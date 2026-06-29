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Bổ nhiệm Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, Khoa học và Công nghệ TPHCM

Nguyễn Dũng

TPO - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã trao quyết định điều động, tiếp nhận và bổ nhiệm lãnh đạo hai sở, gồm Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Khoa học và Công nghệ.

Ngày 29/6, UBND TPHCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Đến dự và chủ trì có Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM đã trao quyết định điều động, tiếp nhận và bổ nhiệm lãnh đạo hai sở, gồm Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Khoa học và Công nghệ.

Theo quyết định, ông Lâm Đình Thắng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM.

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Ông Lâm Đình Thắng - tân Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM.

Ông Lâm Đình Thắng sinh năm 1981, quê TPHCM. Ông có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Công nghệ thông tin. Trước khi được bổ nhiệm, ông giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM.

Trong quá trình công tác, ông Thắng từng đảm nhiệm nhiều vị trí, như: Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM, Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM. Sau khi TPHCM hợp nhất các sở, ông tiếp tục được phân công làm Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM.

Cùng dịp này, Chủ tịch UBND TPHCM trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm PGS.TS Lê Văn Thăng làm công chức và giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM.

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PGS.TS Lê Văn Thăng - tân Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM.

PGS.TS Lê Văn Thăng sinh năm 1979, quê Quảng Ngãi, là chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ vật liệu. Ông tốt nghiệp kỹ sư ngành hóa dầu tại Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG TPHCM), nhận bằng tiến sĩ khoa học và công nghệ vật liệu tại Trung tâm CEA và Viện INP Grenoble (Cộng hòa Pháp), được phong học hàm Phó Giáo sư năm 2015.

Trong quá trình công tác, ông Thăng từng giữ các chức vụ Trưởng Phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ vật liệu của ĐHQG TPHCM, Phó Trưởng khoa Công nghệ vật liệu, Trưởng phòng Khoa học - Công nghệ và Dự án, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG TPHCM).

Đầu năm 2024, ông được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế (ĐHQG TPHCM) và đến tháng 6/2026 được điều động về UBND TPHCM để đảm nhiệm cương vị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

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Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao quyết định điều động, tiếp nhận và bổ nhiệm lãnh đạo các sở ngành ngày 29/6.

Việc kiện toàn lãnh đạo hai sở diễn ra trong bối cảnh TPHCM đang đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời tăng cường nguồn nhân lực lãnh đạo cho các lĩnh vực khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và công tác dân tộc, tôn giáo nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Nguyễn Dũng
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