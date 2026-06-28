‘Giai điệu vượt thời gian’ làm mới những ca khúc bất hủ

TPO - Những ca khúc đi cùng năm tháng sẽ trở lại với công chúng bằng diện mạo mới trong chương trình nghệ thuật định kỳ “Giai điệu vượt thời gian”. Không chỉ tôn vinh các giá trị nghệ thuật, chương trình còn hướng tới lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật trong hoạt động sáng tạo, đề cao quyền tác giả và quyền liên quan.

Tối 27/6, tại Hà Nội, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội chính thức ra mắt chuỗi chương trình nghệ thuật định kỳ "Giai điệu vượt thời gian" (Timeless Melodies), hướng tới lan tỏa những giá trị bền vững của âm nhạc Việt Nam gắn với thông điệp "Âm nhạc thượng tôn pháp luật - Tôn vinh những giá trị văn hóa".

Thiếu tướng Phạm Văn Tú - Giám đốc Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, chia sẻ về chương trình "Giai điệu vượt thời gian". Ảnh: Nguyễn Minh

Lấy âm nhạc làm cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, "Giai điệu vượt thời gian" được xây dựng như nơi để những tác phẩm đã ghi dấu trong đời sống tinh thần của nhiều thế hệ người Việt tiếp tục được cất lên bằng hơi thở đương đại.

Theo Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, chương trình nhằm tri ân các nhạc sĩ, nghệ sĩ đã cống hiến cho nền âm nhạc Việt Nam, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ quyền tác giả và quyền liên quan.

Những tác phẩm được lựa chọn đều có giá trị nghệ thuật và sức sống bền bỉ với thời gian, phản ánh nhiều cung bậc của đời sống, từ tình yêu quê hương, đất nước đến những cảm xúc gần gũi của con người đương đại.

Mỗi tháng, chương trình sẽ mang đến một chủ đề riêng với những màu sắc âm nhạc khác nhau, tạo nên sự đa dạng trong trải nghiệm của khán giả.

Tại số mở màn của chương trình, hai ca sĩ Hà Lê và Phương Phương Thảo đã thể hiện nhiều ca khúc trữ tình cũng như các ca khúc về biển, đảo Việt Nam đi cùng năm tháng.

Số mở màn trong tháng 6 mang chủ đề "Tiếng sóng thời gian", được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam. Chương trình kết hợp những ca khúc về biển, đảo quê hương với các bản tình ca mang màu sắc hiện đại qua phần thể hiện của hai ca sĩ Hà Lê và Phương Phương Thảo.

Chương trình gồm hai phần. Chương 1 - “Thanh âm đại dương” khắc họa vẻ đẹp của biển Việt Nam, đồng thời tôn vinh hình ảnh người lính Hải quân đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Những ca khúc quen thuộc như “Nơi đảo xa”, “Biển nhớ”, “Bên em là biển rộng”, “Biển hát chiều nay”... được phối khí mới, mang đến cho khán giả những trải nghiệm vừa gần gũi, vừa mới mẻ.

Video: Nguyễn Minh

﻿ Chương trình đã mang đến cho khán giả một không gian âm nhạc giàu cảm xúc.

Tiếp nối mạch cảm xúc, Chương 2 - “Giai điệu tâm hồn” là sự giao thoa giữa ký ức và hiện tại thông qua những ca khúc trữ tình đã quen thuộc với nhiều thế hệ. Các tác phẩm được làm mới bằng hơi thở âm nhạc đương đại nhưng vẫn giữ được giá trị cốt lõi, qua đó khẳng định sức sống bền bỉ của âm nhạc Việt Nam và sự tiếp nối giữa các thế hệ nghệ sĩ.

Một trong những điểm nhấn của "Giai điệu vượt thời gian" là toàn bộ tác phẩm được sử dụng trong chương trình đều bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định về quyền tác giả và quyền liên quan.

Video: Nguyễn Minh

Theo Ban tổ chức, đây không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn thể hiện sự tri ân đối với lao động sáng tạo của các nhạc sĩ, nghệ sĩ, góp phần xây dựng môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp, văn minh và nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo hộ bản quyền tại Việt Nam.