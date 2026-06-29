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Mưa lớn gây lũ quét, sạt lở nhiều nơi ở Tuyên Quang

Phú Nguyễn

TPO - Mưa lớn kéo dài từ đêm 28 đến rạng sáng 29/6 đã gây lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương ở tỉnh Tuyên Quang, làm hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều diện tích lúa, hoa màu bị thiệt hại và một số tuyến giao thông bị chia cắt cục bộ.

Sáng 29/6, ông Trương Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Lâm Bình cho biết, trận mưa lớn kéo dài từ đêm 28 đến rạng sáng ngày 29 khiến nước các con suối dâng cao, gây lũ quét tại nhiều khu vực trên địa bàn.

Đến khoảng 8h sáng 29/6, xã Lâm Bình ghi nhận 23 hộ dân ở thôn Lũng Giềng bị thiệt hại, trong đó 16 ngôi nhà bị nước lũ tràn qua, cuốn trôi và làm hư hỏng nhiều tài sản; 7 hộ dân phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn. Rất may không có thiệt hại về người.

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Mưa lũ cuốn trôi hoa màu, vật nuôi của người dân xã Lâm Bình. Ảnh người dân cung cấp.

Mưa lũ cũng gây thiệt hại lớn đối với sản xuất nông nghiệp khi khoảng 40 ha lúa mới cấy bị vùi lấp, hàng trăm con gia cầm cùng nhiều trâu, bò bị nước cuốn trôi.

Không chỉ tại Lâm Bình, mưa lớn còn gây sạt lở trên nhiều tuyến đường miền núi. Tại xã Lũng Cú, mưa lớn nhiều ngày khiến đất đá từ taluy sạt xuống tuyến đường vào thôn Séo Lủng - tuyến đường dẫn tới Cột cờ Lũng Cú (điểm cực Bắc Tổ quốc).

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng công an cùng các lực lượng chức năng đã phân luồng giao thông, huy động nhân lực, phương tiện khẩn trương dọn dẹp để sớm thông tuyến, bảo đảm việc đi lại của người dân và du khách.

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Đá sạt lở đường vào thôn Séo Lủng.

Trong khi đó, xã Sơn Vĩ tiếp tục xuất hiện điểm sạt lở mới trên tuyến đường vào trung tâm xã sau trận mưa đêm 28/6. Chính quyền địa phương cho biết công tác khắc phục đang được triển khai. Trước đó, ngày 26/6, tuyến đường này cũng từng xảy ra sạt lở do mưa lớn.

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Tuyến đường vào trung tâm xã Sơn Vĩ bị sạt lở.

Tại xã Sà Phìn, khoảng 50 m³ đất đá từ taluy đổ xuống mặt đường tại thôn Lao Xa, gây ách tắc giao thông cục bộ. Công an xã đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng và lực lượng tại chỗ tổ chức rào chắn, cảnh báo nguy hiểm, đồng thời khẩn trương dọn dẹp hiện trường. Đến nay, tuyến đường đã được thông xe trở lại.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 28/6 đến 6h ngày 29/6, nhiều nơi tại Tuyên Quang có mưa rất to, trong đó trạm Xuân Lập ghi nhận lượng mưa lên tới 211 mm, thuộc nhóm cao nhất khu vực Bắc Bộ.

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Công an xã Sà Phìn đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng cùng người dân dọn dẹp khu vực sạt lở.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong 3-6 giờ tiếp theo, Tuyên Quang tiếp tục có mưa từ 5-10 mm, có nơi trên 30 mm. Trong 24-48 giờ tới, trên các sông nhỏ và thượng nguồn các sông chính khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ mới với biên độ từ 2-4 m, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã trên địa bàn tỉnh.

Các địa phương được cảnh báo nguy cơ cao gồm Lâm Bình, Bắc Quang, Nậm Dịch, Đồng Tâm, Thượng Lâm, Tân Quang, Quản Bạ, Sơn Vĩ, Lũng Cú, Sà Phìn, Cán Tỷ, Cao Bồ, Đường Thượng, Hồ Thầu, Lùng Tám, Việt Lâm, Thanh Thủy cùng nhiều xã vùng núi khác. Người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển qua các khu vực đồi núi, taluy dốc, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn.

Phú Nguyễn
#Tuyên Quang #Mưa lớn gây lũ quét và sạt lở #Ảnh hưởng đến nông nghiệp và đời sống dân cư #Thiệt hại về tài sản và di dời khẩn cấp #Công tác ứng phó và khắc phục hậu quả #Cảnh báo lũ quét và sạt lở đất khu vực Bắc Bộ

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