị Tình đã thành công đón bé Voi vào một ngày xuân tháng 2, chấm dứt nỗi lo di truyền đeo bám gia đình suốt bao năm tháng.

Hình ảnh gia đình chị Tình và bé Voi

Nỗi sợ hãi về dị tật bẩm sinh cũng là động lực đưa chị Hoa đến với các bác sĩ tại trung tâm IVF Hồng Ngọc. Chị vẫn không thể quên cảm giác bàng hoàng khi nhận kết quả xét nghiệm NIPT nguy cơ cao bất thường nhiễm sắc thể giới tính ở lần mang thai đầu tiên. Vì vậy, khi lên kế hoạch sinh con thứ hai, chị chủ động tìm kiếm giải pháp an toàn từ sớm.

Qua các buổi livestream tư vấn của IVF Hồng Ngọc Phúc Trường Minh, chị đặt lịch thăm khám và được bác sĩ Vũ Hoàng đồng hành trực tiếp từ những ngày đầu. Để ngăn chặn nguy cơ bất thường nhiễm sắc thể, IVF kết hợp sàng lọc là giải pháp tối ưu được bác sĩ đưa ra. Đặt đúng niềm tin và chuẩn bị kỹ lưỡng, tin vui đã đến với gia đình khi em bé chào đời khỏe mạnh sau hơn 38 tuần, nặng tròn 3.6kg.

Hình ảnh gia đình chị Hoa và em bé

BS Nguyễn Bình Dương chia sẻ thêm: "Nhiều trường hợp đến thăm khám, làm xét nghiệm chuẩn bị IVF mới phát hiện mình mang gen bệnh di truyền." Chính vì vậy, IVF Hồng Ngọc Phúc Trường Minh luôn phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Gen Hồng Ngọc để xây dựng phác đồ cá thể hóa toàn diện và tối ưu nhất cho từng trường hợp.

Với các gia đình hiếm muộn, hạnh phúc cuối cùng là ngày được ôm thiên thần nhỏ khỏe mạnh trong vòng tay. Trên hành trình ấy, IVF kết hợp sàng lọc phôi đang trở thành lựa chọn ngày càng phổ biến, không chỉ nâng cao tỷ lệ thành công mà còn hướng đến một thai kỳ an toàn và một em bé khỏe mạnh chào đời.

Trung tâm IVF Hồng Ngọc – Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

IVF Hồng Ngọc là đơn vị hỗ trợ sinh sản được ghi nhận với tỷ lệ thành công cao với những kỹ thuật tiên tiến trong điều trị vô sinh hiếm muộn.

Địa chỉ: Tầng 12 - BVĐK Hồng Ngọc (Cơ sở Phúc Trường Minh), số 8 đường Châu Văn Liêm, Phường Từ Liêm, Hà Nội. Hotline: 0911.053.794 – 0886.042.084