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Văn hóa

40 nghệ nhân làng Pleiku Roh biểu diễn cồng chiêng ở Quảng trường Đại Đoàn Kết

Tiền Lê

Từ 19h00 đến 21h00 thứ Bảy (ngày 27/6) sẽ diễn ra Chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức & Trải nghiệm” nhằm chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2026) tại sân khấu cỏ xanh Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) với 40 nghệ nhân Jrai thuộc đội cồng chiêng làng Pleiku Roh, phường Diên Hồng.

Điểm đặc biệt của đội cồng chiêng làng Pleiku Roh là sự hiện diện của nhiều thế hệ nghệ nhân cùng tham gia sinh hoạt và biểu diễn. Từ các nghệ nhân nhiều tuổi giàu kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc phong tục, tập quán đến lớp nghệ nhân trẻ đang tiếp nối truyền thống, tất cả đã tạo nên sự gắn kết bền chặt trong hành trình gìn giữ di sản. Trong đội có nhiều gia đình cùng tham gia hoạt động văn hóa, với các thế hệ bố và con, anh và em cùng biểu diễn cồng chiêng, hát dân ca và truyền dạy kỹ năng cho thế hệ kế cận.

Đây là minh chứng sinh động cho sức sống bền bỉ của di sản văn hóa cồng chiêng trong đời sống cộng đồng, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của gia đình trong việc lưu giữ và trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Jrai.

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Một buổi cồng chiêng cuối tuần ở Quảng trường Đại Đoàn Kết.

Đội cồng chiêng làng Pleiku Roh là một trong những tập thể tiêu biểu trong công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Jrai trên địa bàn. Tham gia Chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức & Trải nghiệm” không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của đội cồng chiêng mà còn tạo cơ hội để các nghệ nhân giao lưu, quảng bá những nét đẹp văn hóa đặc sắc của dân tộc đến với đông đảo người dân và du khách.

Trong đêm diễn, các nghệ nhân sẽ giới thiệu đến công chúng và du khách nhiều tiết mục đặc sắc, đậm bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Jrai như trình diễn cồng chiêng với các bài Lời chào, Lễ hội Pơ Thi, Mừng chiến thắng; hòa tấu nhạc cụ dân tộc bài Âm vang đại ngàn; độc tấu đàn đá bài Tây Nguyên chào mặt trời; trình bày các làn điệu dân ca Jrai qua các ca khúc Ngày hội tụ, Đợi anh về và hát đồng dao bài Rước nước về làng.

Bên cạnh các tiết mục văn hóa nghệ thuật, chương trình còn tổ chức hoạt động giao lưu, hướng dẫn du khách tìm hiểu và trải nghiệm không gian văn hóa cồng chiêng, các loại nhạc cụ truyền thống, cùng thưởng thức những món ẩm thực đặc trưng của đồng bào địa phương.

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“Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức & Trải nghiệm” có ý nghĩa vô cùng lớn, như một lời động viên nhằm duy trì, phát huy giá trị văn hoá.

Chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức & Trải nghiệm” được tổ chức vào tối thứ Bảy hằng tuần là hoạt động văn hóa ý nghĩa nhằm bảo tồn, phát huy và quảng bá các giá trị đặc sắc của Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo Kế hoạch số 78 ngày 24/2/2026 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh Gia Lai năm 2026. Đồng thời, chương trình góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân, phục vụ du khách trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Tiền Lê
#cồng chiêng #bảo tồn văn hoá #Gia Lai #văn hóa truyền thống #dân tộc Jrai #du lịch #gia đình #di sản

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