Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vụ Tập đoàn Phúc Sơn bán đất sân bay Nha Trang: Hai cựu Thiếu tướng nêu lý do xin giảm nhẹ hình phạt

Hoàng An

TPO - Hai cựu Thiếu tướng Hoàng Viết Quang và Nguyễn Duy Cường cho rằng bản án tòa cấp sơ thẩm tuyên là quá nặng so với hành vi vi phạm nên kháng cáo, mong Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xem xét cho hưởng án treo.

Kháng cáo do án phạt quá nghiêm khắc

Sáng 29/6, Tòa án Quân sự Trung ương mở phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của 5 bị cáo và hơn 300 bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, dự án sân bay Nha Trang.

Tại phần làm thủ tục khai mạc, Thư ký tòa thông báo bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có đến 235 trường hợp vắng mặt cùng một số luật sư.

Đại diện Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương thấy thành phần người được triệu tập đã đúng quy định, những người vắng mặt có lời khai nên không ảnh hưởng quá trình xét xử. Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử quyết định tiếp tục làm việc. Trước đó, phiên tạm hoãn hai lần.

Tại tòa, bị cáo Hoàng Viết Quang (nguyên Thiếu tướng, cựu Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng) nêu 5 nội dung kháng cáo, trong đó, nội dung chính ông đề nghị tòa xem xét cho hưởng án treo.

Ông Quang trình bày lý do kháng cáo là đầu tháng 1/2026, Tòa án quân sự Quân khu 5 xử sơ thẩm, tuyên phạt ông 2 năm 6 tháng tù, ông nhận thấy mức phạt này quá nghiêm khắc.

Theo ông Quang, quá trình điều tra đến nay ông đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Vụ án là sai sót của ông trong quá trình “hoạt động binh nghiệp”. Tuy nhiên, ông cho rằng mình chỉ phạm tội với vai trò thực hành thứ yếu, trước khi xảy ra vụ án đã chủ động hợp tác điều tra.

Bên cạnh đó, ông Quang cũng nêu thêm nhiều tình tiết mới như quá trình công tác có 3 huân chương, 1 kỷ niệm chương và 2 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; từng tham gia cuộc chiến bảo vệ tổ quốc tại chiến trường Campuchia.

Ngoài ra, ông liệt kê thêm thành tích công tác tại Cục Tác chiến điện tử, Bộ Tổng tham mưu.

“Gia đình, thành viên dòng tộc bị cáo là người có công với cách mạng. Cha mẹ, bác ruột của bị cáo tham gia kháng chiến, họ bị giặc Pháp bắt, tra tấn rất dã man… Nhà nước cũng tặng thưởng Bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình bên ngoại. Bố vợ bị cáo được tặng thưởng danh hiệu Nhà giáo ưu tú”, ông Quang trình bày.

5.jpg
Nhóm bị cáo tại phiên tòa (hàng ghế đầu), phía sau là bị hại và người liên quan.

Về nhân thân, ông Quang tự đánh giá mình tốt, có khả năng tự cải tạo, việc tòa phúc thẩm cho ông hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội. Do đó, ông mong Tòa án Quân sự Trung ương, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương xem xét cho hưởng khoan hồng chính sách khoan hồng đặc biệt.

Ngoài những tình tiết mới trình bày, ông Quang bày tỏ đau buồn vì trong thời gian vướng vòng lao lý, vợ lâm bệnh nặng, mất hồi tháng 3/2026.

“Bị cáo thấy tòa cấp sơ thẩm xét xử bị cáo có đúng người, đúng tội không”, Chủ tọa hỏi. Bị cáo Quang trả lời “rất đúng người, đúng tội”.

Không làm bừa, không vụ lợi

Giống như ông Quang, bị cáo Nguyễn Duy Cường (nguyên Thiếu tướng, cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân) cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm xét xử đúng, đã xem xét hết tình tiết giảm nhẹ.

Tuy nhiên, bị cáo Cường vẫn muốn tòa làm rõ thêm vai trò của mình trong vụ án là thứ yếu, phụ thuộc hoàn toàn.

Theo ông, quá trình thực hiện bản thân "không tự động" bàn giao đất quốc phòng khi không có sự chỉ đạo của cấp trên. Do không nắm rõ các Văn bản của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, nên đã xảy ra các sai sót không đáng có.

"Các văn bản, biên bản của Bộ Quốc phòng đều có khái niệm 'tạm bàn giao', do đó dẫn tới sai phạm", ông Cường nói, đề nghị cấp phúc thẩm xem lại mức độ sai phạm do ý thức chủ quan. Bị cáo khẳng định bản thân "không làm bừa, không tự ý và không che giấu, vụ lợi".

Khi có chủ trương giao đất, ông cho biết đã khẩn trương phối hợp lên phương án di dời thiết bị về sân bay mới tại Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận cũ). Nhờ đó, hoạt động bay huấn luyện được bảo đảm, không bị gián đoạn.

Về thành tích, ông Cường liệt kê trong các năm 2013 – 2014 đã được Bộ Quốc phòng phong tặng chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Ông cũng nhận được văn bản chia sẻ, đồng cảm của các cựu cán bộ, chiến sĩ của Trường Sĩ quan Không Quân sau khi vụ án xét xử sơ thẩm.

“Bị cáo năm nay 68 tuổi, suốt cuộc đời chỉ cống hiến cho binh nghiệp. Nay tuổi đã cao, sức khỏe yếu nhiều bệnh nền, mong được khoan hồng ở bên gia đình”, nguyên Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường bày tỏ.

Hai Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường và Hoàng Viết Quang cùng bị tuyên mỗi người 2 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai".

Hoàng An
#Bán đất sân bay #Bán đất sân bay Nha Trang #Hai thiếu tướng xin giảm án #Thiếu tướng xin giảm án phạt #Xin giảm nhẹ hình phạt #Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe