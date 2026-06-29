Dựng kịch hẹn giao biển số rồi cướp xe

TPO - Ngày 29/6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ một nhóm thanh thiếu niên liên quan đến vụ cướp tài sản bằng hung khí xảy ra trên địa bàn phường Hòa Khánh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 25/6, trong lúc ngồi uống cà phê, một số thanh thiếu niên nảy sinh ý định chiếm đoạt lại chiếc xe máy mà một người trong nhóm trước đó đã bán cho người khác.

Để thực hiện kế hoạch, cả nhóm thống nhất gọi chủ xe đến khu vực đường Hố Truông 2, phường Hòa Khánh với lý do giao biển số của chiếc xe đã bán.

Khoảng 22h cùng ngày, khi bị hại điều khiển xe máy đến điểm hẹn, nhóm này bất ngờ dùng hung khí uy hiếp, xịt hơi cay khiến nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy.

Các đối tượng sau đó chiếm đoạt chiếc xe máy cùng một điện thoại di động của nạn nhân rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhóm thanh thiếu niên liên quan đến vụ cướp tài sản bằng hung khí trên địa bàn phường Hòa Khánh (Ảnh: CAĐN)

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hòa Khánh phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy xét những người liên quan.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã triệu tập các đối tượng để làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan công an, vụ việc là lời cảnh báo về tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên có lối sống lệch chuẩn, coi thường pháp luật, sẵn sàng sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn hoặc chiếm đoạt tài sản.