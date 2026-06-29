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Hai chị em ruột tử vong khi đi câu cá

Phú Nguyễn

TPO - Theo thông tin ban đầu, chiều 28/6, hai chị em V. và A. (trú tại xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang) rủ nhau ra ao gần nhà. Trong lúc câu cá, em A. được cho là không may trượt chân, V. chạy tới cứu nhưng cả hai cùng rơi xuống nước và tử vong.

Sáng 29/6, lãnh đạo Công an xã Bắc Quang (tỉnh Tuyên Quang) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai chị em ruột tử vong.

Theo thông tin ban đầu, chiều 28/6, hai chị em, Tr.Th.V. (SN 2019) và Tr.D.A. (SN 2021) rủ nhau ra ao gần nhà câu cá. Trong lúc câu cá, cháu D.A. không may trượt chân rơi xuống nước. Thấy em gặp nạn, cháu V. chạy đến kéo nhưng cũng rơi xuống ao và tử vong.

Đến tối cùng ngày, sau khi đi làm về không thấy hai con ở nhà, anh Tr.V.T. (SN 1992) tổ chức tìm kiếm và cùng người dân phát hiện thi thể hai cháu dưới ao.

Theo chính quyền địa phương, gia đình hai nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Khi cháu D.A. mới khoảng 18 tháng tuổi, mẹ các cháu rời quê đi làm ăn xa, sau đó hai vợ chồng ly hôn. Từ đó đến nay, anh T. một mình nuôi ba con nhỏ và chăm sóc bố mẹ già.

Phú Nguyễn
#Tai nạn đuối nước trẻ em #An toàn ao hồ và câu cá #Tình cảm gia đình và mất mát #Hoàn cảnh khó khăn của gia đình #Phòng tránh tai nạn thương tâm

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