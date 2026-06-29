Vụ Tập đoàn Phúc Sơn bán đất sân bay Nha Trang: Hai cựu Thiếu tướng nêu lý do xin giảm nhẹ hình phạt

TPO - Hai cựu Thiếu tướng Hoàng Viết Quang và Nguyễn Duy Cường cho rằng bản án tòa cấp sơ thẩm tuyên là quá nặng so với hành vi vi phạm nên kháng cáo, mong Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xem xét cho hưởng án treo.

Kháng cáo do án phạt quá nghiêm khắc

Sáng 29/6, Tòa án Quân sự Trung ương mở phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của 5 bị cáo và hơn 300 bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, dự án sân bay Nha Trang.

Tại phần làm thủ tục khai mạc, Thư ký tòa thông báo bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có đến 235 trường hợp vắng mặt cùng một số luật sư.

Đại diện Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương thấy thành phần người được triệu tập đã đúng quy định, những người vắng mặt có lời khai nên không ảnh hưởng quá trình xét xử. Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử quyết định tiếp tục làm việc. Trước đó, phiên tạm hoãn hai lần.

Tại tòa, bị cáo Hoàng Viết Quang (nguyên Thiếu tướng, cựu Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng) nêu 5 nội dung kháng cáo, trong đó, nội dung chính ông đề nghị tòa xem xét cho hưởng án treo.

Ông Quang trình bày lý do kháng cáo là đầu tháng 1/2026, Tòa án quân sự Quân khu 5 xử sơ thẩm, tuyên phạt ông 2 năm 6 tháng tù, ông nhận thấy mức phạt này quá nghiêm khắc.

Theo ông Quang, quá trình điều tra đến nay ông đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Vụ án là sai sót của ông trong quá trình “hoạt động binh nghiệp”. Tuy nhiên, ông cho rằng mình chỉ phạm tội với vai trò thực hành thứ yếu, trước khi xảy ra vụ án đã chủ động hợp tác điều tra.

Bên cạnh đó, ông Quang cũng nêu thêm nhiều tình tiết mới như quá trình công tác có 3 huân chương, 1 kỷ niệm chương và 2 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; từng tham gia cuộc chiến bảo vệ tổ quốc tại chiến trường Campuchia.

Ngoài ra, ông liệt kê thêm thành tích công tác tại Cục Tác chiến điện tử, Bộ Tổng tham mưu.

“Gia đình, thành viên dòng tộc bị cáo là người có công với cách mạng. Cha mẹ, bác ruột của bị cáo tham gia kháng chiến, họ bị giặc Pháp bắt, tra tấn rất dã man… Nhà nước cũng tặng thưởng Bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình bên ngoại. Bố vợ bị cáo được tặng thưởng danh hiệu Nhà giáo ưu tú”, ông Quang trình bày.

Nhóm bị cáo tại phiên tòa (hàng ghế đầu), phía sau là bị hại và người liên quan.

Về nhân thân, ông Quang tự đánh giá mình tốt, có khả năng tự cải tạo, việc tòa phúc thẩm cho ông hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội. Do đó, ông mong Tòa án Quân sự Trung ương, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương xem xét cho hưởng khoan hồng chính sách khoan hồng đặc biệt.

Ngoài những tình tiết mới trình bày, ông Quang bày tỏ đau buồn vì trong thời gian vướng vòng lao lý, vợ lâm bệnh nặng, mất hồi tháng 3/2026.

“Bị cáo thấy tòa cấp sơ thẩm xét xử bị cáo có đúng người, đúng tội không”, Chủ tọa hỏi. Bị cáo Quang trả lời “rất đúng người, đúng tội”.

Không làm bừa, không vụ lợi

Giống như ông Quang, bị cáo Nguyễn Duy Cường (nguyên Thiếu tướng, cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân) cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm xét xử đúng, đã xem xét hết tình tiết giảm nhẹ.

Tuy nhiên, bị cáo Cường vẫn muốn tòa làm rõ thêm vai trò của mình trong vụ án là thứ yếu, phụ thuộc hoàn toàn.

Theo ông, quá trình thực hiện bản thân "không tự động" bàn giao đất quốc phòng khi không có sự chỉ đạo của cấp trên. Do không nắm rõ các Văn bản của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, nên đã xảy ra các sai sót không đáng có.

"Các văn bản, biên bản của Bộ Quốc phòng đều có khái niệm 'tạm bàn giao', do đó dẫn tới sai phạm", ông Cường nói, đề nghị cấp phúc thẩm xem lại mức độ sai phạm do ý thức chủ quan. Bị cáo khẳng định bản thân "không làm bừa, không tự ý và không che giấu, vụ lợi".

Khi có chủ trương giao đất, ông cho biết đã khẩn trương phối hợp lên phương án di dời thiết bị về sân bay mới tại Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận cũ). Nhờ đó, hoạt động bay huấn luyện được bảo đảm, không bị gián đoạn.

Về thành tích, ông Cường liệt kê trong các năm 2013 – 2014 đã được Bộ Quốc phòng phong tặng chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Ông cũng nhận được văn bản chia sẻ, đồng cảm của các cựu cán bộ, chiến sĩ của Trường Sĩ quan Không Quân sau khi vụ án xét xử sơ thẩm.

“Bị cáo năm nay 68 tuổi, suốt cuộc đời chỉ cống hiến cho binh nghiệp. Nay tuổi đã cao, sức khỏe yếu nhiều bệnh nền, mong được khoan hồng ở bên gia đình”, nguyên Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường bày tỏ.