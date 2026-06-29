Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng khẳng định vị thế điện ảnh khu vực

TPO - Tối 28/6, tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) khai mạc với với thông điệp Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới. Sự kiện quy tụ đông đảo nghệ sĩ, nhà làm phim, chuyên gia điện ảnh trong nước và quốc tế, tiếp tục khẳng định vai trò của Đà Nẵng như điểm hẹn mới của điện ảnh khu vực.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Anh Thi, đồng trưởng ban tổ chức LHP châu Á Đà Nẵng, cho biết DANAFF không chỉ là sự kiện điện ảnh mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong quá trình xây dựng thương hiệu văn hóa của thành phố Đà Nẵng.

Bước sang lần tổ chức thứ tư, DANAFF tiếp tục theo đuổi mục tiêu trở thành không gian điện ảnh mang tầm quốc tế, nơi các nhà làm phim, nghệ sĩ, chuyên gia, nhà quản lý, nhà sản xuất, nhà phát hành, giới nghiên cứu, phê bình điện ảnh và công chúng yêu điện ảnh gặp gỡ, giao lưu, hợp tác, qua đó tạo ra những giá trị kinh tế cho ngành công nghiệp điện ảnh, đồng thời lan tỏa các giá trị nhân văn.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại lễ khai mạc Liên hoan phim châu Á.

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV năm 2026 diễn ra từ ngày 28/6 đến 4/7 với 13 phim châu Á, 11 phim Việt Nam dự thi, 21 phim thuộc chương trình Toàn cảnh điện ảnh châu Á và 26 tác phẩm trong chương trình Phim Việt Nam hôm nay.

Sau ba mùa tổ chức thành công, DANAFF IV được mở rộng cả về quy mô lẫn chất lượng với hơn 100 bộ phim tuyển chọn từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á. Bên cạnh hai hạng mục tranh giải chính gồm Phim châu Á dự thi và Phim Việt Nam dự thi, liên hoan còn có nhiều chương trình phim đặc sắc, hội thảo chuyên đề, tọa đàm nghề nghiệp, giao lưu nghệ sĩ và các hoạt động quảng bá điện ảnh.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng trao hoa cho ban giám khảo tại lễ khai mạc.

Lễ khai mạc diễn ra trong không khí trang trọng nhưng không kém phần sôi động với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và quốc tế. Điểm nhấn của chương trình là các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, ánh sáng và công nghệ trình chiếu hiện đại, mang đến không gian nghệ thuật mãn nhãn, góp phần tôn vinh sức sáng tạo của điện ảnh châu Á.

Lễ khai mạc diễn ra với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và quốc tế.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao tâm huyết, sự sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam và TP Đà Nẵng cùng cộng đồng các nghệ sĩ, nhà làm phim đã xây dựng Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng trở thành một không gian kết nối, nuôi dưỡng tài năng trẻ và thúc đẩy hợp tác điện ảnh trong khu vực.

Bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ - phát biểu tại khai mạc.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND TP. Đà Nẵng, các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục tham mưu, hoàn thiện thể chế, chính sách, khơi thông nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi để điện ảnh Việt Nam phát triển bằng tài năng, sáng tạo.

Tiếp tục nâng tầm liên hoan phim, phát triển hệ sinh thái điện ảnh gắn với văn hóa, du lịch và công nghiệp sáng tạo, đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn và uy tín, có thương hiệu trong khu vực, đồng thời là nơi hội tụ thân thiện nhất của những nhà làm phim và sự kiện điện ảnh quốc tế.

"Khơi dậy mạnh mẽ khát vọng sáng tạo của đội ngũ nghệ sĩ để có thêm nhiều tác phẩm giàu bản sắc, tư tưởng, nghệ thuật và tâm hồn Việt Nam, đủ sức chinh phục công chúng trong nước và quốc tế, đồng thời xây dựng cộng đồng khán giả văn minh, yêu điện ảnh, có ý thức tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền và đồng hành cùng sự phát triển của nền điện ảnh Việt Nam" - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.