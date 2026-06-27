Sóc Bom Bo được công nhận là di tích quốc gia

TPO - Di tích lịch sử Sóc Bom Bo và tập quán giã gạo chày tay của người S’tiêng, người Mnông được công nhận là Di tích quốc gia.

Ngày 24/6, UBND TP Đồng Nai đã công bố Quyết định xếp hạng Di tích quốc gia đối với di tích lịch sử Sóc Bom Bo và Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với tập quán giã gạo chày tay của người S’tiêng, người Mnông.

Đại diện Ban quản lý di tích, địa phương đón nhận Di tích quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đồng Nai - Lê Thị Ngọc Loan - cho biết trong thời gian tới, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chú trọng công tác truyền dạy, bảo tồn di sản gắn với vai trò chủ thể của cộng đồng, đồng thời ứng dụng công nghệ số trong công tác quảng bá và phát huy giá trị di sản.

Di tích lịch sử Sóc Bom Bo (xã Bom Bo) có các hạng mục công trình gồm 2 nhà dài truyền thống, sân lễ hội, 2 cụm tượng nghệ thuật, nhà sinh hoạt cộng đồng, các công trình kỷ lục là bộ cồng chiêng và bộ đàn đá. Đây cũng là nơi ghi dấu những năm tháng kháng chiến hào hùng của quân và dân ta nói chung, đồng bào dân tộc ở sóc Bom Bo nói riêng với hoạt động giã gạo nuôi quân, giúp sức cho tiền tuyến, góp phần làm nên chiến thắng vẻ vang trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.

Lãnh đạo TP Đồng Nai trao quyết định công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với tập quán giã gạo chày tay của người S’tiêng, người Mnông.



Đối với tập quán giã gạo chày tay của người S’tiêng, người Mnông, đây là di sản phi vật thể đặc sắc, phản ánh tri thức dân gian, tập quán lao động sản xuất, đời sống cộng đồng và những giá trị nhân văn sâu sắc được hình thành, lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Việc công nhận di tích quốc gia Di tích lịch sử Sóc Bom Bo và đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với tập quán giã gạo chày tay của người S’tiêng, người Mnông nâng tổng số di tích của TP Đồng Nai lên 121 di tích, trong đó có 6 di tích quốc gia đặc biệt và 42 di tích quốc gia.