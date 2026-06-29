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Vụ cá chết do nhiễm mặn từ thi công sân bay Cà Mau: Làm 3 trạm bơm rửa mặn

Tân Lộc

TPO - UBND tỉnh Cà Mau đã giao đơn vị liên quan triển khai phương án đầu tư 3 trạm bơm để rửa mặn cho khu vực bị ảnh hưởng bởi quá trình thi công Dự án mở rộng sân bay Cà Mau, dự kiến kinh phí gần 2,9 tỷ đồng, do chủ đầu tư và nhà thầu thi công sân bay chi trả.

Ngày 29/6, lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau cho biết, đã xác định việc bơm cát thi công dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau làm nước mặn tràn ra hệ thống kênh nội đồng, khu vực sản xuất của người dân phường Tân Thành. Qua rà soát, có trên 90 hộ dân với hơn 85ha diện tích sản xuất quanh dự án sân bay bị ảnh hưởng, chủ yếu vùng nuôi thủy sản nước ngọt, trồng lúa, rau màu và cây ăn trái.

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Các hộ dân bị ảnh hưởng vụ cá chết không đồng ý mức hỗ trợ từ phía đơn vị thi công vì cho rằng quá thấp.

UBND tỉnh Cà Mau đã thành lập tổ công tác để xử lý, khắc phục thiệt hại sự cố trên. Trước mắt, để rửa mặn, sẽ triển khai lắp đặt 3 trạm bơm công suất khoảng 1.700 m³/giờ/trạm. Kinh phí đầu tư dự kiến gần 2,9 tỷ đồng, do chủ đầu tư và nhà thầu thi công sân bay chi trả.

UBND tỉnh Cà Mau cũng chỉ đạo các sở ngành, địa phương xác định đầy đủ mức độ thiệt hại của người dân, để làm cơ sở hỗ trợ, bồi thường, sớm phục hồi sản xuất.

Kết quả đo đạc của cơ quan chuyên môn cho thấy, độ mặn tại các điểm lấy mẫu dao động từ 9,84‰ đến 14,36‰, vượt ngưỡng thích hợp đối với nuôi trồng thủy sản nước ngọt và sản xuất lúa.

Liên quan vụ việc, vào đầu tháng 6, UBND phường Tân Thành (tỉnh Cà Mau) đã tổ chức cho nhà thầu thi công mở rộng sân bay Cà Mau làm việc với các hộ dân có cây trồng, vật nuôi bị ảnh hưởng do nước mặn từ công trường chảy ra. Buổi gặp để nhà thầu và các hộ dân trao đổi về mức hỗ trợ thiệt hại cây trồng, vật nuôi bị ảnh hưởng.

Tại buổi làm việc, phía đại diện nhà thầu thi công gói thầu số 12 dự án mở rộng sân bay Cà Mau đã đưa ra mức hỗ trợ 60 và 50 triệu đồng cho 2 hộ dân tại khóm 4, phường Tân Thành có cá nuôi chết nhiều. Tuy nhiên, 2 hộ này không đồng ý, vì cho rằng mức thiệt hại lớn hơn nhiều, nên một hộ yêu cầu hỗ trợ 150 triệu đồng, một hộ yêu cầu hỗ trợ 300 triệu đồng.

Tới nay, phương án đền bù, hỗ trợ người dân có cây trồng, vật nuôi bị thiệt hại do nước mặn từ thi công mở rộng sân bay Cà Mau vẫn chưa được các bên thống nhất.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, ông Lê Văn Sử - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã yêu cầu các sở ngành, địa phương rà soát, khắc phục sản xuất do ảnh hưởng từ việc thi công dự án mở rộng sân bay Cà Mau. Ông Sử yêu cầu các bên tổ chức họp dân công khai, minh bạch việc xác định thiệt hại, phương án bồi thường và phục hồi sản xuất cho người dân trước ngày 29/5. Dù vậy, tới nay việc bồi thường vẫn chưa xong.

Tân Lộc
#cá chết #nhiễm mặn #sân bay Cà Mau #trạm bơm #thiệt hại

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