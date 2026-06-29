Video giới thiệu toàn cảnh Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

TPO - Tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026, Hà Nội đã chính thức công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm thông qua bộ phim giới thiệu tổng quan về định hướng phát triển không gian, kinh tế - xã hội và tầm nhìn dài hạn của Thủ đô trong giai đoạn mới.

Sáng 29/6, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026.

Hội nghị có khoảng 1.200 đại biểu tham gia, trong đó có các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Hội nghị đã chính thức công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm thông qua bộ phim giới thiệu tổng quan về định hướng phát triển không gian, kinh tế - xã hội và tầm nhìn dài hạn của Thủ đô trong giai đoạn mới.

Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài, Hà Nội tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư với quy mô lớn; đồng thời, là hội nghị đầu tiên được tổ chức trong bối cảnh thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới với đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý và định hướng chiến lược, từ các nghị quyết của Trung ương, Luật Thủ đô năm 2026 đến Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được chính thức công bố tại hội nghị.