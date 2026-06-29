Tây Ninh: Lập đoàn kiểm tra công trình tượng 'Nữ thần Khai phóng'

TPO - UBND tỉnh Tây Ninh vừa chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra để làm rõ các nội dung liên quan đến công trình tượng cảnh quan "Nữ thần Khai phóng" tại Khu đô thị E.City Tân Đức (xã Đức Hòa), sau khi công trình gây nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.

Ngày 29/6, theo nguồn tin của PV Tiền Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đã có văn bản giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan và UBND xã Đức Hòa thành lập đoàn kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quy trình đầu tư xây dựng cũng như các vấn đề liên quan đến việc bố trí công trình tượng cảnh quan trong khu đô thị.

Toàn cảnh tượng "Nữ thần Khai phóng" tại Khu đô thị E.City Tân Đức.

Việc kiểm tra được thực hiện trên cơ sở báo cáo của UBND xã Đức Hòa về những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án. Kết quả sẽ được tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Tập đoàn Tân Tạo cho biết, doanh nghiệp đã chủ động quyết định tháo dỡ công trình, thể hiện tinh thần cầu thị, lắng nghe và tôn trọng các ý kiến đóng góp của dư luận.

Theo đại diện tập đoàn, việc tháo dỡ được triển khai từ ngày 28/6 và dự kiến hoàn thành trong khoảng 4-5 ngày. Toàn bộ quá trình được thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. Doanh nghiệp khẳng định việc tháo dỡ được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, không chờ đến khi cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp xử lý bắt buộc.

Ngay sau khi bị dư luận phản ứng, Tập đoàn Tân Tạo đã cho quây bạt để tìm phương án xử lý.

Lãnh đạo Tập đoàn Tân Tạo cũng cho biết, trước khi được đầu tư, khu vực triển khai dự án là vùng đất nhiễm phèn nặng, điều kiện tự nhiên không thuận lợi. Trong quá trình phát triển Khu đô thị E.City Tân Đức, chủ đầu tư đã áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật như xử lý nền đất bằng vôi, tro, trấu nhằm cải thiện thổ nhưỡng, đồng thời xây dựng hệ thống tưới tiêu sinh thái để phục vụ xử lý phèn, mặn, duy trì mảng xanh và cảnh quan.

Theo doanh nghiệp, công trình "Nữ thần Khai phóng" được bố trí như một điểm nhấn cảnh quan, mang ý nghĩa biểu tượng cho tinh thần cải tạo, hồi sinh vùng đất và khát vọng phát triển. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận các ý kiến phản ánh của dư luận về hình ảnh, yếu tố văn hóa và sự phù hợp của công trình, doanh nghiệp quyết định nghiêm túc tiếp thu, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để rà soát, xử lý các nội dung liên quan.

Trước đó vào ngày 28/6, UBND xã Đức Hòa cho biết đã giao cơ quan chuyên môn lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với công trình tượng cảnh quan do chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định.

Công nhân thực hiện việc tháo dỡ bức tượng

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã xây dựng nhiều hạng mục tại khu vực dự án, gồm hồ chứa nước ngầm, nhà kỹ thuật 4 tầng và tượng cảnh quan bằng bê tông cao khoảng 9,1 m. Tại thời điểm kiểm tra, công trình đã hoàn thiện phần bên ngoài nhưng chưa hoàn thiện phần bên trong và đã dừng thi công.

Theo hồ sơ của địa phương, từ giữa tháng 4/2026, cơ quan chức năng đã nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công và bổ sung hồ sơ pháp lý. Qua rà soát, công trình được xác định chưa hoàn tất thủ tục đầu tư xây dựng, chưa được cấp giấy phép xây dựng và chưa có ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa đối với quy mô cũng như sự cần thiết của công trình.

Vụ việc đang được đoàn kiểm tra của UBND tỉnh Tây Ninh tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.