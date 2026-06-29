Ngày mai xét xử phúc thẩm vụ vợ lãnh án tù vì gây tai nạn khiến chồng tử vong

TPO - Phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ người vợ bị tuyên 1 năm 6 tháng tù vì gây tai nạn khiến chồng tử vong sẽ diễn ra vào ngày 30/6 tại TAND tỉnh Cà Mau. Hồ sơ vụ án bổ sung nhiều tài liệu về hoàn cảnh gia đình, cùng các kiến nghị đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Theo kế hoạch, ngày mai (30/6), TAND tỉnh Cà Mau sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Phạm Hồng Nhị (SN 1985, ngụ xã Đá Bạc, Cà Mau) - người lái xe gây tai nạn khiến chồng tử vong vào tháng 9/2024. Ở phiên sơ thẩm, TAND Khu vực 3 - Cà Mau tuyên phạt bị cáo Nhị 1 năm 6 tháng tù, về tội "Vi phạm quy định về giao thông đường bộ".

Trong thời gian chờ phiên xét xử phúc thẩm, bị cáo Nhị hằng ngày vẫn chạy xe máy lấy cá về bán lại để mưu sinh.

Tham gia bào chữa miễn phí cho bị cáo Nhị ở phiên phúc thẩm có luật sư Trần Thị Tuyết, Phạm Tuấn Dũng, Trần Hoài Định (Đoàn luật sư TP. Hà Nội).

Ở phiên toà phúc thẩm, bị cáo Nhị cung cấp cho toà đơn xác nhận hoàn cảnh gia đình do ấp, UBND xã Đá Bạc xác nhận, để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình. Trong đơn, bị cáo Nhị trình bày là lao động chính trong gia đình, trực tiếp lo cho cha mẹ già đã hết tuổi lao động, cùng 2 con đang tuổi ăn học (học lớp 12 và đại học).

Cũng theo bị cáo Nhị, tai nạn đã cướp đi chính chồng (anh Võ Văn Đ.) là người gánh vác gia đình với chị. Sau tai nạn, bị cáo còn phải thực hiện trách nhiệm bồi thường thiệt hại và cấp dưỡng cho các con riêng của chồng theo yêu cầu của cha mẹ chồng. Do đó, nếu bị cáo chấp hành hình phạt tù, không còn ai chăm lo chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ già, con cái ăn học, lo bồi thường thiệt hại cho gia đình chồng.

Ngoài ra, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đá Bạc cũng đã có văn bản gửi Viện KSND, TAND tỉnh Cà Mau về việc xem xét giảm nhẹ mức hình phạt đối với bị cáo Nhị. Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đá Bạc cho rằng, bị cáo Nhị trong quá trình hoạt động tại địa phương luôn chấp hành nội quy và hưởng ứng tốt các phong trào do phụ nữ xã tổ chức.

“Về hành vi phạm tội của bị cáo Nhị hoàn toàn vô ý, không chủ đích từ trước, việc người chồng là anh Võ Văn Đ. qua đời cũng ngoài ý muốn”, văn bản của Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đá Bạc nêu rõ.

Liên quan đến vụ việc trên, luật sư Hồ Nguyên Lễ - Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Tín Nghĩa (Đoàn Luật sư TPHCM) nhận định, vụ án có yếu tố đặc biệt khi người bị hại chính là chồng của bị cáo. Bị cáo Nhị có nhân thân tốt, nơi cư trú rõ ràng, chưa có tiền án, tiền sự, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

“Sau khi chồng mất, bị cáo Nhị trở thành trụ cột duy nhất của gia đình. Việc cho hưởng án treo trong trường hợp này vừa đảm bảo tính răn đe, vừa thể hiện sự khoan hồng và nhân đạo của pháp luật”, luật sư Lễ nêu quan điểm.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, ngày 12/9/2024, sau buổi tiệc khai trương cửa hàng ở phường An Xuyên, và có dùng ít bia, bị cáo Nhị lái xe máy chở chồng là anh Võ Văn Đ. về nhà ở xã Đá Bạc. Trên đường đi, bị cáo mất lái, xe lao sang đường rồi đâm vào gốc cây ven đường. Tai nạn làm anh Đ. tử vong tại chỗ, bị cáo Nhị bị thương nặng. Kết quả giám định xác định bị cáo có nồng độ cồn trong máu 20,9mg/100ml. Ngày 13/4/2026, TAND Khu vực 3 - Cà Mau tuyên phạt bị cáo Nhị 1 năm 6 tháng tù giam.